賀年食譜｜新年菜式 ☺️ 原個蕃茄提子蔬菜飯 ㊗️事事如意💯
新年喜喜慶慶的菜式，推介大家整呢個原個蕃茄提子蔬菜飯，取其寓意 - 事事如意👍 一上枱非常吸睛😍🌟，個個爭要一個！ 蕃茄飯多汁又帶濃濃芝香味，蛋炒飯加埋蜆肉（鮮）、提子乾（甜）、粟米（爽），非常夾又好味！做法也簡單😁，快啲bookmark此篇介紹新年整啦！ 大力推介👍 炒飯內加埋加州提子乾，熱炒後提子乾會變得更香甜，甜味是 全天然無添加，更 有好多 礦物質 、 維他命 和 膳食纖維 ，可以促進大腦發展，小朋友愈食愈聰明，新年一年更加精靈活潑！
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
蕃茄 4個
粟米 適量
加州提子乾 20-30粒
冷飯 1碗
蜆肉 約20粒
雞蛋 2隻
蒜頭 半個
芝士 適量
香料 適量
茄汁 2-3匙
鹽 1匙
作法:
1 ：
完成✅
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56427
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
