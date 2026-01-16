新年禮物2026｜Samsung P9 Express 256GB 歷史低價，HK$270 免運入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
Samsung 今秋剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡來到年尾又有可觀折扣，目前在 Amazon 上只要花 US$35 即可購入 256GB 型號。換算後約為 HK$270，而且可享滿 US$49 免運費直送香港地址。
Samsung P9 Express microSD Express 卡（256GB）
Amazon 特價 US$35 （約 HK$270，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
Samsung P9 Express 的循序讀取速度可達 800MB/s，大約為標準 UHS I microSD 卡的 4 倍。與此同時，這款產品還支援動態散熱保護。這是 Samsung 為 SSD 開發的技術，可防止儲存產品過熱並使其保持合適的運作溫度，從而最大程度發揮效能。除了 Switch 2 以外，P9 Express 記憶卡也兼容使用 UHS I microSD 的相機、平板、無人機等裝置。
