宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
新年禮物2025｜Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
還有動態散熱保護。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Samsung 今秋剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡來到年尾又有可觀折扣，目前在 Amazon 上只要花 US$33 即可購入 256GB 型號。換算後約為 HK$260，而且可享滿 US$49 免運費直送香港地址。
Samsung P9 Express microSD Express 卡（256GB）
Amazon 特價 US$33 （約 HK$260，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$55
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Samsung P9 Express 的循序讀取速度可達 800MB/s，大約為標準 UHS I microSD 卡的 4 倍。與此同時，這款產品還支援動態散熱保護。這是 Samsung 為 SSD 開發的技術，可防止儲存產品過熱並使其保持合適的運作溫度，從而最大程度發揮效能。除了 Switch 2 以外，P9 Express 記憶卡也兼容使用 UHS I microSD 的相機、平板、無人機等裝置。
更多內容：
👉 Nintendo Switch 2 指定用的 microSD Express 記憶卡是什麼？快多少？貴多少？
Samsung P9 Express microSD Express 卡（256GB）
Amazon 特價 US$33 （約 HK$260，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$55
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
👉 潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！
👉 Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
👉 Marshall Major V 歷史新低，HK$700 入手型格頭戴耳機
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
古代智利文化的木乃伊藝術：哀悼與創作的交融
在古埃及人之前，古智利文化的 Chinchorro 族群採用了一種不同尋常的木乃伊製作方法：他們將逝者變成娃娃。每當死亡降臨這個古老社群時，Chinchorro 族便進行一種實質上成為藝術的哀悼儀式。根據劍橋大學出版社最近的一項研究，這個迷人的群體首先尊重死亡所帶來的分離感。負責研究的 Bernardo Arriaza 博士提出，他們會儀式性地將遺體放置一旁，然後外出收集顏料、泥土和蘆葦等原材料。...TechRitual ・ 19 小時前
挪威研究員發現新方法 使氫燃料生產更具經濟性
挪威科技大學（NTNU）的博士生高橋幸宏（Yukihiro Takahashi）近日發現了一種使氫燃料更便宜、更高效及更快速的生產方法。如果這一新工藝能夠擴大應用，將有助於使氫氣成為一種經濟上更具可行性的替代燃料，尤其是對比化石燃料。氫氣被視為潛在的化石燃料替代品，特別是在船舶和飛機等交通工具中。氫氣在燃料電池中使用或燃燒時，僅產生水，從而在使用點消除二氧化碳排放。對於重工業、長途運輸、航運、航空...TechRitual ・ 1 天前
中國完成深層地質核廢料實驗室螺旋進入坡道建設
中國已經在位於甘肅省酒泉市的北山地下研究實驗室完成了一條複雜的螺旋進入坡道，該設施是全球最大的管理放射性廢物的設施之一。這個由中國國家核電公司（CNNC）開發的項目，旨在解決核能發電面臨的最敏感挑戰之一：放射性材料的永久和安全處置。CNNC 的首席科學家及首席設計師王琚表示，核能仍然是高效且低碳的能源來源，約99%的放射性廢物被歸類為低或中等水平，這些廢物隨著時間的推移會逐漸衰減到無害的水平。 ...TechRitual ・ 1 天前
Jennie超辣身材也穿SKIMS塑身衣！「這裡」買劈價低至3折，百搭黑長袖衫低至$206、熱賣高圓領連身衣折後$201
