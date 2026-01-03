Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新年禮物2025｜Casetify 新年激賞兩件 8 折，平板電腦配件額外 95 折

新年新氣象，連手機當然都要換新裝。如果你一直忍手沒有買 Casetify，剛剛推出的新年激賞優惠，絕對是你出手的時機，精選產品 1 件 85 折，兩件更可享 8 折，平板電腦配件更有額外 95 折，即是本來買一件高質殼的預算，同時幫手機和平板一齊升級防摔、防刮、兼顧外觀。

立即查看 Casetify 新年優惠

Lucky Cat 強悍防摔手機殼 MagSafe 兼容

新一年當然要配搭一些增強運氣的小物。手機殼採用滿版卡通印花設計，主視覺是 Q 版招財貓加上奇幻童趣元素的小貓、星球、建築等，色彩鮮豔活潑。 手機殼可達到 2.5米 防摔保護，具 4 倍 MIL-STD-81G 軍事級防摔標準，同時支援無線充電及 MagSafe 功能，是日常守護之選。

Casetify 2 件 8 折：HK$440 ｜原價 HK $549

立即購買

Brightest Stars Ultra Bounce 極強防摔手機殼 MagSafe 兼容

手機殼以神秘占星及暗黑美學風格為主，包含人臉太陽、月相、星芒元素，搭配英文短句，呈現復古神秘的視覺效果。Bounce 極強防摔手機殼是為追求卓越防護與時尚風格的用戶精心設計，並榮獲 2023 美國紐約產品設計獎金獎。手機殼具備全新彈力保護角和 TesseLock設計，通過 6.5 米防摔測試，達到 7 倍軍事級防摔標準，確保手機在意外跌落中依然安然無恙。此外，其四角可輕鬆搭配手機吊飾、背帶與鑰匙扣，隨時展現個性。加高邊框和相機環設計進一步保護手機屏幕和鏡頭，而 MagSafe 兼容性則提升了使用便利性，是時尚與功能兼具的代表。

Casetify 2 件 8 折 HK$632 ｜原價 HK $789

立即購買

Fruit parfait cat 強悍防摔平板摺套

Casetify 新年激賞兩件 8 折，平板電腦配件額外 95 折

新一年當然要似足這隻小貓咪一樣大飽口福！手機殼以慵懶貓咪享受美食為核心元素，搭配大大的甜點杯，加上粉紅愛心背景，軟萌治愈。平板摺套採用了 EcoShock 防護科技，通過 1.2 米跌落測試及具備 1 倍 MIL-STD-810G 軍事級防摔標準。摺套可化身成多角度支架，兼容 Apple Pencil，美感與實用性兼備。

Casetify 2 件 8 折及額外 95 折 HK$532 ｜原價 HK $709

立即購買

