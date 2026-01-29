Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

拜年收到呢罐即刻反白眼？盤點Top 5「又愛又恨」賀年禮盒！網民：呢罐食到下年都未食完

新年流流，拜年是大熱指定節目，相信大家最怕的已不是被姨媽姑姐們尋根究底式地追問近況（問得太多已麻木及進入免疫階段），反而最怕的是收到老套又沉悶的傳統賀年禮盒！雖然早已包上紅色花紙，但當看到其外形時已經略知一二，分分鐘同時間收到好幾份一樣的傳統賀年禮盒，重複又重複！不知道大家認不認同？以下提及的傳統賀年禮盒，總是在農曆新年期間老是常出現，你必定收過又或者買過，雖然討厭但是又抗拒不了，但這些品牌就是能屹立不倒幾十年，在農曆新年賀年禮盒的排行榜佔上一席位！

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

5.樂加杏仁糖：口感偏硬

風行多年的樂加杏仁糖雖然全年有售，但不知為何總是在新年期間特別亮眼及多宣傳，總會令人能留意到，新年一定要買。以朱古力包裹香脆糖心，面層沾滿杏仁脆粒，其偏硬及過甜的口感實在令人容易卻步，不少人兒時更曾出現咬崩牙情況。

按此查看超市優惠

樂加杏仁糖在新年常出現。（網上圖片）

4.壽桃牌鮑魚麵：長輩最愛

過年講求意頭，寓意長壽的麵食是不少人的首選。壽桃牌出品的鮑魚麵明明一年四季都能在超市買得到，但偏偏一到農曆新年期間，就連便利店都會見到其身影，簡直是無處不在。

按此查看超市優惠

壽桃牌鮑魚麵長佔傳統賀年禮品之選。（網上圖片）

3.金莎朱古力：不再高級的朱古力？

金莎朱古力內有一層薄脆，外層帶有朱古力及榛子碎顆粒，內餡則有榛子醬及榛子，並以金色錫箔紙包裝，金光閃閃的造型深入民心。相信不少港人兒時都曾愛吃金莎朱古力，皆因其象徵高級貴價且標榜意大利製造。創意無限的港人，更曾將金莎朱古力製成花，送給另一半只為博紅顏一笑。但時至今日，金莎朱古力已改由加拿大、德國及波蘭生產，相信女士們都不會再想收到金莎花，過年都未必想收到金莎了。

按此查看超市優惠

金莎朱古力。（網上圖片）

金莎朱古力設有不同的包裝。（網上圖片）

2.丹麥藍罐曲奇：每逢節慶推新包裝設計

不說不知，原來藍罐曲奇今年已經誕生90週年！自80年代初進軍香港市場至今，只作外銷反而在丹麥當地沒有發售。雖然藍色罐裝的顏色不如傳統華人喜愛的紅色，但憑著其打造的高級曲奇形象成功入屋，一句「送禮梗係要送丹麥藍罐曲奇」廣告標語深入民心。其內含5款不同口味，包括雲呢拿圈曲奇、椰絲曲奇、芬蘭風曲奇、蝴蝶型糖粒曲奇及鄉郊風曲奇。早年曾大受歡迎，每逢節慶日子更會推出不同設計的喜慶包裝，雖然在包裝上每年推陳出新，但相信大家在兒時都曾吃過不少，在味道欠缺新鮮感及坊間出現大量新派曲奇選擇的情況下，過年收到時總是容易被嫌棄，又是藍罐曲奇？！

按此查看超市優惠

藍罐曲奇每逢節慶均會推出特別包裝。（圖：丹麥藍罐曲奇Facebook）

請來關智斌宣傳藍罐曲奇。（圖：丹麥藍罐曲奇Facebook）

請來陳家樂宣傳藍罐曲奇。（圖：丹麥藍罐曲奇Facebook）

1. 嘉頓家庭什餅：食足一年都未食得晒？

榮登榜首的嘉頓家庭什餅，相信不少人聽到名字已經想大叫！皆因每當過年，總在超市見到排山倒海的堆疊式貨量！其經典的紅色長方形罐包裝，充滿節目喜慶色彩，自數十年前已經是拜年必備的賀年禮盒！其配搭多年來始終如一，一盒有齊椰圈、檸檬味特脆夾心餅、椰子雪克、黑快樂餅、椰子酥、檸檬夾心餅、檸檬味威化餅及不的波。2016年曾在網上出現《新年流流，嘉頓家庭什餅掀起拜年攻防戰》引起共嗚討論話題，還有多款創意十足的惡搞創作圖片令人會心微笑。相信嘉頓亦想推陳出新，於2023年推出全新的星級家庭什餅，將原有檸檬夾心餅換成芝士夾心餅，還新增了麥香餅、口口相傳單張及福紙剪紙在內，既保留原有的賣點，又加上少許新元素，不知道會否讓消費者覺得有新鮮感呢？

按此查看超市優惠

嘉頓家庭什餅，過往是不少人拜年必備的傳統禮盒。

升級版的星級家庭什餅於2023年推出。

嘉頓曾被惡搞成《聖經》中的五餅二魚故事。（網上圖片）

嘉頓什餅被指食足一年都未必食得晒，笑稱如五餅二魚故事，可以分給多人享用。（網上圖片）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？