由金·卡戴珊（Kim Kardashian）創立的SKIMS，以舒適貼身的剪裁與多元尺碼選擇聞名，主打塑身衣、休閒服與居家單品，成功顛覆傳統內衣市場，並迅速成為全球女性衣櫥中的必備品牌。SKIMS不僅強調修飾身形的效果，更注重日常穿著的自在感，因而深受名人與時尚圈推崇。近期，BLACKPINK成員Jennie也以火辣身材演繹SKIMS塑身衣，掀起粉絲與潮流愛好者的熱烈關注。現在NET-A-PORTER祭出限時優惠，折扣低至3折，百搭黑色長袖上衣只需$206，是入手偶像同款的最佳時機！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
【百佳】原箱優惠 TEMPO三層印花衛生紙平均$3.2/卷（即日起至01/01）
百佳網店精選原箱優惠，維他原箱菊花茶飲品250毫升6包裝4排 $63/箱（送李錦記火鍋湯底2包）、TEMPO三層印花蘋果木香/純白衛生紙27卷裝 $86/箱、碧浪原箱洗衣液補充裝1,000克6包裝 $288/箱；精選可口可樂/雪碧/玉泉原箱汽水330毫升24罐裝 $80/箱（買滿$699再送總值$726.5禮品）！YAHOO著數 ・ 9 小時前
文具佬買滿 $88即享88折、壽司郎外賣自取盛合買2送1｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 10 小時前
【123 by ELLA】買滿$68即享78折
123 by ELLA同大家慶祝新一年，全場買滿 $68 或以上，即可享78折，買得越多，慳得越多！YAHOO著數 ・ 1 天前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
中國旅行社急凍日本遊！ 北京禁令驚人施壓恐怖內幕！
哇塞，中國這招玩得真大！最近日本媒體爆料，北京當局已經悄悄對國內大旅行社發出指令，要把赴日團體遊客人數直接砍到原來的六成。Japhub日本集合 ・ 9 小時前
放棄同大仔Brooklyn和解！碧咸夫婦與新抱Nicola Pletz為何正式反目了？
Beckham一家與兒子Brooklyn及其妻子Nicola早前傳出不和，甚至於近期碧咸的家庭聚會中，也再看不到兩人的身影，近日再有報道指碧咸與太太手Victoria已放棄與Brooklyn的妻子和解，轉而專注於向大兒子表達愛意，用另類方法修復破裂的關係。推薦閱讀:➤ 碧咸大仔正式與家人反面？Brooklyn如何打破完美家庭的假象➤ 二仔Romeo戀阿哥舊愛反目！碧咸一家和睦不再？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 10 小時前
鍾柔美又有錫面相曝光 被另一行內猛人啜面珠仔...
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前被流出被劉展霆錫面的親密照，她前日出席新城頒獎禮斬釘截鐵堅稱仍是A0之身，指男方只是「死黨」，她指被「死黨」錫面是玩Truth Or Dare的遊戲懲罰：「Christmas party玩真心話大冒險，之後東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
佘詩曼承諾照顧許紹雄家人 與許惠菁合影歡樂又溫馨
資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨因腎癌引發器官多重機能衰竭離世，享年75歲。許紹雄女兒許惠菁多次於社交平台撰文念亡父，寫道：「沒有你，生活將永遠不再一樣，但我會因為你而努力堅強。我無比想念你，愛你永無止境。」冬至當日亦寄語大家要珍惜身邊人。許惠菁表示許紹雄所有社交平台都會被保留，繼續延續「歡喜」精神；而與許紹雄上契嘅佘詩曼亦表示會繼承契爺積極樂觀嘅性格，又承諾會照顧其家人：「老竇！雖然我很想你，但我不會再哭了，我永遠都會很開心，也會照顧你的家人。」日前，佘詩曼與許紹雄女兒許惠菁齊齊慶祝聖誕佳節，二人皆重現歡顏。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 13 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
消委會牛奶｜日本品牌牛奶被測出最低鈣及蛋白質！特選3.6原來係咁解？
消委會537期測試了市面上40款牛奶，發現逾3成樣本達到「高鈣」水平，更有9成半屬「蛋白質來源」食物，僅一款樣本的測試結果與標籤上的差距未達要求！調查結果更顯出，市面上普遍標榜「較低脂」的牛奶總脂肪中，比「低脂」牛奶高出約1倍，消費者購買前要留意！而整個測試中，9成樣本的總評分為5星，整體表現理想。Yahoo Food ・ 13 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 9 小時前