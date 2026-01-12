跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
新年禮物2026｜M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
非常實惠的選擇。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
新年購物季期間，推出後一直維持好口碑的 M4 Mac mini 現在又幾乎回到了歷史低點！目前這款產品正以低至 US$500 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,900。如果你正好有購買一台小電腦的打算，這是非常不錯的入手時機喔。
Mac mini（M4、16GB RAM、256GB SSD）
Amazon 特價 US$500（約 HK$3,900，需集運）｜原價
US$599
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
新款 Mac mini 機身較前代明顯縮小，三圍僅 12.7x12.7x5cm。其 I/O 配置亦大幅升級，正面配了 2 組 USB-C 3（10Gb/s）以及一個能對應高抗阻耳機的 3.5mm 插孔。晶片可選 M4 或 M4 Pro 兩種，前者配有 10 核心 CPU、10 核心 GPU、16 核心神經網絡引擎。後者則分兩種配置，分別是 12 核心 CPU 加 16 核心 GPU 以及 14 核心 CPU 加 20 核心 GPU。背後依型號不同，會有最高 3 個 Thunderbolt 5、10Gb Ethernet 和 HDMI。除此之外，裝置也支援 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3。
Mac mini（M4、16GB RAM、256GB SSD）
Amazon 特價 US$500（約 HK$3,900，需集運）｜原價
US$599
Apple 香港售價 HK$4,599
