新年禮物2026｜iPhone 原廠斜孭掛繩低過半價，解放雙手、褲袋，出街有型又方便
內嵌式靈活磁石及不鏽鋼滑動機制，讓你輕鬆調節長度。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
手機越來越重，給雙手、褲袋造成負擔，一條斜孭掛繩便可解決問題！隨新一代 iPhone 推出，Apple 也為用家帶來了原廠掛繩配件。目前該產品正在 Amazon 上以最多 41 折的優惠促銷，低至 US$24.1（約 HK$188）便可買到，正是入手良機。
Apple 斜孭掛繩（淺藍色）
Amazon 特價 US$24.1（約 HK$188，需集運）｜原價
US$59
Apple 原廠斜孭掛繩適用 iPhone 17、17 Pro 系列的 MagSafe 矽膠護殼以及 Pro 的 MagSafe 科技織紋護殼，並兼容 iPhone Air 的 MagSafe 護殼同緩衝邊框。它由 100% 循環再造 PET 紡織線製成，內嵌式靈活磁石及不鏽鋼滑動機制，可輕鬆調整 10cm 至 20cm 長度舒適垂掛於身上。
Apple 斜孭掛繩（淺藍色）
Amazon 特價 US$24.1（約 HK$188，需集運）｜原價
US$59
Apple 香港售價 HK$449
