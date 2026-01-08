新年禮物2026｜AirPods Pro 3 歷史低價，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

AirPods Pro 3 歷史低價，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

新年購物季，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再次出現幅度可觀的折扣，降至歷史低價。它目前僅售 US$199，約合 HK$1,550，比本地購買平 300 蚊。如果新買了 iPhone 17，想要找一對好耳機搭配的話，不妨考慮一下囉。

AirPods Pro 3

Amazon 特價 US$199（約 HK$1,550，需集運）｜原價 US$249

立即購買

免費試用 Prime 會員（期間限定）

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

AirPods Pro 3 仍搭載和 AirPods Pro 2 一樣的 H2 晶片，但主動降噪效能是前代的 2 倍，同時它也支援 Apple Intelligence 驅動的即時翻譯功能。其耳塞也經過了重新設計，有點類似 Sony WF-1000XM4，改為混合泡沫材料，據稱在提供絕佳舒適感的同時也不易掉落。裝置具備 IP57 防塵防水機能，而且還支援心率監測。配合 Apple 健康中的訓練或是 Fitness+ 課程，你可以結合心率變化更好地掌握自己的身體狀態。另外 AirPods Pro 3 也內建了第二代超寬頻（UWB）晶片，進一步加強了定位能力。其降噪續航力提升到了 8 小時，若是開啟透音助聽功能，則可以維持 10 個小時。

👉 AirPods Pro 3 真無線耳機開箱評測！跟 AirPods Pro 2 比、佩戴、聲樂、ANC 有何分別

AirPods Pro 3

Amazon 特價 US$199（約 HK$1,550，需集運）｜原價 US$249

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$1,849

立即購買

更多優惠：

👉 Google TV Streamer 歷史低價，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

👉Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔

👉潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk