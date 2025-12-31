14大獎賞一買即儲 儲夠即賞 幫你賺盡著數、慳到盡

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月31日 - 新年將至，新一期「7仔yuu印花獎賞」強勢登場！共14款印花獎賞任你儲，新一年繼續幫大家賺盡著數，慳到盡！





新年將至，yuu獎賞繼續浪接浪 「7仔yuu印花獎賞」新一期登場



2025年最後一日，7仔yuu印花獎賞繼續為大家帶來多款著數獎賞，14款超著數優惠，無論係醒神早餐、輕鬆午餐、下午Chill Time、定All Day讀物都包羅萬有，全日都可以輕鬆儲到7仔yuu印花，梗有一款適合你！一買即儲，儲夠即免費送多1件或享電子優惠券獎賞，快分享給家人和朋友，今個新年，一同到７仔掃貨啦！



今期yuu印花著數攻略：



【今期新獎賞】

任何BINGGRAE牛奶飲品200毫升 買4送1

雀巢濃豆樂雪條 買5送1



【Morning醒神之選】

任何7-SELECT常温烘焙產品 買7送1

指定7CAFÉ即磨咖啡（熱/ 凍）#買5送1

指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升^買5送1

任何牛奶飲品946毫升/950毫升 買5送1

任何維記乳酪飲品220克/ 乳酪120克 買5送1

嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送1



【Light Lunch之選】

7-SELECT $10/ 特上/ 極上飯糰 買7送1

買7-SELECT產品（不包括常温烘焙產品/$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個，滿 7個印花送1件



【Chill Time之選】

買任何 4 罐裝啤酒每滿$30▾可獲印花 1 個，滿 5 個印花送$15*

任何7PREMIUM 食品／飲品 買7送1

任何Meadows果仁35-40克 買4送1



【All day讀物】

東方日報／星島日報／明報 買12送1



儲印花換獎賞三步曲：



付款前出示yuu ID或拍一拍已綁定的enJoy 卡/八達通，無需開yuu應用程式，一拍就可以自動儲yuu「7仔yuu印花獎賞」兼賺yuu積分。 打開yuu app，點選主頁中的「印花」圖示，隨時查看儲印花進度。 儲齊印花後，查看「可兌換的yuu印花獎賞」，揀好獎賞後點選「查閱獎賞」取得獎賞兌換二維碼， 憑獎賞兌換二維碼即可到7-Eleven店舖兌換獎賞！

立即成為yuu會員，一買即儲，儲夠即賞，盡享不同購物優惠。打開 yuu app 即睇全部1４款獎賞：



https://www.yuurewards.com/promotion?type=page&link=home/service&id=yuuStamps&status=all&filter=sehk



yuu印花派發日期由2025年12月31日至2026年2月24日;獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2025年12月31日早上7時至2026年3月3日。4 罐裝啤酒的yuu印花派發日期由2026年1月14日至2026年2月24日;獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2026年1月14日早上7時至2026年3月3日。會員賬戶內的yuu印花不可與其他yuu賬戶的yuu印花合併。每個優惠頁面中的yuu印花不可轉移至其他優惠頁面/與其他優惠頁面中的yuu印花合併。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品/服務,不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限,部分貨品只限於指定店鋪提供,售/換/送完即止。價格於香港店鋪以港幣為單位,而於澳門店鋪則以澳門幣為單位。若購物後退款,7-Eleven保留權利將所有獲發的yuu印花退回。部份印花獎賞只適用於香港或澳門之7-Eleven店鋪。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱yuu應用程式。



▾以單一發票計算。

*$15電子優惠券獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作$15使用。

#yuu印花派發及獎賞不適用於7CAFE聯乘系列產品。

^yuu印花派發及獎賞不適用於常溫牛奶飲品。



