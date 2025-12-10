新年禮物2026｜AirPods 4 降噪版近期好價，HK$770 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
適合最多人的 Apple 耳機。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
去年 Black Friday 兩次刷新歷史低價之後，降噪版 AirPods 4 有好長一段時間都未見到夠吸引嘅優惠。今日佢喺 Amazon 再度減到 US$199（約 HK$930），雖然唔係歷史最低，但就係踏入 2026 年以來最大幅度嘅折扣。相比香港行貨，價錢平咗接近 600 蚊，算係幾唔錯嘅入手機會。
AirPods 4 降噪版
Amazon 特價 US$119（約 HK$930，需要代運）｜原價 US$179
US$179
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
降噪版 AirPods 4 依然係半開放式設計，但靠咪高峰同發聲單元做反向抵銷，已經可以做到唔輸 AirPods Pro 2 嘅主動降噪效果（不過聽感上仍然會有分別）。耳機內建 H2 晶片，用家可以透過點頭、搖頭等動作直接同 Siri 互動。裝置同時支援觸控操作，最長續航力可達 30 小時，而收納盒亦支援無線充電。
AirPods 4 降噪版
Amazon 特價 US$119（約 HK$930，需要代運）｜原價 US$179
US$179
Apple 香港官網售價 HK$1,499
👉 Samsung P9 Express 512GB 近歷史低價，HK$620 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
👉 M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
👉 AirPods Pro 3 歷史低價，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞
