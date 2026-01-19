立即投選年度十大消費新聞
新年禮物2026｜UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 歷史低價，HK$155 兩隻裝 AirTag 充電式平替
也有 Android 版本可選。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
隨著 AirTag 普及，人們使用物品追蹤器的意願越來越高，各家品牌不同設計的替代品也層出不窮。比如 UGREEN 的 FineTrack Air Tracker Tag，就是非常值得考慮的選項之一。其最大賣點是在鈕扣電池版本外亦提供了 USB-C 充電型號，而且價格平過 AirTag。充電式兩隻裝目前在 Amazon 上僅售 US$20，為歷史最低。約合 HK$155 且可享滿 US$49 免運直送香港，非常適合入手給重要物品加一道保障。
UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 兩隻裝（適用 iOS、USB-C 充電）
UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 兩隻裝（適用 iOS、鈕扣電池）
Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Air Tracker Tag 支援 Apple 的 Find My 尋物網路，只需一次點擊便可快速與 iPhone 或 iPad 配對。透過 iOS 內的 Find My 應用程式，便能獲取追蹤器所在位置。若其在藍牙範圍內，可播放聲音快速定位。如果超出範圍，Find My 網路也能利用 Apple 龐大的裝置生態實現全球追蹤。當追蹤器脫離範圍時，app 會即時發出遺失提醒和即時位置。如果確認物品丟失，用家可啟用遺失模式並留下聯絡方式，借力追蹤器周圍的 Apple 產品協助定位。在滿電狀態下，Air Tracker Tag 可持續使用一年，期間可透過 app 檢查電量。USB-C 便於隨時補電，能幫你省去換電池的麻煩。
UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 兩隻裝（適用 iOS、USB-C 充電）
UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 四隻裝（適用 iOS、USB-C 充電）
UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 兩隻裝（適用 iOS、鈕扣電池）
UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 四隻裝（適用 iOS、鈕扣電池）
如果你使用 Android 裝置，也有對應的充電式 FineTrack G Air Tracker Tag 可選，它適用 Google Find Hub 且同樣有一年續航力。
UGREEN FineTrack G Air Tracker Tag 四隻裝（適用 Android、USB-C 充電）
更多優惠：
M4 Mac mini 近歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
Spigen Snap Zip MagFit 破底價，HK$230 購多功能 MagSafe 磁吸拉鍊掌心包
Samsung Odyssey OLED G8 新低，HK$5,680 免運購 32 吋 4K 240Hz 電競拍檔
