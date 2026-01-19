新年禮物2026｜Samsung Odyssey OLED G8 新低，HK$5,680 免運購 32 吋 4K 240Hz 電競拍檔

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Samsung Odyssey OLED G8 新低，HK$5,680 免運購 32 吋 4K 240Hz 電競拍檔

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

家裡的遊戲電腦不缺記憶體但差一台好用的顯示器？Samsung 旗下的 32 吋 Odyssey OLED G8（G80SD）目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。其價格現為 US$729.10，約合 HK$5,680 且免運費直送香港，新年入手新裝備時機絕佳！

Samsung OLED G8（G80SD）

Amazon 特價 US$729.10（約 HK$5,680，免運費直送香港）｜原價 US$1,250

立即購買 免費試用 Prime 會員（期間限定）

廣告 廣告

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Odyssey OLED G8 採用 3,840 x 2,160 QD-OLED 面板，更新率達到 240Hz，且有 0.03ms 反應時間。其亮度為 250 nit，配備雙 USB-A 3.0、雙 HDMi 2.1、單 DisplayPort 1.4 連接埠，同時支援 NVIDIA G-Sync 和 AMD FreeSync Premium Pro。裝置內建有 10W 喇叭，纖薄機身適合細枱面，而且背面設有 RGB 氛圍燈和散熱管以完善遊玩體驗。

Samsung OLED G8（G80SD）

Amazon 特價 US$729.10（約 HK$5,680，免運費直送香港）｜原價 US$1,250

立即購買

Samsung 香港售價 HK$10,980

立即購買

更多優惠：

👉 M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 Spigen Snap Zip MagFit 破底價，HK$230 購多功能 MagSafe 磁吸拉鍊掌心包

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk