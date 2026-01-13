焦點

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽　即睇首班車時間

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。
Yahoo 旅遊

農曆新年快閃台北！每人低至$178登陽明山賞櫻兼拜財神、月老

Yahoo 旅遊
農曆新年快閃台北！每人低至$178登陽明山賞櫻兼拜財神、月老
農曆新年快閃台北！每人低至$178登陽明山賞櫻兼拜財神、月老

農曆新年想去旅行避年，但沒有頭緒？Yahoo Travel推介大家快閃台北，可以參加這個陽明山一日遊Tour！一日行程，帶大家遊走著名賞櫻地點，兼拜財神、月老，每人最平$178就能夠「行大運」！

陽明山一日遊帶大家遊走著名賞櫻地點，兼拜財神、月老，每人最平$178就能夠「行大運」！（圖片來源：KKday）
陽明山一日遊帶大家遊走著名賞櫻地點，兼拜財神、月老，每人最平$178就能夠「行大運」！（圖片來源：KKday）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，緊貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

AgodaExpediaTrip.comKayak

酒店住宿優惠格價平台：

AgodaBooking.comTrip.com

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

新年登台北陽明山行大運 兼賞八重櫻

陽明山，人人都聽過這名字，但非每個人都去過，全因交通未算太方便。不過，現時有多個本地一日遊團，在台北市中心集合、接送大家到山上，觀賞各個名勝：陽明山花鐘公園、金山老街、金山財神廟 、金山萬里情月老廟。特別一提，陽明山櫻花花期不但早於1月尾開始，賞花季還長至3月尾，在新年假期出發的話，就可以睇到顏色較深、體型較大的八重櫻。

廣告
在新年假期出發的話，就可以睇到顏色較深、體型較大的八重櫻。（圖片來源：Skyline@小紅書）
在新年假期出發的話，就可以睇到顏色較深、體型較大的八重櫻。（圖片來源：Skyline@小紅書）

每人低至$178！出發日期4日前可免費取消

陽明山一日遊價錢相宜，新年假期出發，每人只要$222，如在平日、非公眾假期出發，更可享限時優惠，每人低至$178，相當抵玩！價錢包含200萬台幣旅遊責任保險、20萬台幣意外醫療保險、司機及用車費用，建議大家趁低價時先預約，如旅程有任何改動，都可以在出發日期4日前免費取消，夠彈性。

陽明山一日遊｜日間方案

價錢：$178起（原價$300）

適用於01/01 - 03/15 春節＋櫻花季行程

  • 08:30 台北火車站出發（請於台北車站西三門全家便利店門口 集合）

  • 落羽松秘境(視季節狀況前往）

  • 陽明山花鐘公園

  • 金山老街

  • 金山財神廟

  • 金山萬里情月老廟

  • 淺水灣步道散策

  • 淡水老街

  • 17:00 - 17:30 返回台北車站

SHOP NOW

金山財神廟外型是個金光閃閃的金元寶，夠晒好意頭！（圖片來源：82年拉菲@小紅書）
金山財神廟外型是個金光閃閃的金元寶，夠晒好意頭！（圖片來源：82年拉菲@小紅書）

更多相關文章：

精選10間台北必訪人氣Cafe！從世界冠軍手沖咖啡到台灣唯一入選世界百大的咖啡廳

台灣好去處｜台灣恐龍樂園2026年1月登場 近5,000平方米 70隻巨型恐龍震撼現身 一秒置身侏羅紀世界

台北新酒店｜西門町Oani綠洲飯店開幕！人均$211起住高品質休息空間／捷運站步行1分鐘／免費宵夜

台北Chiikawa首間常設店＋Baby系列快閃店同步登場！即睇地點/時間/周邊商品/整理券申請方式

2026年初台北快閃店一覽！CHIIKAWA/Kuromi/Snoopy/哈利波特/底褲兔｜海量打卡位+周邊商品

2025台北最強手信清單！韓國天團Super Junior都愛吃牛軋餅、星野集團嚴選VIP迎賓果乾、七彩果醬餅乾

台北桃園機場第三航廈「北登機大堂」今年底啟用！8個登機閘口、橙紅天橋成打卡熱點

台證｜網上申請入台證須知 落地簽證要點做？申請流程/所需文件及費用

宏福苑五級大火

其他人也在看

香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店

香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店

近年來人氣持續攀升的Sanrio人氣角色水怪HANGYODON，不時擔正做商場活動主角，今個農曆新年將換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心舉行主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區、2大互動玩樂區以及新春期間限定店，集齊打卡、玩樂及購物於一身，粉絲們衝呀！

Yahoo 旅遊 ・ 22 分鐘前
神複製！陳曉東11歲女兒朵朵近照曝光　漂亮眉眼掀網友驚呼：根本爸爸翻版

神複製！陳曉東11歲女兒朵朵近照曝光　漂亮眉眼掀網友驚呼：根本爸爸翻版

陳曉東的妻子王妤嫻近日在社群平台分享一段對比影片，將11歲大女兒朵朵的近照與陳曉東年輕時的照片並列呈現。影片中，朵朵清秀的五官與陳曉東年輕時的樣貌相似度超高，尤其眉眼部分簡直就是複製貼上，讓粉絲直呼「基因太強大」！

姊妹淘 ・ 18 小時前
Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

Apple 正式宣布與 Google 建立多年合作夥伴關係，未來 iPhone 的「Apple Foundation Models」及 Siri 升級將全面採用 Google Gemini 雲端模型。

Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席

2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席

2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。

bella儂儂 ・ 19 小時前
深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到

深圳 0 元交通！口岸免費巴士專線懶人包：山姆/COCO Park/萬象城話咁快就到

Trip.com 為您整理了深圳口岸的免費巴士專線，一文看清口岸免費巴士可直達的景點與商場。

Trip.com ・ 13 小時前
東京後花園！50分鐘走進多摩秘境，江戶老街、繪本村落超夢幻！

東京後花園！50分鐘走進多摩秘境，江戶老街、繪本村落超夢幻！

多摩景點1.江戶東京建築園位於小金井市的「江戶東京建築園」，是一處能實際走進歷史的戶外博物館，完整保存江戶時代至昭和中期的代表性建築。園區並非靜態展示，而是以街區形式重現生活場景，讓人能親身走入老屋、商店與民宅之中。2024年參觀人次約23萬，其中知名的「武居三...

styletc ・ 19 小時前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房

日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房

位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！

Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
小豆島新酒店edit x seven 1.26開幕｜人均$547起！嘆溫泉水療＋奢華客房俯瞰瀨戶內海

小豆島新酒店edit x seven 1.26開幕｜人均$547起！嘆溫泉水療＋奢華客房俯瞰瀨戶內海

「seven x seven」全新姊妹品牌「edit x seven」首間酒店繼去年進駐御殿場後再度擴展，將於1月26日起插旗香川縣、瀨戶內海第2大島小豆島，最大特色是引進溫泉水療集團Salt Group監督的溫泉水療設施edén SETOUCHI，可以一邊浸溫泉，一邊俯瞰瀨戶內海壯闊美景；客房不多只有45間，部分附設泳池，最大面積達1,500呎，打造海景與山色和諧交融的靜謐沉浸度假體驗。新開業期間推出低至7折優惠，人均約$547起，值得一住！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站

東京溫泉酒店｜馥府東京銀座開幕！東京市區嘆熱海直送天然溫泉＋全客房設獨立花園＋5分鐘到銀座站

去東京旅行想浸溫泉，難道一定要專程坐車去箱根或熱海？頂級溫泉旅館品牌「馥府（FUFU）」正式進駐銀座，於2025年11月開幕的「馥府東京銀座（ふふ東京銀座／FUFU Tokyo Ginza）」讓各位愛日本的港人可以在繁華鬧市中，享受直送天然溫泉與私人綠洲空間，絕對是今年最受注目的奢華住宿！

Yahoo 旅遊 ・ 22 分鐘前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形

尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形

電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏

李龍基自爆與王青霞被捕經過 不排除再續情緣 感激「導遊哥哥」：唔係佢我仍然蒙在鼓裏

李龍基與比他年輕36歲的王青霞的拍拖多年，即使女方被挖出不少醜聞，李龍基仍對她不離不棄。不過，去年冬至女方被爆出已婚及育有一名16歲的兒子，二人終於和平分手，而李龍基今日於分手後首度會見傳媒。

Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
陳豪陳茵媺愈住愈豪 全家福意外曝光中半山豪宅內貌 樓底極高及擁維港海景

陳豪陳茵媺愈住愈豪 全家福意外曝光中半山豪宅內貌 樓底極高及擁維港海景

TVB視帝陳豪曾拍攝多部電視作品，與老婆陳茵媺亦不時夫妻檔拍廣告及出席活動吸金，身家豐厚。陳豪曾表示家中財政大權由陳茵媺掌管，指自己賺到嘅錢都會畀晒太太，但太太賺到嘅錢係佢自己。陳豪不時送名牌手袋予陳茵媺，陳茵媺曾晒出不同款式嘅Hermès手袋，當中包括經典款及罕有款式；又於去年被發現頻繁現身豪門聚會，似係已躋身上流圈子。陳豪與陳茵媺一家五口亦愈住愈豪，據悉，現時已搬至月租高達 16 萬嘅中半山舊山頂道複式大宅，與Tyson Yoshi、蔡卓妍（阿Sa）做鄰居。日前，陳茵媺於社交平台分享聖誕全家福，意外曝光豪宅內部。從照片所見，豪宅樓底極高，擁巨型落地玻璃窗，自然光充裕，飽覽中區市景及維多利亞港海景，客廳擺放巨型聖誕樹亦非常闊落。

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方

《中年好聲音2》安雅希宣布離巢 ：TVB對於我仍然係一個神聖嘅地方

來自河北的歌手安雅希（Maggin）參加由TVB舉辦的《中年好聲音2》後，奪得第6名並加入TVB成為旗下藝人。安雅希最近宣布離開TVB，又稱TVB對她來說仍然是一個神聖的地方。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
特朗普倡減信用卡利息　為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技

特朗普倡減信用卡利息　為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技

特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。

Yahoo財經 ・ 22 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治　妻子情況危殆　消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治　妻子情況危殆　消防不排除涉刑事成份︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
有冇高薪低能？ ｜ 歐洲5大聯賽10大周薪球員榜　英超佔4席

有冇高薪低能？ ｜ 歐洲5大聯賽10大周薪球員榜　英超佔4席

歐洲五大聯賽最高薪球員名單已經公布，其中有四名英超球員打入前十位。

Yahoo 體育 ・ 9 小時前
土瓜灣唐樓疑爆炸　一男子燒傷墮樓

土瓜灣唐樓疑爆炸　一男子燒傷墮樓

【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。 該男子躺臥在行人路，有鋁窗的窗框及支架跌於旁邊的馬路，玻璃散落一地。現場是北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響。警方及消防接報到場，發現該男子有燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，面部蓋上敷料。#要聞

now.com 新聞 ・ 12 小時前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚　太太周慧敏留言：掛住你哋

61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚　太太周慧敏留言：掛住你哋

商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
西甲 ｜皇馬官宣　沙比阿朗素即時離隊

西甲 ｜皇馬官宣　沙比阿朗素即時離隊

皇家馬德里在官網宣布，球會與沙比阿朗素（Xabi Alonso）雙方協議，決定結束他出任一隊主教練的任期。

Yahoo 體育 ・ 7 小時前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資

特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資

Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前