新年禮物2025｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,320 入手 iPhone 17 最佳拍檔

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

聖誕結束新年的優惠火速跟進！今秋剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 再次在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$299 便可入手，換算後約為 HK$2,320。升級了 iPhone 17 的用家如果還缺一款手錶的話，正是下手的絕佳時機喔。

Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$299（約 HK$2,320，需集運）｜原價 US$399

立即購買

Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$329（約 HK$2,560，需集運）｜原價 US$429

立即購買

廣告 廣告

👉🏻 聖誕禮物推薦：從$100至無上限實用禮物大全

👉🏻 聖誕節日指南：大餐美食、燈飾行程、時裝美妝

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 的鋁合金款採用了 IonX 強化玻璃，耐刮能力達到前代 2 倍，與此同時鈦合金款繼續使用藍寶石錶面。新品的一大賣點是基於手錶底部光學心率感應器實現的高血壓偵測功能，配合新演算法，它能在用家配戴滿一個月的情況下，辨識出與高血壓相關的生理模式並判斷徵兆。當然，裝置也能在睡覺期間監測心率、手腕溫度、血氧和呼吸頻率等資料，再以分數量化顯示用戶的睡眠質素。至於續航力，最多可達 24 小時，另外這代產品也提供了 5G 連線型號供進階用家選購。

Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$299（約 HK$2,320，需集運）｜原價 US$399

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$3,199

立即購買

Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）

Amazon 特價 US$329（約 HK$2,560，需集運）｜原價 US$429

立即購買

Apple 香港官網售價 HK$3,399

立即購買

更多優惠：

👉 Google TV Streamer 歷史低價，HK$580 免運費購 4K 杜比電視盒

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Samsung P9 Express 256GB 新低，HK$260 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk