新年禮物2026｜Spigen Snap Zip MagFit 破底價，HK$230 購多功能 MagSafe 磁吸拉鍊掌心包
一包搞掂卡片、尿袋、耳機、唇膏。
想要輕裝外出？只要有合適的配件，iPhone 背面的 MagSafe 就能幫你變出更多的攜帶可能性。比如正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 Spigen Snap Zip MagFit 拉鍊掌心包，就能一下幫你搞掂卡片、尿袋、耳機、唇膏等小物的收納。它現在僅售 US$30，約合 HK$230，而且可享受滿 US$49 免運費直送香港，正是下手的好時機。
Spigen Snap Zip MagFit 的矽膠背板內設有符合 MagSafe 磁吸要求的強力磁圈，包體尺寸約為 78.99×114.81×67.82mm，適用 iPhone 12 至 16 系列以及 Pixel 10 系列等支援磁吸的 Android 手機。其主要材質為尼龍，並採用 YKK 拉鍊，共有主袋、前袋、側袋 3 個口袋，可用於存放卡片、尿袋、便攜 SSD、耳機、唇膏等小物。包的下方和正面分別配有鉤環和可調節長度的扣帶，便於掛裝和單手握持使用。
