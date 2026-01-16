新年禮物2026｜Samsung P9 Express 256GB 歷史低價，HK$270 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

YAICHI 集團宣佈,繼2025年7月銅鑼灣開設首間店後,將於2026年2月初在葵芳新都會廣場開設 3COINS 香港第二間分店,並會在開幕時,正式推出創新的會員年費計劃,持續優化顧客購物體驗。3COINS 香港去年7月於銅鑼灣希慎廣場開業時,首創「搶買價」策略,開業首日,3COINS 更創下品牌在日本市場的首日銷售紀錄,顯示「與日同價」理念深得香港消費者共鳴。YAICHI 集團創始人及主席羅盛昌(Elmas Lou)表示:「我們衷心感謝香港消費者的支持,讓我們能短短六個月內於葵芳開設第二分店。香港消費者的熱情與忠誠,每日驅動我們把優質日本產品帶到本地。」羅氏(Elmas Lou)亦補充:「雖然我們的夢想是堅持以『與日同價』提供產品,惟我們不得不承認香港高昂的租金和不斷攀升的運營成本為 3COINS 帶來不容忽視的挑戰。作為企業我們雖有抱負以秉持營運的使命,但單靠企業承擔大部分成本壓力,確實難以支持品牌的持續發展,故在面對越見艱難的營商環境逼使我們必須面對現實且不得不屈服,團隊經過多番審慎考慮及研究不同方案後,仍然無奈地決定需透過推出會員年費計劃。比起單一地上調價格,這次調整力求同時

infocast ・ 8 小時前