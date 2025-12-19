Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新年好去處2026｜新春賀歲行大運美食團一日遊！觀賞花車巡遊＋林村許願節＋添好運夜茶 只辦一團、早鳥優惠低至84折

農曆新年想去行大運，除了去拜年、逛商場和食團年飯外，不如來一個真正「由日玩到夜」的新春行程，強烈推介 KKday 這「新春賀歲全包團」：白天到大埔林村拋寶牒許願、點蓮花燈祈福；傍晚走進西九文化區感受藝術氣息；晚上坐定定睇尖沙咀「新春賀歲國際匯演之夜」花車巡遊，之後再去連續十年米芝蓮一星的「添好運」飲夜茶！旅行團只在2026年2月17日（年初一）出發，且只辦一團，加上有早鳥優惠低至84折，手快有手慢無，想為新一年拿個好彩頭，就要快啲去報名！

免排隊霸位！包「新春國際匯演之夜」C區預留座

每年大年初一的重頭戲，絕對是由香港旅遊發展局主辦的「新春國際匯演之夜」。來自世界各地的表演隊伍與美輪美奐的花車將穿梭尖沙咀，氣氛極度熱鬧！平時想在路邊找個好位置，往往要提前半天去「霸位」，對於一家大細來說實在好辛苦。參加KKday這個團的最大優勢，就是直接為大家預留了匯演C區的觀賞位置，以絕佳視角近距離欣賞花車與表演者載歌載舞，單是這張門票已經值回票價！

由香港旅遊發展局主辦的「新春國際匯演之夜」花車巡遊2026年載譽歸來! （圖片：KKday）

KKday團已預留C區位置給團友們觀賞花車巡遊。（圖片：KKday）

村許願節拋寶牒＋米芝蓮一星「添好運」夜茶

新春行大運，怎能不去大埔林村？行程會安排專車直達「香港許願節 2026」，省去自行轉車的煩惱。大家可以在許願樹前拋寶牒，或者點蓮花燈祈福，感受傳統圍村的熱鬧節慶感！

玩累了當然要醫肚！年初一很多餐廳都加價或爆滿，但行程已為大家安排好去連續十年榮獲米芝蓮一星的「添好運」飲夜茶，包括必食的酥皮焗叉燒包、晶瑩鮮蝦餃、鮮蝦燒賣皇及香煎蘿蔔糕等10款招牌點心及糖水，菜單誠意十足！

香港許願節是一項極具香港特色的傳統節慶活動，每年吸引眾多巿民及來自全球各地的旅客慕名前來位於新界大埔的林村。（圖片：KKday）

大家還可點蓮花燈祈福，盡情感受農曆新年的熱鬧氣氛。（圖片：KKday）

不少市民都會前往拜年及到廟宇祈福許願，祈求新的一年好運連連！（圖片：KKday）

早鳥優惠低至 84 折！只辦一團 機會難得

KKday這個行程由下午2時半於九龍酒店集合出發，全程約7小時，亦會順道遊覽西九文化區，行程豐富得來又不趕急，非常適合家庭客或想帶外國朋友體驗香港新年的你。

現時KKday有推出早鳥優惠，原價每位$1,280，現只需$1,080，相等於打了84折！考慮到年初一的交通與餐廳預訂難度，這個價格包含了專車接送、星級餐飲及 VIP 匯演座位，性價比極高。名額非常有限，不想錯過就記得盡早預訂啦！

【早鳥優惠｜低至84折】 「新春賀歲國際匯演之夜」花車巡遊匯演｜大埔林村「香港許願節2026」｜品嚐添好運夜茶體驗(連續十年榮獲米芝蓮一星)｜出發日期：2026年2月17日(年初一)

價錢：$1,080 （原價：$1,280）

早鳥優惠銷售日期：即日起至2026年1月31日

所有歲數人客都必須購票（並沒有區分成人，小童及嬰兒價錢）

出發日期：2026年2月17日 (年初一) 下午出發,只辦一團

集合時間：14:30pm（全程約7小時）

集合地點：九龍酒店大堂

解散地點：尖沙咀花車匯演會場，請客人自行安排回程交通。

團友們可品嚐星級 「添好運」夜茶體驗 。（圖片：KKday）

