Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新年好去處2026｜東京新年開運1日遊 必去2大開運神社＋30分鐘士多啤梨放題＋任選兩款特色鍋物

踏入新一年，去日本旅行除了瘋狂Shopping，最重要當然是入鄉隨俗去神社參拜，祈求2026年順風順水！不過關東著名的神社往往交通轉折，加上冬天寒風刺骨，帶住一家大小轉車實在令人卻步。想舒舒服服行大運？推介KKday這個東京新年開運1日遊，由東京專車出發，一次過帶大家走訪2大開運神社「成田山新勝寺」、「大杉神社 & 勝馬神社」。行程還包了士多啤梨任摘任食及特色鍋物午餐，人均只需$723起！一日內集齊「開運＋美食＋採果」，新年儀式感直接拉滿！

廣告 廣告

拜訪2大開運神社

這個行程的最大賣點，就是精心挑選了關東兩大開運神社，首先是擁有千年歷史的成田山新勝寺，是關東屈指可數的聖地，每年新年參拜人潮全國前列。如果你有特別願望想達成，就絕不能錯過接下來的大杉神社！它被譽為日本唯一「能實現夢想」的神社，當中的「勝馬神社」更是祈求「勝利」的勝地。無論你是想祈求新一年升職加薪、考試及格，還是投資得利，這裡都是你的必拜之地。不妨在這裡買一個獨特的御守，將好運帶回香港！

成田山新勝寺（圖片：KKday）

大杉神社 & 勝馬神社（圖片：KKday）

30分鐘士多啤梨放題＋特色鍋物兩款任選

參拜完神明，當然要去歎美食。日本冬天的士多啤梨又大又甜，去士多啤梨果園即摘即食絕對是指定動作！行程安排了30分鐘士多啤梨採摘吃到飽，無限量品嚐鮮嫩多汁的時令士多啤梨，單是這個環節已經值回票價。此外，午餐安排亦相當貼心，大家可以從兩款特色鍋物軍雞鍋或鮟鱇鍋中任選其一，無論你是「海鮮派」 ，還是「雞肉派」，都可以按照口味揀選自己心水的鍋物美食。

行程安排了 30 分鐘士多啤梨採摘吃到飽，無限量品嚐鮮嫩多汁的時令士多啤梨。（圖片：KKday）

人均$723起！僅3團出發！

雖然成田山和大杉神社都在關東圈，但如果自行乘搭公共交通工具前往，單程轉車加上步行隨時花上2至3小時，未拜神先累壞。參加一日團的好處就是全程專車接送，你可以把體力留給觀光和打卡，在車上還能補眠休息。對於帶著長輩或小朋友的家庭來說，這種「點對點」的旅遊方式絕對是最輕鬆的選擇。KKday的東京新年開運1日遊僅於2026年1月3日、11日及17日出團，人均只需$723起，名額有限，建議大家儘早預訂！

新年開運關東1日遊

價錢：$723起

SHOP NOW

出團日期：2026年1月3日、11日、17日

集合時間：上午7:45東京集合

集合地點：東京丸之內大樓

出發時間：上午8:00東京出發

回程資訊：約下午6:00返抵JR東京站周邊

軍雞鍋（圖片：KKday）

鮟鱇鍋（圖片：KKday）

更多相關文章：

日本旅遊｜九州三麗鷗和諧樂園Harmony Land 10年翻新計劃曝光！投資逾百億日圓打造「天空樂園」及全新酒店

日本聖誕節冷知識｜聖誕活動曾被禁止？為何要食KFC炸雞／士多啤梨蛋糕？平安夜等於情人節？

東京旅遊｜《魷魚遊戲》登陸東京澀谷！挑戰「一二三木頭人」、「拔河」及「彈珠遊戲」等沉浸式體驗

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

京都好去處｜「楓葉隧道」叡山電車100週年！和服美學融入列車、直奔貴船神社「結緣之路」

滑雪是燒錢活動？日本滑雪優惠低至半價、人均$392起！北海道星野低至52折送上網卡、富士山/琵琶湖絕景滑雪/娛雪｜日本滑雪

日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間

日本雪季直通車！成田機場直達輕井澤、苗場滑雪場，每人$305起｜東京機場交通

日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025

日本小原四季櫻節｜櫻花紅葉同框不是夢！絕景1日遊推介 同遊香嵐溪紅葉節、超美夜間點燈

日本酒店設壓縮機，行李瞬間瘦身！網民大讚超方便超實用 即睇酒店列表

日本冬季限定！大阪城化身光影舞台 重現豐臣秀吉戰國時代＋觀光地標

日本紅葉團推介！每位$342起 輕鬆解鎖頂級賞楓勝地：上高地/立山黑部/香嵐溪/御在所岳/高千穗峽

日本熊出沒頻繁！數量為去年3倍 白川鄉紅葉點燈活動取消、當局狠心落實對策

日本手信｜大阪關西機場必買手信Top 5！東京人龍手信王/抹茶餅乾界Hermes/超奶滑雙層芝士蛋糕