新年拜拜注意「點光明燈禁忌」！２類人不能點燈，做１事小心衰整年

農曆新年將至，各大廟宇陸續開始接受信眾點光明燈的祈福需求，這項傳統習俗承載著人們對新年平安吉祥的美好期盼。然而，民俗文化中關於點光明燈的禁忌與注意事項，卻是許多民眾容易忽略的重要細節。民俗專家楊登嵙特別提醒，點光明燈並非僅是簡單的祈福儀式，若不慎觸犯相關禁忌，恐怕非但無法獲得庇佑，反而可能招致負面影響，因此了解正確的點燈知識格外重要。

光明燈是什麼

民俗專家楊登嵙表示，燈火在宗教文化中具有特殊象徵意涵，代表著元神的展現，佛經更以「燈」來比喻內心的光明與智慧如光的境界。光明燈的核心寓意在於照亮前程道路，並為信眾祈求平安吉祥，而那不熄滅的燈火更象徵著破除黑暗、開啟智慧、延年益壽的功德。無論是佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或其他民間宗教信仰，各界對於點燈功德都抱持著正面態度，因為光明本身就代表著順暢、如意、能量與智慧的展現。

廣告 廣告

光明燈功用

楊登嵙進一步解釋，光明燈又被稱為「長明燈」或「無盡燈」，其命名背後蘊含著燈火永不熄滅、神光普照大地、破除一切黑暗的深刻意義。信眾透過點光明燈祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體健康、諸事順利、長年平安、事事如意等各種美好願望，這類祈福燈具在佛教與道教廟宇中最為常見。他認為，光明燈如同黑暗中的明亮燈塔，正如俗語所說「一燈能除千年暗」，能夠照亮信眾未來的人生道路。藉由點光明燈的功德力量，信眾得以獲得佛菩薩的加持庇佑，再配合廣修供養、積聚福德的善行，自然能夠達到消災增福的效果。

５大點光明燈禁忌

關於點光明燈的注意事項，楊登嵙點出５大禁忌，提醒信眾避免觸犯，以免祈福不成反而招致不良後果：

１、亡者不點光明燈：光明燈專門為「活人」祈福設計，並不適用於已故人員，因此絕對不可為過世的親屬或嬰靈點光明燈。若希望為往生親人祈福，應該向廟方神職人員請示，透過適當的超度儀式、祭典或法會來代為祈求冥福。

２、資料填寫要正確：楊登嵙分享一個實際案例，曾有信徒因為犯太歲而到廟裡安太歲，結果整年運勢依然非常不順遂，後來檢視當時在廟裡登記的資料才發現，工作人員將其姓名寫錯，結果庇佑到了其他人身上。

３、不可黑底：黑色底色代表著晦暗、不光明、悲傷等負面意涵，通常用於喪事場合，如同令人聞之色變的「黑名單」概念，容易引發負面運勢的產生。

４、不可移動：光明燈必須將姓名固定且穩定地顯示，絕對不可任意移動或轉動位置，否則如同勞苦的「走馬燈」一般，會導致祈福人的運勢變動不穩定。

５、 不可熄滅：光明燈必須終年保持明亮狀態，絕對不可熄滅，因為熄滅代表祈福作用的停止，一旦發現熄滅現象需要立即進行修復。

▲不可為過世的親屬或嬰靈點光明燈。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

楊登嵙

網址：https://www.facebook.com/MingMen68/?locale=zh_TW

更多食尚玩家報導

LINE用戶注意！「這隱藏救命功能」預設關閉，３步驟開啟避免被騙錢

出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法

襪子可以穿２天嗎？專家給答案「做錯恐致病」，加碼１招消滅細菌又除臭

保溫杯用太多年中毒！他１年後不治身亡，醫師警告６飲品別裝

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章