新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒

【Now新聞台】為配合相關節日慶祝活動，新年除夕夜(12月31日)將實施以下特別交通及運輸安排：

道路封閉

中環一帶將於當日下午2時開始，分階段實施封路及改道措施，相關路段上的公共小巴站、的士站及路旁停車位將暫停使用，警方將視乎實際情況，或會分階段進一步擴大中環一帶的封路範圍。

為維持公共秩序及安全，警方或會在短時間內於尖沙咀區實施臨時交通和運輸措施，包括封路、交通改道、更改或暫停公共運輸服務及其相關的站點。

公共運輸服務的安排

（i）因應實際封路安排，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道、暫停服務或相應調整車站安排；

廣告 廣告

（ii）當日港鐵服務會有以下加強服務安排：

港鐵路線（機場快線除外）將於12月31日下午3時起，分階段加密班次，並在其他時段因應乘客需求加強服務；

港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線（北角至寶琳段及調景嶺至康城段）、南港島線、東涌線、東鐵線（金鐘至上水段）、屯馬線，以及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務；

東鐵線往羅湖的尾班車將於元旦日凌晨零時56分由金鐘開出，往金鐘的尾班車則將於凌晨2時30分由羅湖開出；

機場快線、迪士尼線及港鐵巴士第506、K51及K54A號線將會延長服務時間

（iii）11條特別巴士路線（包括九巴第N43、N64P、N71、N243、N272及N276號線；城巴第NB3、R11及R22號線；嶼巴第NB2號線；及過海路線第976S號線）將會於元旦日凌晨提供特別巴士服務。多條巴士路線（包括18條九巴路線、兩條嶼巴路線及三條過海巴士路線）會加強服務或延長服務時間；

（iv）九龍及新界區內有共八條專線小巴路線會延長服務時間；

（v）跨境巴士服務營辦商會於元旦日凌晨時段提供往來深圳灣口岸的服務。落馬洲／皇崗口岸短途跨境巴士服務方面，亦會因應乘客需求情況加強服務；佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務（北行方向）在除夕夜位於中港碼頭巴士總站的中途站點將會延長服務時間至翌日凌晨2時30分。

中環至半山自動扶梯系統服務

中環至半山自動扶梯系統的運作時間會在除夕夜延長服務時間至翌日凌晨3時。

#要聞