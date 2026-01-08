新年禮物2026｜潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

想平玩真無線耳機，又兼具靚音質？新年購物季就是入手一款的絕佳時機！ 正在 Amazon 上以近對折 Prime 特價促銷的 Nothing Ear (a) 便是非常合適的產品，它的價格現在降到了 US$59 為歷史最低。約合 HK$460 且能免運費送到香港家中，而且提供三種配色版本選擇，讓你隨時打造屬於自己的前衛風格！

Nothing Ear (a)

Amazon 特價 US$59（約 HK$460， 免運費直送香港）｜原價 US $109

立即購買

免費試用 Prime 會員（期間限定）

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Ear (a) 繼承了 Nothing 標誌性的透明設計，充電盒改為更長的扁形，表面印有 Nothing ear (a) 字樣，展現出未來感！除了黑色和白色外，還新增了鮮豔的黃色選擇，讓耳機更加搶眼。全新的驅動單元提供了 2.5 倍瞬態功率，配合 Nothing 獨特的雙腔體設計，使低音表現更加深厚有力。此外，Ear (a) 獲得 Hi-Res Audio 高解析音頻認證，透過藍牙可串流高達 990 kbps 的 24 bit/96 kHz 高品質音訊，並支援 LDAC 編碼，確保音樂細節的完美呈現。它還有智能主動降噪演算法能檢查耳道的密封情況，並相應調整降噪效果。自動調適的主動降噪技術能夠偵測環境噪音，並隨之應用低、中、高三種不同等級的降噪，最高可達 45dB。

👉 評測｜全新 Nothing Ear 外觀不變、音色提升；Nothing Ear (a) 再次震撼平價耳機市場

Nothing Ear (a)

Amazon 特價 US$59（約 HK$460， 免運費直送香港）｜原價 US $109

立即購買

更多優惠：

👉 Google TV Streamer 歷史低價，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

👉Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk