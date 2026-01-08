新年禮物2026︱Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史新低，HK$610 入平價潮酷智能手錶

於2026年1月1日下午與家人在西貢碼頭閒坐，在短短1-2個小時親見有4個家庭帶貓外出，遛貓共5隻，當中有人抱貓沒有貓繩、亦有人一次過遛兩貓，更有人放繩讓貓躺臥在長櫈上任由人觀賞與拍照。 當下的我百感交雜，回想家人去年失貓的經歷，貓主積極承擔錯失的責任，經歷了艱辛且漫長的兩個多月。當時我們歷盡艱辛，與義工們千辛萬苦地將Call Center帶回家，每次回想起內心只有無盡的感恩。 作為貓主家人，我明白到每個人都有自由與權利去管理自己的貓咪，亦有自由帶貓咪外出遛貓，只是很想提醒大家一件事是： 養貓未必懂得救貓 當面對走失貓時，貓主大多都感到徬徨無助，無比的自責與內疚，後悔自己的失誤，甚至痛恨自己當初遛貓的決定，當下只想盡快救回自己的貓，卻不懂如何救貓，包括去年的我們。 在此容許我分享一些救貓時 貓主要做的事項： 1. 在網上出失貓貼文，讓更多巿民幫手留意； 2. 在失貓附近張貼海報及請求貓義工、朋友親友鄰舍的幫忙，還要在失貓附近向商店、居民、清潔工人、保安和途人等查詢貓踪； 3. 失貓首幾天在附近用零食袋玩具叫貓，地毯式在失貓附近四處尋找； 4. 在失貓範圍開始set cam放糧水，最理想

香港動物報 ・ 1 天前