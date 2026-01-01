Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新年前平買波鞋攻略 低至4折！$375入手NIKE玫瑰粉Dunk Low、LOEWE聯名ON跑鞋罕見6折

新年前大家都要準備定新衫新鞋！尤其是波鞋，傳統習俗中，如果在過年期間買鞋，因為「鞋」同「唉」音相近，就會有整年都「唉唉聲」之意，容易趕走好運，因此大家要在新年前物色「新行頭」！適逢名牌購物網Net-A-Porter由即日起開放減價專區，可以低至4折入手熱門的NIKE玫瑰粉Dunk Low、LOEWE聯名ON跑鞋等，另外更有SALOMON新款Marie Jeanne比官網價錢更平！今次就趁著離農曆新年還有一段時間，以最抵價錢入手新鞋，爭取在過年前轉新Look！

按此查看更多折上折波鞋優惠

推薦必入手波鞋品牌傳送門

AUTRY低至半價｜👉按此查看 HOKA ONE ONE低至半價｜👉按此查看 New Balance低至半價｜👉按此查看 VEJA低至半價｜👉按此查看 ON低至半價｜👉按此查看 SALOMON低至6折｜👉按此查看 LOEWE低至7折｜👉按此查看

LOEWE聯名ON跑鞋$2XXX 三款配色都有減！

ON跑鞋雖然之前在Net-A-Porter都有優惠，但LOEWE的聯名款跑鞋減價的機會很少見！減價的款式是LOEWE + ON CLOUDVENTURE 2.0跑鞋，配色有綠色、淡黃色和淡藍色，尤其後兩種配色十分清新，半透的網紗布料隱隱約約看到LOEWE的Anagram標誌，細節中透露著奢華感。不少讀者趁著聯名系列新出的時候已經大手入貨，還在觀望的朋友們，相信這次網站突發推出的低至6折優惠已經算超抵，若想在新年前入手一雙體面又有品味的跑鞋，就要趁現在了。

LOEWE + ON CLOUDVENTURE 2.0 rubber-trimmed recycled-mesh sneakers

6折特價：$2,460｜ 原價：$4,100

SHOP NOW

LOEWE + ON CLOUDVENTURE 2.0 rubber-trimmed recycled-mesh sneakers

LOEWE + ON CLOUDVENTURE 2.0 rubber-trimmed recycled-mesh sneakers

6折特價：$2,460｜ 原價：$4,100

SHOP NOW

LOEWE + ON CLOUDVENTURE 2.0 rubber-trimmed recycled-mesh sneakers

LOEWE + ON CLOUDVENTURE 2.0 rubber-trimmed recycled-mesh sneakers

7折特價：$2,870｜ 原價：$4,100

SHOP NOW

LOEWE + ON CLOUDVENTURE 2.0 rubber-trimmed recycled-mesh sneakers

SALOMON人氣款RX Marie Jeanne只需$815

無論是時尚潮人還是運動健將都不會陌生的SALOMON，跟HOKA一起打破了過去Nike及adidas主導市場的局面，成為各大網友熱推的機能性波鞋。今次優惠的鞋款竟然有新出的RX Marie Jeanne，將運動鞋的舒適結合Mary Jane瑪麗珍鞋的可愛斯文感，8折後$815即可買到！此外，還有科技感的XT-WHISPER灰色款有8折，鞋面泛起珠光，還有機能感的免綁鞋帶系統，好看又實用。大家看中而且又有合適鞋碼不要猶豫，立即下單！

SALOMON RX Marie Jeanne collapsible-heel mesh and nubuck sneakers

8折特價：$815｜ 原價：$1,018

SHOP NOW

SALOMON RX Marie Jeanne collapsible-heel mesh and nubuck sneakers

SALOMON XT-WHISPER VOID mesh and iridescent TPU sneakers

8折特價：$1,000｜ 原價：$1,250

SHOP NOW

SALOMON XT-WHISPER VOID mesh and iridescent TPU sneakers

難得一遇！NIKE忍者鞋、Dunk Low都有減

很久沒有推介NIKE波鞋了，但這次是必買推介，只因價格實在太吸引人！首先要推介的是玫瑰粉配色的Dunk Low，5折後$375可以買到！NIKE還悄悄上新以前出了定會被瘋搶的忍者鞋，銀黑漸變款有8折，鞋款的分趾設計非常有辨識度，很適合搭配日系服裝。還有必定要提提的Air Zoom AlphaFly 3，男女碼數齊全且還有8折，準備渣馬的大家，這對跑鞋是否大家的「夢中情鞋」呢？這次減價機會難得，大家快手刀衝吧！

NIKE Air Zoom AlphaFly 3 Flyknit sneakers

8折特價：$1,784｜ 原價：$2,230

SHOP NOW

NIKE Air Zoom AlphaFly 3 Flyknit sneakers

NIKE Air Rift split-toe metallic leather sneakers

8折特價：$1,024｜ 原價：$1,280

SHOP NOW

NIKE Air Rift split-toe metallic leather sneakers

NIKE Dunk Low leather sneakers

8折特價：$375｜ 原價：$749

SHOP NOW

NIKE Dunk Low leather sneakers

返工鞋VEJA低至4折

VEJA的外型十分乖巧耐看，適用的場景有很多，作為出遊時的情侶鞋，或者正式場合穿著的返工鞋都很合適。這次不是推介大家熟悉的小白鞋，而是溫暖的Beige色調VEJA Venturi是這次小編最推的鞋款，百搭休閒的复古越野鞋，重點是折後只需$534，平到難以置信；而Wata II帆布鞋也是4折後$536即可買到同樣是不常見到的好價錢，今次真是入手VEJA鞋的最好時機啦，等到過完年可能就斷碼，大家快入手！

VEJA Venturi VC suede sneakers

4折特價：$534｜ 官網價：$1,335

SHOP NOW

VEJA Venturi VC suede sneakers

VEJA Wata II rubber-trimmed ripstop sneakers

4折特價：$536｜ 官網價：$1,340

SHOP NOW

VEJA Wata II rubber-trimmed ripstop sneakers

