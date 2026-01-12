新年禮物2026｜M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

內地一款針對獨居者的手機應用程式(App)「死了麼」，近日突然衝上內地蘋果付費軟件排行榜第一位，創始團隊表示，已實現盈利，目前仍在融資洽談中。「死了麼」的收費為8元人民幣(下同)，目前已名列蘋果中國區App付費排行榜首位。「死了麼」官方賬號發博文指，其為95後創業團隊，目前仍在融資洽談中，尚未出售。本輪融資預計將於本周內正式完成。「死了麼」App團隊稱，還在考慮融資，金額約50萬美元。內地媒體報道，「死了麼」App早期成本不到1500元，如今下載量比之前多了大概300倍，主要依靠用戶購買App實現盈利，預計之後會漲到14元或15元。昨日有報告指出，創辦人團隊計劃以100萬元出讓公司10%的股份。若以此計算，該App的估值已達1000萬元。據天眼查App，「死了麼」App的開發商月境(鄭州)技術服務公司成立於2025年3月10日，註冊資本只有10萬元，法定代表人、董事、總經理郭孟初持股100%，呂功琛為財務負責人。「死了麼」App的名稱精準擊中擔心「孤獨死」的年輕人心理，因而爆紅，但也引發爭議，有人建議改名為「活着麼」。「死了麼」App團隊日前回應稱，將認真研究和考慮網民對新名稱的正面建

infocast ・ 4 小時前