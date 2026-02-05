新年菜idea～ 必整😋嫩滑爆汁手撕雞💯

新年菜式點可以冇雞😆🐓？！ 想整雞但係又唔識斬雞，咁就要整呢款手撕雞啦！ 大人小朋友食唔使怕咬到骨😋 啖啖滋味！ 新年有雞 — 寓意大吉（雞）大利 記得買隻黃油雞，肥啲蒸完出嚟啲肉超嫩滑😋 最最最重要加上呢個秘製醬汁💯：加州提子乾（甜甜地）、芝麻（香口）、炸蒜（香脆）、醬油、芫荽，加州提子乾熱炒後會變得更香甜，甜味是 #全天然無添加，更有大量 #礦物質 、 #維他命 和 #膳食纖維 ，每一啖都有營鮮味👍

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

黃油雞 1隻

雞粉 1/3包

豉油 3匙

加州提子乾 20粒

芫荽 適量

豉油 2匙

芝麻 少許

炸蒜 少許





作法:

1 ：





黃油雞先剪走Pat Pat, 肥膏

2 ：





剪開雞背洗乾淨整隻雞

3 ：





剪開雞腿位（剪開容易熟）

4 ：





雞放入膠袋，加上鹽焗雞粉、豉油調味，帶上手套搽勻全隻雞，醃最少2小時

5 ：





洗淨芫荽將芫荽切碎

6 ：





雞蒸50分鐘，放涼後手撕出雞的肉

7 ：





加上加州提子乾

8 ：





準備醬汁：蒸雞出來的雞油，放入熱鑊燒熱，加入芫荽爆香，加上豉油

9 ：





將醬汁淋在雞上，加上芝麻、炸蒜





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56441

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com