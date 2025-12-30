《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
新年好去處2026｜東京新年開運1日遊 必去2大開運神社＋30分鐘士多啤梨放題＋任選兩款特色鍋物
踏入新一年，去日本旅行除了瘋狂Shopping，最重要當然是入鄉隨俗去神社參拜，祈求2026年順風順水！不過關東著名的神社往往交通轉折，加上冬天寒風刺骨，帶住一家大小轉車實在令人卻步。想舒舒服服行大運？推介KKday這個東京新年開運1日遊，由東京專車出發，一次過帶大家走訪2大開運神社「成田山新勝寺」、「大杉神社 & 勝馬神社」。行程還包了士多啤梨任摘任食及特色鍋物午餐，人均只需$723起！一日內集齊「開運＋美食＋採果」，新年儀式感直接拉滿！
拜訪2大開運神社
這個行程的最大賣點，就是精心挑選了關東兩大開運神社，首先是擁有千年歷史的成田山新勝寺，是關東屈指可數的聖地，每年新年參拜人潮全國前列。如果你有特別願望想達成，就絕不能錯過接下來的大杉神社！它被譽為日本唯一「能實現夢想」的神社，當中的「勝馬神社」更是祈求「勝利」的勝地。無論你是想祈求新一年升職加薪、考試及格，還是投資得利，這裡都是你的必拜之地。不妨在這裡買一個獨特的御守，將好運帶回香港！
30分鐘士多啤梨放題＋特色鍋物兩款任選
參拜完神明，當然要去歎美食。日本冬天的士多啤梨又大又甜，去士多啤梨果園即摘即食絕對是指定動作！行程安排了30分鐘士多啤梨採摘吃到飽，無限量品嚐鮮嫩多汁的時令士多啤梨，單是這個環節已經值回票價。此外，午餐安排亦相當貼心，大家可以從兩款特色鍋物軍雞鍋或鮟鱇鍋中任選其一，無論你是「海鮮派」 ，還是「雞肉派」，都可以按照口味揀選自己心水的鍋物美食。
人均$723起！僅3團出發！
雖然成田山和大杉神社都在關東圈，但如果自行乘搭公共交通工具前往，單程轉車加上步行隨時花上2至3小時，未拜神先累壞。參加一日團的好處就是全程專車接送，你可以把體力留給觀光和打卡，在車上還能補眠休息。對於帶著長輩或小朋友的家庭來說，這種「點對點」的旅遊方式絕對是最輕鬆的選擇。KKday的東京新年開運1日遊僅於2026年1月3日、11日及17日出團，人均只需$723起，名額有限，建議大家儘早預訂！
新年開運關東1日遊
價錢：$723起
出團日期：2026年1月3日、11日、17日
集合時間：上午7:45東京集合
集合地點：東京丸之內大樓
出發時間：上午8:00東京出發
回程資訊：約下午6:00返抵JR東京站周邊
