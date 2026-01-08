跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
新年禮物2026︱Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史新低，HK$610 入平價潮酷智能手錶
適用 iOS 和 Android，支援 131 種運動模式和主流監測功能。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
想要一款外觀別緻的智能錶但又不想付出太大代價？那不妨看看 Nothing 旗下平價品牌正在以歷史新低價促銷的 CMF Watch 3 Pro。這款才發售了 4 個月的產品目前在 Amazon 上降到了 US$61.6，換算後約為 HK$480，而且免運費直送香港喔。
CMF Watch 3 Pro
Amazon 特價 US$61.6（約 HK$480，需集運）｜原價
US$99
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
CMF Watch 3 Pro 擁有簡約美型外觀，搭載一片 1.43 吋圓形 AMOLED 螢幕，且支援 Always-On 顯示。其錶身具備 IP68 防塵防水機能，內建雙頻五系統 GPS。手錶可用的運動模式多達 131 種，並提供了個人化跑步教練和 AI 訓練總結功能。除常規的心率監測外，它也內建了睡眠、血氧、壓力追蹤，並設有女性健康支援等進階工具。在典型使用下，裝置的續航力可達 2 天。無論是 iOS 還是 Android 裝置，都有配套的應用程式可用於同步、管理、自訂介面等操作。
更多優惠：
👉 Google TV Streamer 歷史低價，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
👉AirPods Pro 3 歷史低價，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞
