天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
新年禮物2026｜潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！
Nothing Ear (a) 在保留透明型格設計和音色技術之外，更加入鮮艷的黃色選擇。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
想平玩真無線耳機，又兼具靚音質？新年購物季就是入手一款的絕佳時機！ 正在 Amazon 上以近對折 Prime 特價促銷的 Nothing Ear (a) 便是非常合適的產品，它的價格現在降到了 US$59 為歷史最低。約合 HK$460 且能免運費送到香港家中，而且提供三種配色版本選擇，讓你隨時打造屬於自己的前衛風格！
Nothing Ear (a)
Amazon 特價 US$59（約 HK$460， 免運費直送香港）｜原價 US
$109
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Ear (a) 繼承了 Nothing 標誌性的透明設計，充電盒改為更長的扁形，表面印有 Nothing ear (a) 字樣，展現出未來感！除了黑色和白色外，還新增了鮮豔的黃色選擇，讓耳機更加搶眼。全新的驅動單元提供了 2.5 倍瞬態功率，配合 Nothing 獨特的雙腔體設計，使低音表現更加深厚有力。此外，Ear (a) 獲得 Hi-Res Audio 高解析音頻認證，透過藍牙可串流高達 990 kbps 的 24 bit/96 kHz 高品質音訊，並支援 LDAC 編碼，確保音樂細節的完美呈現。它還有智能主動降噪演算法能檢查耳道的密封情況，並相應調整降噪效果。自動調適的主動降噪技術能夠偵測環境噪音，並隨之應用低、中、高三種不同等級的降噪，最高可達 45dB。
👉 評測｜全新 Nothing Ear 外觀不變、音色提升；Nothing Ear (a) 再次震撼平價耳機市場
Nothing Ear (a)
Amazon 特價 US$59（約 HK$460， 免運費直送香港）｜原價 US
$109
更多優惠：
👉 Google TV Streamer 歷史低價，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
一田優惠2026｜一田新年辦年貨優惠低至2折！必搶獨家Chiikawa/膽大黨揮春 $18專區+鮑魚福袋掃貨攻略
踏入 2026 年，又係時候為農曆新年做準備！一田百貨及超市由 1 月 9 日至 22 日 舉行《一田．新年春饗好禮》，全場貨品低至 2 折起。今年除了有安記、官燕棧等海味福袋激筍登場，最矚目必定是一系列獨家動漫 IP 賀年精品，包括大熱的 Chiikawa、mofusand 及人氣動漫《膽大黨》！即睇以下 4 大必買重點，幫你精明辦年貨，迎接馬年！Yahoo Food ・ 1 天前
Samsung優惠｜55 吋 QLED 智能電視狂減 $6,300，新款 Galaxy Tab S11 直降 $900，信用卡額外現金回贈
想升級家中娛樂設備或入手最新平板？Samsung 由即日起至 1 月 11 日 的新年新優惠，絕對為你提供更多超值選擇！其中，55 吋 Neo QLED 智能電視現正以近 65 折的超優惠價登場，直接大減 HK$6,300，無論是追劇、打機還是觀賞電影，都能享受極致畫質與沉浸式體驗。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
萬寧買3件產品滿$188 送DoDoME強力消臭3D洗衣珠
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌潤唇系列買1送1和Mannings Guardian 潤唇潤手系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2026年1月限時全單76折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有新年限時優惠，付款前輸入指定優惠碼即享全單76折優惠，而且沒有消費門檻，非常抵買！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 5 小時前
LA MER、SK-II精華減價低至28折！Sasa莎莎新年至抵時機入手貴婦護膚品/日韓防曬/面膜
想越來越年輕？新一年都要Keep住保養，莎莎慶祝新年推出1月至筍價，有許多專櫃品牌或近期大熱的日韓護膚品都有優惠，多件美妝護膚產品低至28折即可入手！當中有LA MER爽膚水，折後$635就可入手！而La Roche-Posay B3精華、SK-II SKINPOWER致臻能量精華霜、La Prairie魚子精華瓊貴緊緻眼霜低至38折，抵買到難以置信。另外，防曬必備的ROUND LAB防曬霜；日韓大熱的REJURAN面膜、VT微針防脫髮精華都有折，大家快手刀去搶購吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 1 天前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 21 小時前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套低至 $79
Uniqlo優惠專區今期帶來春裝推介，包括柔軟搖粒絨、暖笠笠PUFFTECH同羽絨外套等禦寒衣物，多種顏色任你選擇！YAHOO著數 ・ 1 天前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
Getty Images 僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。 在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。 中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 天前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 1 天前
滙控(00005.HK)千億私有化恒生(00011.HK)方案今早表決 小股東表示不捨
恒生銀行(00011.HK)今日(8日)召開法院會議及股東大會，表決滙控(00005.HK)提出私有化建議，表決結果將於同日公布。AASTOCKS ・ 2 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 1 天前
元朗男子單位內燒炭亡 女同事收死亡短訊揭發
【on.cc東網專訊】元朗有人燒炭亡。今晨(7日)10時49分，元朗安寧路59號裕豐洋樓一單位一名男子向其女同事發訊息表示有意尋短，女同事得悉後隨即報案。救援人員接報抵達上址，發現一名男子倒臥單位內，身旁有一盆燃燒過的炭，該男子經人員檢驗後證實已當場氣絕身亡。警on.cc 東網 ・ 1 天前
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 1 天前