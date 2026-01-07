跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
新年禮盒2026｜見長輩、家長、親家送禮必選20+款賀年禮盒推介！低至五折入手台灣紅茶／海苔肉鬆蛋捲禮盒／美味烏魚子
挑選20個送給長輩、親家或見家長都適合的賀年禮盒，新式及傳統款統統都有，即看內文：
2026拜年倒數！去另一半家中見長輩、跟親戚拜年好緊張？千萬別兩手空空！買新年禮盒最怕「包裝靚但唔好食」或者「太老土」。Yahoo購物專員幫大家做足功課，搜羅超過20款連親家都會讚的「神級禮盒」！不論是甜點零食禮盒、茶葉禮盒、新派款式禮盒，全部包裝喜慶、水準極高。想在親戚面前大方得體不失禮，還要買得超值？快點進來看這份新年送禮全攻略！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情
新年禮盒推薦1）餅乾甜點賀年禮盒
新年一大熱門賀年禮盒就是餅乾甜點類，不過第一次見家長千萬不要買嘉頓雜餅啦！想送一些較有特色的新年禮盒，非常推薦大家可以去Pinkoi挑選，入面有不少台灣直送的產品，包裝設計華麗精緻外，款式選擇都十分多！可以入手每次去台灣必買的青鳥旅行蛋捲，2026年限定的春光躍影經典蛋捲禮盒有齊4種人氣口味，包括原味肉絲、海苔肉鬆、花生粒粒、芝麻沙沙，每款定會很合長輩口味，送禮一流！還有5號起司推出的奶油堅果夾心脆餅禮盒，口感非常有層次，手炒焦糖核桃搭配香濃奶油，配上一杯熱茶超級享受。香港本土Sage曲奇禮盒亦非常有心思，紅色禮盒印上金色馬圖案，寓意「金馬」，十分有趣！如果Pinkoi無心水的話，Klook上也有皇玥新年禮盒，當中2026新年經典精選禮盒最平更低至$130就買到！
1.青鳥旅行-春光躍影經典蛋捲禮盒
價錢：$246.7
2.一番茶棧-臻饌禮盒 原茶鳳梨酥、Q餅
價錢：$185.3
3. 5號起司-SHINER餅乾禮盒（奶油堅果夾心脆餅）
價錢：$150.4
4.PremiOne-玫瑰黑芝麻紅棗合桃糕賀年禮盒
價錢：$128
5.Sage-新年茶曲奇金馬禮盒
65折特價：$109.2起｜
原價：$168起
6.皇玥-新年經典精選禮盒2026
特價：$130｜
原價：$168
新年禮盒推薦2）茶飲咖啡精緻禮盒
見家長或者去親家屋企拜年無需買太貴重的禮盒，免得對方收到覺得過意不去。而價錢合理又夠體面的話，除了甜品零食外，建議可以選擇多款味道的茶葉、咖啡禮盒，適合長輩同時又可以趁拜年期間一齊飲啖茶、歎下啡，順便可以傾兩句，增加印象分。
咖啡推介兩間台灣咖啡店出品的咖啡禮包，一間是想望咖啡的藝伎特調咖啡掛耳組合，花果香甜的風味融入咖啡之中，適合喜歡輕烘焙口味人士；而KOJI咖啡焙製所推出的AMIGO南美洲掛耳包禮盒，包裝有一個可愛小狗，適合送給愛狗也愛咖啡的長輩。而茶包選擇就非常多元了，有堀品果物推出的花果茶禮盒；還有精緻體面的茶源茗茶日月潭紅茶包、心茶的松木精裝4款精選台灣茶，有心意又大體！
7.心茶-松木精裝 4款精選台灣茶
88折特價：$373.4｜
原價：$424.3
8.堀品果物-果乾茶10入禮盒
84折特價：$132｜
原價：$156
9.茶源茗茶-日月潭紅茶包禮盒
5折特價：$75｜
原價：$150
10.KOJI咖啡焙製所-AMIGO南美洲掛耳包禮盒（深烘焙）
95折特價：$216.9｜
原價：$228.3
11.想望咖啡-ou.bai.tou.ri藝伎掛耳組合（淺焙）
88折特價：$118.2｜
原價：$134.3
新年禮盒推薦3）有飲有食綜合禮盒
初次見面未清楚對方喜好的話，可以選擇有食物及茶葉或咖啡的綜合禮盒，送給不同年齡層的長輩都無問題。首推台灣茶品牌「小草作」精品花茶與台灣第一家長崎蛋糕「南蠻堂」聯名推出的2026新年禮盒，蜂蜜蛋糕鬆軟美味，花茶還可以解膩，送這份禮絕對不會錯！此外，曾是台灣總統府指定送禮品牌之一的台灣茶葉品牌羽曦堂，其出品的過年茶葉禮盒，有齊國際摘星台灣茶、堅果餅乾和漢餅，絕對是得體送禮之選！另外Pinkoi上亦有咖啡配餅乾、茶味曲奇配茶包、蛋捲配茶包禮盒等，款款都別出心思！
12.羽曦堂-國際摘星台灣茶+獨家茶點
9折特價：$289.3｜
原價：$321.4
13.茶敬茶-茶逸禮盒
價錢：$241.8
14.哈本咖啡-奶油餅乾 x 咖啡禮盒
9折特價：$212.4｜
原價：$235.9
15.小草作-花果茶x蜂蜜蛋糕新年禮盒
93折特價：$198｜
原價：$211.6
16.茶敬茶-舌尖上的烏龍三重奏
價錢：$141.6
新年禮盒推薦4）新派特別款禮盒
如果上述曲奇、蛋捲、茶飲等傳統禮盒都不合你心意，不妨試試以下這些新式的過年禮盒。有岳母至愛的養生養顏燕窩飲品、台灣大熱的烏魚子禮盒、奢華堅果禮盒等，有心思亦不失禮！
17.樂絲燕-馬上有禮春節禮盒 6入綜合鮮燉燕窩禮盒
9折特價：$526.9｜
原價：$585.4
18.大賞烏魚子-野生烏魚子大三元禮盒
價錢：$451.1
19.NuttyNuts-駿馬奔騰奢華堅果禮盒
88折特價：$397｜
原價：$451.1
20.謝謝堅果-春節馬年禮盒（綜合堅果、朝氣綜合纖果、海苔脆片）
88折特價：$301｜
原價：$342
21.Hearties-台灣黑金烏魚子手作禮盒
88折特價：$188.9｜
原價：$214.6
