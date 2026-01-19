新年禮物2026｜UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 歷史低價，HK$155 兩隻裝 AirTag 充電式平替

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 歷史低價，HK$155 兩隻裝 AirTag 充電式平替

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

隨著 AirTag 普及，人們使用物品追蹤器的意願越來越高，各家品牌不同設計的替代品也層出不窮。比如 UGREEN 的 FineTrack Air Tracker Tag，就是非常值得考慮的選項之一。其最大賣點是在鈕扣電池版本外亦提供了 USB-C 充電型號，而且價格平過 AirTag。充電式兩隻裝目前在 Amazon 上僅售 US$20，為歷史最低。約合 HK$155 且可享滿 US$49 免運直送香港，非常適合入手給重要物品加一道保障。

UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 兩隻裝（適用 iOS、USB-C 充電）

Amazon 特價 US$20（約 HK$155，可享滿 US$49 免運直送香港）｜原價 US$30

UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 兩隻裝（適用 iOS、鈕扣電池）

Amazon 特價 US$17（約 HK$130，可享滿 US$49 免運直送香港）｜原價 US$30

Air Tracker Tag 支援 Apple 的 Find My 尋物網路，只需一次點擊便可快速與 iPhone 或 iPad 配對。透過 iOS 內的 Find My 應用程式，便能獲取追蹤器所在位置。若其在藍牙範圍內，可播放聲音快速定位。如果超出範圍，Find My 網路也能利用 Apple 龐大的裝置生態實現全球追蹤。當追蹤器脫離範圍時，app 會即時發出遺失提醒和即時位置。如果確認物品丟失，用家可啟用遺失模式並留下聯絡方式，借力追蹤器周圍的 Apple 產品協助定位。在滿電狀態下，Air Tracker Tag 可持續使用一年，期間可透過 app 檢查電量。USB-C 便於隨時補電，能幫你省去換電池的麻煩。

UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 兩隻裝（適用 iOS、USB-C 充電）

Amazon 特價 US$20（約 HK$155，可享滿 US$49 免運直送香港）｜原價 US$30

UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 四隻裝（適用 iOS、USB-C 充電）

Amazon 特價 US$30（約 HK$230，可享滿 US$49 免運直送香港）｜原價 US$33

UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 兩隻裝（適用 iOS、鈕扣電池）

Amazon 特價 US$17（約 HK$130，可享滿 US$49 免運直送香港）｜原價 US$30

UGREEN FineTrack Air Tracker Tag 四隻裝（適用 iOS、鈕扣電池）

Amazon 特價 US$23（約 HK$180，可享滿 US$49 免運直送香港）｜原價 US$35

如果你使用 Android 裝置，也有對應的充電式 FineTrack G Air Tracker Tag 可選，它適用 Google Find Hub 且同樣有一年續航力。

UGREEN FineTrack G Air Tracker Tag 四隻裝（適用 Android、USB-C 充電）

Amazon 特價 US$37（約 HK$290，可享滿 US$49 免運直送香港）｜原價 US$46

