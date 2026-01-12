新年禮物2026｜Marshall Major V 半價勁減！歷史低價 HK$680 免運入手復古型格耳機

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Marshall Major V 半價勁減！歷史低價 HK$680 免運入手復古型格耳機

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

熱愛音樂與設計的你，一定喜愛 Marshall 的音訊設備。Marshall Major V 無線耳機不僅延續品牌一貫的經典外型，仿皮革頭帶、金屬細節與標誌性 Logo，完美復刻搖滾舞台靈魂，更經 Marshall 專業調音，重現有衝擊力的搖滾聲線。目前，Marshall Major V 在 Amazon 上以近半價促銷，價格降至 US$87，約合 HK$680 且免運直送香港。新年聽新聲，正是入手一對的大好時機！

Marshall Major V

Amazon 特價 US$87（約 HK$680，免運費直送香港）｜原價 US $169.99

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

Marshall Major V 耳機將經典搖滾音質與先進科技巧妙結合，搭載 40mm 動圈發聲單元，能夠呈現震撼的低音、流暢的中音及清晰的高音，讓音樂的每一個細節完美展現。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓使用者隨時隨地沉浸在音樂的世界中。此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保音質優異並具備低延遲性能，適合各種音樂和媒體需求。

在設計上，Major V 延續了其前身 Major IV 的簡約風格，採用堅固耐用的材料，並保留了標誌性的黃銅旋鈕、毛絨襯墊及品牌 logo。耳機的可折疊設計便於存放和攜帶，極大提升了便捷性。此外，Major V 還具備可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，使用者可輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，實現個性化的智能操控體驗。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$87（約 HK$680，免運費直送香港）｜原價 US $169.99

立即購買

DMAG 售價 HK$1,299

立即購買

