新年禮物2026｜Google TV Streamer 近歷史低價，HK$620 免運購 4K 杜比電視盒

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Google TV Streamer 近歷史低價，HK$620 免運購 4K 杜比電視盒

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

家裡的電視功能不足想要一款機頂盒輔助？大廠產品 Google TV Streamer 目前正在 Amazon 上以好價 US$80 促銷，幾乎達到歷史低點。換算後大約只要 HK$620，而且免運費直送香港。想要電視變聰明的話，正式升級的絕佳時機喔。

Google TV Streamer

Amazon 特價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港 ）｜原價 US$100

立即購買

免費試用 Prime 會員（期間限定）

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

全新的 Google TV Streamer 在設計上脫離了 dongle 型態，變成了更易搭配家庭環境的盒子形狀。它搭載了比 Chromecast with Google TV 快 22% 的處理器，並配備 4GB RAM 和 32GB 儲存，背面設有一個 USB-C、一個 HDMI 2.1 和一個 1000Mbps 乙太網路埠。機身上還有專門的遙控器尋找按鈕，讓你在語音詢問 Google 助理外又多一種啟動遙控器發聲的辦法。Google TV Streamer 支援 4K 杜比視界、杜比全景聲、HDR10、HDR10+、HLG，還能基於 Matter 和 Thread 網關實現多種 IoT 互聯、操控。它也融入了一些 AI 屬性，能自動根據你的喜好推薦內容及顯示 Google Photos 中的精彩畫面。

Google TV Streamer

Amazon 特價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港 ）｜原價 US$100

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung P9 Express 512GB 近歷史低價，HK$620 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

👉 M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

👉 AirPods Pro 3 歷史低價，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk