錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
賀年食譜｜新年菜idea～ 花開富貴蝦球🌸💯
介紹個簡單新年菜俾大家☺️👍，好睇又好食😋，大人小朋友食完笑蝦蝦，仲有花開富貴嘅意思！
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
大蝦 20隻
粟米 2匙
紅蘿蔔 1條
蔥 適量
鹽 適量
豉油 適量
蒜蓉 1匙
作法:
1 ：
完成✅
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56428
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
新年菜式 ☺️ 原個蕃茄提子蔬菜飯 ㊗️事事如意💯
新年喜喜慶慶的菜式，推介大家整呢個原個蕃茄提子蔬菜飯，取其寓意 - 事事如意👍 一上枱非常吸睛😍🌟，個個爭要一個！ 蕃茄飯多汁又帶濃濃芝香味，蛋炒飯加埋蜆肉（鮮）、提子乾（甜）、粟米（爽），非常夾又好味！做法也簡單😁，快啲bookmark此篇介紹新年整啦！ 大力推介👍 炒飯內加埋加州提子乾，熱炒後提子乾會變得更香甜，甜味是 全天然無添加，更 有好多 礦物質 、 維他命 和 膳食纖維 ，可以促進大腦發展，小朋友愈食愈聰明，新年一年更加精靈活潑！Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
小食食譜｜煙肉芝心墨魚卷
同朋友開Party，想有啲方便易整嘅香口小食，呢款煙肉芝心墨魚卷就啱晒你。材料全部係超級市場買到，做法又簡單，最正係芝士有流心嘅效果，食落去夠晒惹味，大人同小朋友都讚好食！Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
無水料理食譜│無水蒸雞湯鍋 一個步驟加速蔬菜出汁
最近在 Threads看到不少人分享做無水蒸雞湯鍋，一般建議用鑄鐵鍋，但也有人煲到乾水，實測這個無水蒸雞做法，也不一定要用鑄鐵鍋，但要用質料較厚的鍋比較不易煲乾水。而這個無水做法關鍵在鍋內的水份主要來自蔬果，想菜類易出水，便要加點鹽先把菜軟化。這次實試的份量蒸出150毫升湯汁，用來作湯菜非常鮮甜，即睇如何製作無水蒸雞湯鍋：Yahoo Food ・ 5 小時前
炸雞食譜｜芝心炸雞卷
這道芝心炸雞卷外層酥脆香口，內裡的雞肉和芝士則柔軟而多汁，口感十分豐富，加上雞肉和芝士的味道完美地融合，令人回味無窮。Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
情人節禮物2026︱千元預算男朋友最愛禮物推介15款！BTS J-hope大愛Human Made潮Tee、NCT MARK代言Ralph Lauren半拉鏈針織送禮一流！
情人節快到，想為另一半送上實用又甜蜜的驚喜禮物？Yahoo網購專員為大家精選15份千元預算男生最想收到的禮物，時尚、實用而性價比高，節日送禮絕不失手！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
煙肉忌廉卡邦尼意粉
我拍這條片的原意是有很多朋友都說uncle ray製作的食品非常複雜,所以我拍了這個比較容易處理的食物,希望每個人都可以煮到! 材料方面我找了最容易買到的煙肉和忌廉去製作,並沒有使用意大利的風乾豬面肉,另外芝士方面我建議大家使用parmesan cheese粒來製作,如果真的買不到芝士粒勉強可以使用芝士粉代替,但味道會大大影響!Facebook address: https://www.facebook.com/Uncle-Ray-Food-Lab-104753544660685Cook1Cook煮一煮 ・ 14 小時前
2026 東京親子遊最強攻略：10大市內景點、近郊秘境、特色餐廳、酒店優惠全集
日圓匯率咁抵，仲唔帶細路去東京？Trip.com 幫你執好 10 大必去親子景點：由迪士尼、LEGO 樂園到豐洲 teamLab，加碼推介 3 大近郊牧場同多啦A夢博物館！仲有 Pokémon Cafe 預約攻略同 3 間推介親子酒店。即睇 Google Maps 無障礙行程貼士，全家玩得輕鬆又慳錢！Trip.com ・ 20 小時前
意粉食譜｜菠菜忌廉吞拿魚意粉
呢道菠菜忌廉吞拿魚意粉真係超簡單，只要淥熟意粉，然後就一鑊到底，仲有埋欖橄油、吞拿魚同菠菜，係好健康嘅組合，20分鐘就煮好，無論趕時間又好，打風簡單煮都好，呢個意粉都係美味又健康嘅選擇。Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
家常菜食譜合集│30款省時簡易家常小菜食譜！新手必試港式生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
家常菜食譜，大家總會有幾道菜「袋喺身」，Yahoo Food為你整合30款家常菜食譜，涵括家中餐桌上經常出現的大熱家常小菜：豉汁蒸排骨、魚香茄子、蔥花蒸水蛋、韭菜炒蛋、咖喱薯仔炆雞翼、蘿蔔煮魚鬆、麻婆豆腐等，省時又易煮，新手都一樣可以煮到，以後煮家常小菜，手到拿來！Yahoo Food ・ 1 天前
【Yahoo Style 玄來愛情】她用了三個方法，成功挽回一段即將分開的感情
感情如果變淡了，應該如何挽回？最重要是認清狀況及問題所在。玄來愛情 ・ 1 小時前
豉油皇煎蝦食譜│原隻蝦連殼都入味 原來要加一個材料
農曆新年吃得豐盛，大大隻又啖啖肉的虎蝦，是不錯的選擇。急凍虎蝦用豉油王去煎便香口又惹味，在清洗時可以用鹽洗一次，肉質會更爽口。家中一般不會用太多油去泡油，將蝦身拍上粟粉再慢慢煎，除了蝦殼會更香脆，也會更易掛汁，跟豉油王調味汁快炒時，便更加入味，連殼也想吃掉，即睇如何做豉油皇煎蝦：Yahoo Food ・ 4 小時前
換新鈔2026｜2月3日起換新鈔 一文睇清3大銀行換新鈔安排！1月27日起可網上預約
就快到農曆新年，三間發鈔銀行將於2月3至16日提供新鈔及雖舊仍簇新的「迎新鈔」供市民兌換。三間銀行會提早營業時間，實施人流管理措施，以及提供網上預約，方便巿民進行換鈔。YAHOO著數 ・ 1 天前
葵芳美食｜沖繩過江石燒牛「YAPPARI Steak」登陸香港 $78起歎富士山熔岩石板燒牛板腱
日本過江石燒牛YAPPARI Steak最近進駐葵芳新都會廣場，標榜以富士山熔岩石板燒製肉，而且CP值高，開業不久已經常爆場。Yahoo Food ・ 4 小時前
北海道降雪破紀錄 逾百航機取消七千人滯留機場
寒流襲擊日本，導致日本海沿岸嚴重積雪，癱瘓交通。其中北海道札幌市積雪逾一米，多個鐵路班次被迫取消，新千歲機場亦有大量旅客滯留。日本氣象廳呼籲，位於日本北部的人士須提高警覺；在本州，日本氣象協會亦預告，歧阜縣本周稍後將再次降雪，嚴寒天氣將持續一段時間。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
農曆新年2026︱親民價開運拜年手袋推薦！Jennie風格奶黃色小手袋低至$99、Jisoo同款Tommy Hilfiger酒紅雲朵袋$1XXX必買！
農曆新年將至，大家準備好利是袋開運接福了嗎？網購專員為大家精選 Jennie 最愛奶油黃、Jisoo 大愛酒紅與張員瑛可愛粉紅手袋，除了「萬紫千紅」外，也有更多性價比高的時尚選擇！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
蛋糕食譜｜香蕉蛋糕 【零難度】
家裡有過熟的香蕉，最好就是做香蕉蛋糕！超簡單，零難度，新手都一定做到！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
醉雞食譜｜焗糟鹵醉雞
醉雞食譜｜焗糟鹵醉雞Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
懷舊龍鬚糖
龍鬚糖的由來 據傳已流傳民間二千年，正德皇帝遊民間時，發現民間竟有此糖，民間稱之為“銀絲糖”，入口極香感到非常特別，因而對此物產生好感，於是下旨帶回宮中，並取名為“龍鬚糖”，及後再傳入民間，亦叫龍鬚糖，也可稱為龍鬚卷，一直流傳，是深受人們喜愛的食品！ 這種以麥芽糖製成的美食，通常是“鮮造鮮吃”，不作儲存。 龍鬚糖這傳統懷舊小吃，又好食，又好玩，你都試吓自己整啦！ 今次我拉出6萬條龍鬚絲，你呢？ 好東西要分享給身邊的朋友啊！Cook1Cook煮一煮 ・ 20 小時前
新年到會2026｜低至75折起！新春撈起/金箔鮑魚酥盒/海鮮盆菜/乳豬！5間到會推介+全港免運費
仲煩惱緊新年到會邊間好？我哋為大家精選咗5間各有特色嘅人氣到會外賣公司。無論係想食酒店級嘅鮑魚海鮮盆菜、象徵風生水起嘅撈起、定係脆卜卜嘅燒乳豬，呢5間推介都能夠滿足你！即刻睇下2026年有咩必食推介，提早預訂仲有早鳥優惠添！Yahoo Food ・ 19 小時前
關曜儁與周嘉洛吳偉豪齊獲TVB十年金牌 感慨同期僅剩三人珍惜彼此友情
TVB藝員關曜儁剛剛獲得了「服務十周年」紀念金牌，與周嘉洛、吳偉豪同期的他感慨第28期訓練班的同學如今只剩下他們3位，他分享三人昔日的舊合照及最新近照，並表示很珍惜這段長達10年的友誼。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前