農曆新年快閃台北！每人低至$178登陽明山賞櫻兼拜財神、月老

農曆新年想去旅行避年，但沒有頭緒？Yahoo Travel推介大家快閃台北，可以參加這個陽明山一日遊Tour！一日行程，帶大家遊走著名賞櫻地點，兼拜財神、月老，每人最平$178就能夠「行大運」！

陽明山一日遊帶大家遊走著名賞櫻地點，兼拜財神、月老，每人最平$178就能夠「行大運」！（圖片來源：KKday）

新年登台北陽明山行大運 兼賞八重櫻

陽明山，人人都聽過這名字，但非每個人都去過，全因交通未算太方便。不過，現時有多個本地一日遊團，在台北市中心集合、接送大家到山上，觀賞各個名勝：陽明山花鐘公園、金山老街、金山財神廟 、金山萬里情月老廟。特別一提，陽明山櫻花花期不但早於1月尾開始，賞花季還長至3月尾，在新年假期出發的話，就可以睇到顏色較深、體型較大的八重櫻。

在新年假期出發的話，就可以睇到顏色較深、體型較大的八重櫻。（圖片來源：Skyline@小紅書）

每人低至$178！出發日期4日前可免費取消

陽明山一日遊價錢相宜，新年假期出發，每人只要$222，如在平日、非公眾假期出發，更可享限時優惠，每人低至$178，相當抵玩！價錢包含200萬台幣旅遊責任保險、20萬台幣意外醫療保險、司機及用車費用，建議大家趁低價時先預約，如旅程有任何改動，都可以在出發日期4日前免費取消，夠彈性。

陽明山一日遊｜日間方案

價錢：$178起 （原價$300）

適用於01/01 - 03/15 春節＋櫻花季行程

08:30 台北火車站出發（請於台北車站西三門全家便利店門口 集合）

落羽松秘境(視季節狀況前往）

陽明山花鐘公園

金山老街

金山財神廟

金山萬里情月老廟

淺水灣步道散策

淡水老街

17:00 - 17:30 返回台北車站

金山財神廟外型是個金光閃閃的金元寶，夠晒好意頭！（圖片來源：82年拉菲@小紅書）

