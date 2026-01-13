渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
農曆新年快閃台北！每人低至$178登陽明山賞櫻兼拜財神、月老
農曆新年想去旅行避年，但沒有頭緒？Yahoo Travel推介大家快閃台北，可以參加這個陽明山一日遊Tour！一日行程，帶大家遊走著名賞櫻地點，兼拜財神、月老，每人最平$178就能夠「行大運」！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
新年登台北陽明山行大運 兼賞八重櫻
陽明山，人人都聽過這名字，但非每個人都去過，全因交通未算太方便。不過，現時有多個本地一日遊團，在台北市中心集合、接送大家到山上，觀賞各個名勝：陽明山花鐘公園、金山老街、金山財神廟 、金山萬里情月老廟。特別一提，陽明山櫻花花期不但早於1月尾開始，賞花季還長至3月尾，在新年假期出發的話，就可以睇到顏色較深、體型較大的八重櫻。
每人低至$178！出發日期4日前可免費取消
陽明山一日遊價錢相宜，新年假期出發，每人只要$222，如在平日、非公眾假期出發，更可享限時優惠，每人低至$178，相當抵玩！價錢包含200萬台幣旅遊責任保險、20萬台幣意外醫療保險、司機及用車費用，建議大家趁低價時先預約，如旅程有任何改動，都可以在出發日期4日前免費取消，夠彈性。
陽明山一日遊｜日間方案
價錢：$178起
（原價$300）
適用於01/01 - 03/15 春節＋櫻花季行程
08:30 台北火車站出發（請於台北車站西三門全家便利店門口 集合）
落羽松秘境(視季節狀況前往）
陽明山花鐘公園
金山老街
金山財神廟
金山萬里情月老廟
淺水灣步道散策
淡水老街
17:00 - 17:30 返回台北車站
更多相關文章：
精選10間台北必訪人氣Cafe！從世界冠軍手沖咖啡到台灣唯一入選世界百大的咖啡廳
台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界
台北新酒店｜西門町Oani綠洲飯店開幕！人均$211起住高品質休息空間／捷運站步行1分鐘／免費宵夜
台北Chiikawa首間常設店＋Baby系列快閃店同步登場！即睇地點/時間/周邊商品/整理券申請方式
2026年初台北快閃店一覽！CHIIKAWA/Kuromi/Snoopy/哈利波特/底褲兔｜海量打卡位+周邊商品
2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾
台北桃園機場第三航廈「北登機大堂」今年底啟用！8個登機閘口、橙紅天橋成打卡熱點
其他人也在看
香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店
近年來人氣持續攀升的Sanrio人氣角色水怪HANGYODON，不時擔正做商場活動主角，今個農曆新年將換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心舉行主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區、2大互動玩樂區以及新春期間限定店，集齊打卡、玩樂及購物於一身，粉絲們衝呀！Yahoo 旅遊 ・ 22 分鐘前
神複製！陳曉東11歲女兒朵朵近照曝光 漂亮眉眼掀網友驚呼：根本爸爸翻版
陳曉東的妻子王妤嫻近日在社群平台分享一段對比影片，將11歲大女兒朵朵的近照與陳曉東年輕時的照片並列呈現。影片中，朵朵清秀的五官與陳曉東年輕時的樣貌相似度超高，尤其眉眼部分簡直就是複製貼上，讓粉絲直呼「基因太強大」！姊妹淘 ・ 18 小時前
Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。
Apple 正式宣布與 Google 建立多年合作夥伴關係，未來 iPhone 的「Apple Foundation Models」及 Siri 升級將全面採用 Google Gemini 雲端模型。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席
2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。bella儂儂 ・ 19 小時前
深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到
Trip.com 為您整理了深圳口岸的免費巴士專線，一文看清口岸免費巴士可直達的景點與商場。Trip.com ・ 13 小時前
東京後花園！50分鐘走進多摩秘境，江戶老街、繪本村落超夢幻！
多摩景點1.江戶東京建築園位於小金井市的「江戶東京建築園」，是一處能實際走進歷史的戶外博物館，完整保存江戶時代至昭和中期的代表性建築。園區並非靜態展示，而是以街區形式重現生活場景，讓人能親身走入老屋、商店與民宅之中。2024年參觀人次約23萬，其中知名的「武居三...styletc ・ 19 小時前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房
位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
小豆島新酒店edit x seven 1.26開幕｜人均$547起！嘆溫泉水療＋奢華客房俯瞰瀨戶內海
「seven x seven」全新姊妹品牌「edit x seven」首間酒店繼去年進駐御殿場後再度擴展，將於1月26日起插旗香川縣、瀨戶內海第2大島小豆島，最大特色是引進溫泉水療集團Salt Group監督的溫泉水療設施edén SETOUCHI，可以一邊浸溫泉，一邊俯瞰瀨戶內海壯闊美景；客房不多只有45間，部分附設泳池，最大面積達1,500呎，打造海景與山色和諧交融的靜謐沉浸度假體驗。新開業期間推出低至7折優惠，人均約$547起，值得一住！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站
去東京旅行想浸溫泉，難道一定要專程坐車去箱根或熱海？頂級溫泉旅館品牌「馥府（FUFU）」正式進駐銀座，於2025年11月開幕的「馥府東京銀座（ふふ東京銀座／FUFU Tokyo Ginza）」讓各位愛日本的港人可以在繁華鬧市中，享受直送天然溫泉與私人綠洲空間，絕對是今年最受注目的奢華住宿！Yahoo 旅遊 ・ 22 分鐘前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏
李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基今日於分手後首度會見傳媒。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
陳豪陳茵媺愈住愈豪 全家福意外曝光中半山豪宅內貌 樓底極高及擁維港海景
TVB視帝陳豪曾拍攝多部電視作品，與老婆陳茵媺亦不時夫妻檔拍廣告及出席活動吸金，身家豐厚。陳豪曾表示家中財政大權由陳茵媺掌管，指自己賺到嘅錢都會畀晒太太，但太太賺到嘅錢係佢自己。陳豪不時送名牌手袋予陳茵媺，陳茵媺曾晒出不同款式嘅Hermès手袋，當中包括經典款及罕有款式；又於去年被發現頻繁現身豪門聚會，似係已躋身上流圈子。陳豪與陳茵媺一家五口亦愈住愈豪，據悉，現時已搬至月租高達 16 萬嘅中半山舊山頂道複式大宅，與Tyson Yoshi、蔡卓妍（阿Sa）做鄰居。日前，陳茵媺於社交平台分享聖誕全家福，意外曝光豪宅內部。從照片所見，豪宅樓底極高，擁巨型落地玻璃窗，自然光充裕，飽覽中區市景及維多利亞港海景，客廳擺放巨型聖誕樹亦非常闊落。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方
來自河北的歌手安雅希（Maggin）參加由TVB舉辦的《中年好聲音2》後，奪得第6名並加入TVB成為旗下藝人。安雅希最近宣布離開TVB，又稱TVB對她來說仍然是一個神聖的地方。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 22 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
有冇高薪低能？ ｜ 歐洲5大聯賽10大周薪球員榜 英超佔4席
歐洲五大聯賽最高薪球員名單已經公布，其中有四名英超球員打入前十位。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
土瓜灣唐樓疑爆炸 一男子燒傷墮樓
【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。 該男子躺臥在行人路，有鋁窗的窗框及支架跌於旁邊的馬路，玻璃散落一地。現場是北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響。警方及消防接報到場，發現該男子有燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，面部蓋上敷料。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
西甲 ｜皇馬官宣 沙比阿朗素即時離隊
皇家馬德里在官網宣布，球會與沙比阿朗素（Xabi Alonso）雙方協議，決定結束他出任一隊主教練的任期。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前