新年禮物2026｜Samsung P9 Express 512GB 近歷史低價，HK$620 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

Samsung P9 Express 512GB 近歷史低價，HK$620 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Samsung 去年秋天剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡來到新年又有可觀折扣，目前在 Amazon 上只要花 US$80 即可購入 512GB 型號。換算後約為 HK$620 幾乎是歷史低價。

Samsung P9 Express microSD Express 卡（512GB）

Amazon 特價 US$80 （約 HK$620，集運或 HK$80 由 Amazon 承運至香港）｜原價 US$120

Samsung P9 Express

Samsung P9 Express 的循序讀取速度可達 800MB/s，大約為標準 UHS I microSD 卡的 4 倍。與此同時，這款產品還支援動態散熱保護。這是 Samsung 為 SSD 開發的技術，可防止儲存產品過熱並使其保持合適的運作溫度，從而最大程度發揮效能。除了 Switch 2 以外，P9 Express 記憶卡也兼容使用 UHS I microSD 的相機、平板、無人機等裝置。

