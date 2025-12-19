新年好去處2026｜新春賀歲行大運美食團一日遊！觀賞花車巡遊＋林村許願節＋添好運夜茶 只辦一團、早鳥優惠低至84折

lululemon年末大減價低至3折
農曆新年想去行大運，除了去拜年、逛商場和食團年飯外，不如來一個真正「由日玩到夜」的新春行程，強烈推介 KKday 這「新春賀歲全包團」：白天到大埔林村拋寶牒許願、點蓮花燈祈福；傍晚走進西九文化區感受藝術氣息；晚上坐定定睇尖沙咀「新春賀歲國際匯演之夜」花車巡遊，之後再去連續十年米芝蓮一星的「添好運」飲夜茶！旅行團只在2026年2月17日（年初一）出發，且只辦一團，加上有早鳥優惠低至84折，手快有手慢無，想為新一年拿個好彩頭，就要快啲去報名！
免排隊霸位！包「新春國際匯演之夜」C區預留座
每年大年初一的重頭戲，絕對是由香港旅遊發展局主辦的「新春國際匯演之夜」。來自世界各地的表演隊伍與美輪美奐的花車將穿梭尖沙咀，氣氛極度熱鬧！平時想在路邊找個好位置，往往要提前半天去「霸位」，對於一家大細來說實在好辛苦。參加KKday這個團的最大優勢，就是直接為大家預留了匯演C區的觀賞位置，以絕佳視角近距離欣賞花車與表演者載歌載舞，單是這張門票已經值回票價！
村許願節拋寶牒＋米芝蓮一星「添好運」夜茶
新春行大運，怎能不去大埔林村？行程會安排專車直達「香港許願節 2026」，省去自行轉車的煩惱。大家可以在許願樹前拋寶牒，或者點蓮花燈祈福，感受傳統圍村的熱鬧節慶感！
玩累了當然要醫肚！年初一很多餐廳都加價或爆滿，但行程已為大家安排好去連續十年榮獲米芝蓮一星的「添好運」飲夜茶，包括必食的酥皮焗叉燒包、晶瑩鮮蝦餃、鮮蝦燒賣皇及香煎蘿蔔糕等10款招牌點心及糖水，菜單誠意十足！
早鳥優惠低至 84 折！只辦一團 機會難得
KKday這個行程由下午2時半於九龍酒店集合出發，全程約7小時，亦會順道遊覽西九文化區，行程豐富得來又不趕急，非常適合家庭客或想帶外國朋友體驗香港新年的你。
現時KKday有推出早鳥優惠，原價每位$1,280，現只需$1,080，相等於打了84折！考慮到年初一的交通與餐廳預訂難度，這個價格包含了專車接送、星級餐飲及 VIP 匯演座位，性價比極高。名額非常有限，不想錯過就記得盡早預訂啦！
【早鳥優惠｜低至84折】 「新春賀歲國際匯演之夜」花車巡遊匯演｜大埔林村「香港許願節2026」｜品嚐添好運夜茶體驗(連續十年榮獲米芝蓮一星)｜出發日期：2026年2月17日(年初一)
價錢：$1,080
（原價：$1,280）
早鳥優惠銷售日期：即日起至2026年1月31日
所有歲數人客都必須購票（並沒有區分成人，小童及嬰兒價錢）
出發日期：2026年2月17日 (年初一) 下午出發,只辦一團
集合時間：14:30pm（全程約7小時）
集合地點：九龍酒店大堂
解散地點：尖沙咀花車匯演會場，請客人自行安排回程交通。
