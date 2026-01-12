跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
香港老字號榮華餅家賀年糕點一年一度超抵優惠 低至69折/香港製造/快閃價$70起
馬年即將來到，又是時候買賀年糕點！今年榮華餅家繼續推出超抵優惠，即睇Yahoo Food內文：
農曆新年大家準備好賀年糕點了沒！香港老字號榮華餅家今年繼續推出一年一度最抵價優惠，價錢低至69折，各款超足料傳統糕點只需$70起，$100有找，性價比超高！另外還有人氣產品生曬臘腸同樣有快閃優惠，想做2026最精明的消費者，記得繼續緊貼Yahoo Food報導！
優惠一：臘味香菇蘿蔔糕
標準價$110 Yahoo獨家優惠價$75
蘿蔔糕一向都是新年最受歡迎的賀年糕點，榮華堅持香港工場製作，並加入自家臘腸，每啖都品嚐到清甜的蘿蔔香氣，伴隨着口感十足的香菇跟蝦米，無論是香煎或者清蒸，都品嚐到滿滿的傳統滋味。傳統技藝加上高質食材，快閃價都只是$75，加上香港品牌，香港製造，非常值得支持！
優惠二：臘味芋頭糕
標準價$119 Yahoo獨家優惠價$80
有沒有芋頭糕的Fans！臘味芋頭糕並不是每間糕點店都會有賣，更不是間間做得好！但榮華有着多年製作芋頭糕的經驗，嚴選優質粉糯芋頭，自家製的臘腸油香在烹飪過程中慢慢滲入芋頭糕之間，齒頰留香，一試難忘。現在更只需$80就可以埋單，抵到難以置信！
優惠三：馬蹄糕
標準價$103 Yahoo獨家優惠價$70
馬年就快到，怎能少了馬蹄糕！榮華製作的馬蹄糕有着吉祥如意的金黃色，爽甜的馬蹄粒佈滿整個馬蹄糕，凍食跟熱食都一樣清甜煙韌，保證男女老少都喜歡。超足料的馬蹄糕一底都只是$70，確實是性價比之選！
優惠4.加瘦招牌臘腸（一斤裝）
標準價$330 快閃優惠價$264
天寒地凍，熱辣辣臘腸煲仔飯又或者臘腸炒菜都是冬天美味之選！榮華的加瘦招牌臘腸向來都是品牌的皇牌產品之一，全因品牌嚴選優質豬後腿肉﹐於元朗自家廠房製作，並榮獲香港Q嘜優質產品標誌認證。而最簡單又美味的食法，只需將臘腸放在白飯上蒸熱享用，已經是100分配搭。
優惠5.加瘦鴨膶腸（一斤裝）
標準價$330 快閃優惠價$264
榮華製作加瘦鴨膶腸，嚴選優質豬後腿肉加入乾鴨膶製成，以玫瑰露酒調味及原曬豉油王調味，依然保持鴨膶腸特色的油潤感，絕對是完美的白飯神偷。
網上預售日期：13/1-18/1
分店換領日期：6/2-14/2
