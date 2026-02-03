新年禮物2026｜AirPods Pro 3 歷史新低，HK$1,430 入手 Apple 最強降噪耳塞
心率監測助你更好掌握身體狀況。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
踏入新年購物季，Apple 最新真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再度出現幾有誠意嘅減價，而且降到 Amazon 歷史新低位。佢而家只售 US$184，約合 HK$1,430，比起本地入手平約 400 蚊。如果你啱啱入咗 iPhone 17，想搵對好耳機做配搭，呢個價位確實可以考慮。
AirPods Pro 3
Amazon 特價 US$184（約 HK$1,430，需集運）｜原價
US$249
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
AirPods Pro 3 仍然用返同 AirPods Pro 2 一樣嘅 H2 晶片，但主動降噪效能係前代嘅 2 倍，並支援由 Apple Intelligence 驅動嘅即時翻譯功能。耳塞亦重新設計，外形取向有啲似 Sony WF-1000XM4，改用混合泡沫材料，據稱可以兼顧舒適感同穩固度，更唔易跌。耳機具備IP57防塵防水，亦支援心率監測。配合 Apple 健康入面嘅訓練或 Fitness+ 課程，你可以用心率變化去更好掌握身體狀態。此外 AirPods Pro 3 內建第二代超寬頻（UWB）晶片，定位能力進一步提升。續航力亦有加強，開啟降噪可用 8 小時，如果開啟透音助聽功能，就可以維持 10 個小時。
👉 AirPods Pro 3 真無線耳機開箱評測！跟 AirPods Pro 2 比、佩戴、聲樂、ANC 有何分別
AirPods Pro 3
Amazon 特價 US$184（約 HK$1,430，需集運）｜原價
US$249
Apple 香港官網售價 HK$1,849
Samsung P9 Express 512GB 近歷史低價，HK$620 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
AirPods 4 降噪版近期好價，HK$770 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔
