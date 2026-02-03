新年禮物2026｜AirPods Pro 3 歷史新低，HK$1,430 入手 Apple 最強降噪耳塞

全球排名第五的智能移動機器人企業迦智科技，準備在港交所上市，中金為上市保薦人 重點： 白芯蕊 隨著硬件與軟件不斷突破，機器人應用不再是科幻小說情節，尤其工業已大量應用，主攻智能移動機器人解決方案的浙江迦智科技股份有限公司，趁近期機器人熱潮，正式向港交所遞交上市申請文件。 公司由擁有控制科學與工程博士學位的熊蓉創辦，現任集團董事會主席，主要負責集團整體戰略規劃，亦是公司主要股東，連同旗下管理及控制持股平台，在上市前持有29.61%股權。 其他知名股東還包括聯想集團（0992.HK）持股的聯想基金、據報是字節跳動旗下的量子躍動及內地上市公司中控信息（688777.SH），分別在上市前持有迦智科技5.8%、4.9%及2.35%股權。 迦智科技核心業務為智能移動機器人，整體上智能機器人是指具備智能行為的機器人，通過人工智能、機器學習及先進控制技術等，展現類似人類認知及身體能力，其中智能移動機器人配備導航裝置，由機載控制系統進行控制，能按照環境感知及建模功能，在複雜環境中實現自主行為，執行貨物運輸、物料搬運、揀選及派送等任務。 智能機器人增長強勁 智能機器人行業價值鏈可分為三個主要部分，包括上游

The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 1 天前