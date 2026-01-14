新年禮物2026｜Anker eufy C10 嬰兒監視器首降，HK$780 免運購守護寶寶幫手

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Anker eufy C10 嬰兒監視器首降，HK$780 免運購守護寶寶幫手

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

家中添丁，寶寶自然需要加倍呵護。不如趁著 Amazon 上的促銷，入手 Anker 旗下的 eufy C10 嬰兒監視器，隨時關注 BB 的動態。目前這款產品的價格降到了 US$100，為歷史最低，約合 HK$780，而且免運費直送香港喔。

Anker eufy C10 嬰兒監視器

Amazon 特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價 US$130

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

eufy C10 包含 2K 監看相機與 4.5 吋 480p 顯示器，前者可 351° 旋轉與 60° 傾斜，後者支援壁掛且內建 5,000mAh 電池可連續顯示約 12 小時。兩者之間可直連或透過 Wi-Fi 傳輸畫面，直連距離最遠可達約 240 米，可供多達 5 位家庭成員共享觀看權限。除此之外，相機提供日、夜拍攝模式，畫面最多可 4 倍放大。若家中有 2 個小朋友，亦可額外增加 1 台相機同時監看，顯示器支援分割顯示。

Anker eufy C10 嬰兒監視器

Amazon 特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價 US$130

立即購買

更多優惠：

👉 潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk