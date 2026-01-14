渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
到會推介2026│新年團年飯到會外賣推介10間！低至87折優惠/免運費/免費小食
想知道新年外賣到會有什麼好推介，內有網購優惠連結，即睇內文：
農曆新年又到，就要著手準備年廿九團年飯、年初一賀年飯、年初二開年飯，要煮出一桌賀年美食的確無能為力，除了可以預訂盆菜之外，也不妨可以外賣新年到會！別以為到會Party Food就只有西式小食，原來不乏應節賀年菜式！Yahoo Food精選推介10間團年飯、開年飯外賣到會，4人前至豪華50人套餐都有，十分貼心方便！預祝大家年年豐衣足食！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
新年到會推介1.FEAST：煙三文魚七彩撈起！KKday預訂低至87折
FEAST今年特別推出滋味升級的團圓套餐，結合招牌盆菜、薑蔥霸王雞及意頭撈起，最適合一家大細齊齊撈起，共享團聚滋味！鮑魚珍饈豐食盆菜備有14款食材：溏心鮑魚、原條海參、鮮元貝、鮑汁燴花膠、鮑汁鴨掌、蠔皇螺片、秘醬炆豬皮、帶骨雞腿肉 、鲍汁豬手、爽彈白魚蛋、滷香杏鮑菇、特級板栗、醬香蘿蔔、上湯西蘭花、黃金鮑汁。原隻薑蔥霸王雞選用50日嫩滑白皮雞，經秘製鹽水浸煮，雞肉鮮嫩多汁，雞皮酥香爽脆。重點是煙三文魚七彩撈起，選用挪威煙三文魚、配以黑木耳、甘筍絲、紫椰菜、蘿蔔絲、青瓜絲、紅薯粉絲、中華沙律、炸芋頭絲、薄脆及小魚乾等配料。只要在KKDay預訂即可享低至87折優惠，還可享免運費送貨。
FEAST
KKday價錢：珍饌團圓盆菜套餐 $1,350
新年到會推介2.泰Grill：精選泰式到會套餐！Klook預訂享95折及免運費
新年不一定要吃中菜，吃泰菜也可以！泰Grilll推出適合不同人數的地道泰式滋味到會套餐，如6-8人套餐就有泰式酸辣鳳爪、泰式小食拼盤、燒雞中翼、泰式燒雞、海鮮炒飯、飛天通菜及芒果糯米飯。只要在Klook預訂到會套餐即可享95折優惠及港、九、新界區免運費。
Klook價錢：正式地道泰式滋味到會套餐（6-8人）$1,509、（10-12人）$2,126.1、（16-18人）$2,933.6、（25人）$3,503.6
新年到會推介3.樂婷派對到會：和牛雞煲火鍋免運費！KKday預訂低至88折
新年一家人圍爐打邊爐份外溫馨，樂婷派對到會和牛雞煲火鍋套餐，備有雞煲半隻、和牛火鍋片、多款丸類、蔬菜拼盤及烏冬等，更特別贈送桃膠燉秋梨，最適合秋冬季節享用。只要提前預訂，即可享免運費優惠。
樂婷派對到會
KKday價錢：和牛雞煲火鍋（2人份）$428、（4人份）$780、（6人份）$1,080
新年到會推介4.Bistro Bistro Catering：派對套餐95折+免運費優惠
Bistro Bistro Catering主打多款不同到會精選套餐，由最少10-12人至最多20-24人均有供應。新年到會推介10-12人派對套餐A，即可吃盡多款美食如小食拼盤、蒜香牛油焗田螺、海鮮蕃茄意大利粉等等，只要提前預訂，即可享95折優惠及九龍、新界區免運費服務。
Bistro Bistro Catering
Klook價錢：派對套餐（10-12人）$2,071
新年到會推介5.肯尼海鮮壽司刺身到會：新年一改傳統食壽司刺身
過新年想一改傳統，搞搞新意思，新年到會不妨吃壽司及刺身！肯尼海鮮壽司刺身到會就最適合不過，推出多款適合於不同人數的新年到會組合外，更設有豪華或精選版，可因應自己預算來決定。如6至8人，豪華版備有刺身、卷物、壽司到會set及日式蟹子沙律。至於精選版則有刺身、壽司到會set、日式蟹子沙律，可以自取或安排送貨。
肯尼海鮮壽司刺身到會
Klook價錢：6-8人到會（精選）$891、（豪華）$1,229
新年到會推介6.Mr.半唐番到會：任你配搭派對到會套餐！地面交收免運費
新年到會套餐要滿足各人口味，當然要自由配搭才最方便。Mr.半唐番到會推出的4至5人小型星級到會套餐，可盡享6款美食，主菜可自選樂觀地悲觀燒春雞或蜜糖豬仔骨，粉麵則有信念鰻魚炒飯及三重芝士焗肉醬意粉，頭盤及小食則有大蝦雜果沙律杯、夢想小食拼盤、黑松露野菌酥皮盒及BBQ醬燒雞翼。設有低至早鳥85折優惠，於地面交收更可免運費。
Mr.半唐番
Klook價錢：4-5人小型星級到會套餐$808、6人德國咸豬手到會套餐$1,043、10人份派對到會套餐$1,224、20人份派對到會套餐$3,124
新年到會推介7.Food Expression：星馬高質到會！低至85折優惠+免運費
傳統新年想來點新意思，Food Expression的星馬菜新年到會就最適合不過。自選6-8人的星馬美食到會套餐，配備自選小食、主食、粉麵飯類、沙律及甜品。如沙嗲串燒、肉骨茶、招牌無骨海南雞飯及秘製醬汁炭燒豬頸肉等，選擇豐富。提前預訂新年到會，可享85折早鳥優惠及消費滿$1,000或以上即可享免運費。
Food Expression
Klook價錢：（6-8人）$1,767、（10-12人）$2,221、（15-18人）$2,736、（20-24人）$3,171
新年到會推介8.香港仔漁人碼頭：手搖ShakeShake海鮮袋低至84折！全港免運費
喜歡吃海鮮，新年到會套餐都有得食！香港仔漁人碼頭推出手搖Shake Sahke海鮮袋，推介4人享用的豪華手搖海鮮袋，備有7款海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、基圍蝦、皮螺、青口、元貝及蟶子皇，全部海鮮標榜由魚市場親自挑選及即日直送，更配備手工蒜香法包、粟米、檸檬及秘製手搖海鮮醬包，只需手搖即變惹味海鮮！只要提前預訂即可享低至84折優惠及全港免運費優惠（只限地面交收）。
香港仔漁人碼頭
Klook價錢：手搖海鮮袋6款海鮮（2人）$799、（4人）$939、（6人）$1,549；
豪華手搖海鮮袋7款海鮮（4人）$1,249、（6人）$1,949
新年到會推介9.日之苑：超值壽司刺身到會及和食料理！9折優惠+免運費優惠
日之苑主打的壽司刺身到會及和食料理，最適合不愛傳統的新派人。重點是款式夠多又夠抵，最抵食就是8至10人份量的良朋共聚日式到會套餐，多達20款時令刺身及壽司，數量多達100件，有齊三文魚、帆立貝、油甘魚及北寄貝等！更有小食如蟹籽沙律、珍味小食拼盤，非常豐富！只要提早預訂可享9折優惠及免運費服務。
日之苑
Klook價錢：豐盛日式壽司刺身和風料理到會套餐（4-6人）$952、（6-8人）$1,168、（10-13人）$1,528；
良朋共聚日式到會套餐（8-10人）$1,258
新年到會推介10.Seamart鮮物到會：西式到會美食套餐+贈送免費前菜
Seamart鮮物到會主打西式到會美食套餐，可以在新年都吃到與別不同的美食。推介6-8人西式滋味到會套餐，美食包括精緻意式小串、招牌焗芝士松露野菌薯皮、人氣牛油蜜糖雞翼、蜜糖烤豬手伴酸椰菜及日式醬燒鰻魚炒飯等。提前預訂更可免費獲贈時令沙律及港島區免運費，超值！
Seamart鮮物到會
Klook價錢：6人精選到會套餐$968、6-8人西式滋味到會套餐$1,188、10-12人烤雞到會套餐$2,288
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯推介｜10大團年飯餐廳推介 酒店72折優惠/88年歷史酒店九大簋低至$345位
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
北海道日高町居酒屋塞遺體！ 顧客大啖後腦損多器官衰竭！
日本北海道這跨年檔期本該是溫泉泡湯、雪景賞心的浪漫時光，誰知日高町一間小餐廳竟上演這檔子恐怖劇情。49歲老闆松倉俊彥涉嫌將20多歲女性遺體塞進店內牆壁夾層，然後若無其事繼續營業好幾天，讓不知情的客人就坐在「屍牆」旁大快朵頤。這事曝光後，網友直呼像鬼屋體驗，警方火速逮捕，案情還在調查中。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 15 小時前
「最強小三」五索公開懷孕時家庭照高調放閃 自稱「黑圖大放送」
35歲「五索」鍾睿心與已婚大生銀行主席馬清鏗開展婚外情，並育有四名子女，今年為二人拍拖第10年。日前，有「最強小三」之稱嘅五索再度出擊，於社交平台高調放閃，不僅曬出與馬清鏗甜蜜合照，更罕有公開之前懷孕時一家人喺海邊嘅溫馨照片。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
《尋秦記》三大主角24年前登台灣綜藝片段被翻出 郭羨妮美貌驚艷網民：真係好靚！
《尋秦記》電影版熱爆全城，昔日電視版相關的影片經常被網民「考古」翻出重溫，其中劇中男女主角古天樂、宣萱及郭羨妮，於2002年曾到台灣參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，相關片段昨日在社交平台Threads瘋傳，引來網民熱議，其中當年28歲的郭羨妮年輕貌美令全網驚艷，有人大讚「真係好靚」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
徐冬冬二月下嫁尹子維 代言椰樹牌曾瀕破產 靠色情「擦邊球」翻生
徐冬冬將於二月下嫁尹子維，女方長達十五年代言的椰樹牌椰汁多年以出位「擦邊球」宣傳惹爭議，品牌曾瀕臨破產，最終靠大尺度廣告翻生。Yahoo財經 ・ 1 天前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 19 小時前
陳妍希穿「中式梅花禮服」美到網友驚豔！古典側編髮、淡雅妝容爆好評
1月7日，陳妍希受邀出席化妝品牌宴會，身穿中式梅花元素禮服亮相，造型曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
方媛曬3女兒同框幸福日常！9歲大寶複製媽媽美貌 2個月軟萌嫩嬰首曝光
1月8日，方媛在社群平台分享三個女兒的週末生活照，首度讓三姊妹同框入鏡。畫面中，大女兒專心畫畫、二女兒低頭拼樂高，約2個月大的三女兒則在懷中熟睡，日常互動引起不少網友關注。姊妹淘 ・ 17 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 1 天前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 20 小時前
特朗普踩到紅線？共和黨罕見集體挺鮑威爾
《路透》周二 (13 日) 報導，在多年公開抨擊聯儲局 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 後，美國總統特朗普對 Fed 的最新動作，可能意外踩到政治與市場的「紅線」。特朗普政府近期啟動對鮑威爾的刑事調查，引發共和黨國會議員、前高層決策官員出面聲援，也讓金融市場開始釋出警訊，顯示一旦 Fed 獨立性遭到動搖，恐帶來反效果。鉅亨網 ・ 12 小時前
全亞洲最瘦國家是「這國」！為什麼她們不會胖？不是少吃，而是「吃飯習慣」決定體質！
但越南女生並不是靠少吃變瘦，真正的關鍵藏在她們的日常節奏。越南飲食看起來澎湃、有湯有菜又有澱粉，但整體清爽、不厚重，吃完不會有負擔感之外；更重要的還是「怎麼吃」！越南人習慣坐下來好好吃飯，一口一口咀嚼，不趕、不分心，吃飯的節奏穩，身體也跟著穩。這種進食狀...styletc ・ 16 小時前
解讀 | 點解沙比阿朗素教唔掂皇馬？
沙比阿朗素上年夏天接替安察洛堤執掌皇家馬德里，開季頭20場各項賽事贏了17場，於11月時還一度於西甲榜首位置有5分領先優勢，但星期日的超級盃決賽以2比3不敵巴塞隆拿後，球會便跟他分道揚鑣。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
姜麗文美國求生1年 星二代光環盡失堅持爭取試鏡
【on.cc東網專訊】資深藝人秦沛愛女、歌手姜麗文（Lesley）移居美國1年，經常透過社交網向粉絲及友人分享近況，踏入2026年望有新開始的她，昨日上載兩輯靚相，表情冷酷十足天橋上的模特兒，當中白色Deep V及高衩裙更挑戰性感極限，胸前「南北半球」大放送，還東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
「最強英國皇室保母」是她！陪伴凱特王妃一家11年的Maria獲頒勳章，懂得武術更是王室孩子的西班牙文老師
陪伴威廉王子及凱特王妃 11 年，一起來認識這位「最強英國皇室保母」吧！最近凱特王妃罕有分享自己的抗癌歷程，而幫忙照顧這個王室家庭的最強後盾就是保母 Maria Teresa Turrion Borrallo，來自西班牙的她榮獲英國王室最高榮譽「皇家維多利亞勳章」，照顧三位小王室成員的高強能力備受讚賞！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 17 小時前