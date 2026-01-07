新年禮物2026｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

各位 iPhone 用家如果在考慮為自己的財物加上一道追蹤保障的話，現在是入手 AirTag 的絕佳時機。這款追蹤器的四隻裝目前正在 Amazon 上以 US$65（約 HK$500）的歷史低價促銷，優惠幅度是 66 折。如果在數量上你不需要那麼多的話，單隻裝的價格目前是 US$19（約 HK$150）也可以考慮。

AirTag

雖然在 Google 的推動下，Android 陣營的廠商也都紛紛開始推出物品追蹤器，但目前市面上該領域最好用的產品，估計還是有 Find My 網路加持的 AirTag。尤其在 iOS 17.5 引入全新的反追蹤器功能後，用家的個人安全保障也進一步得到提升。

👉 Apple AirTag 行李位置分享教學，國泰、中華航空，聯航、Delta、紐西蘭航空等已經支援

AirTag 四隻裝

Amazon 特價 US$65（約 HK$500，需集運）｜原價 US$99

立即購買

Apple 香港售價 HK$799

立即購買

AirTag 單隻裝

Amazon 特價 US$19（約 HK$150，需集運）｜原價 US$29

立即購買

Apple 香港售價 HK$239

立即購買

