Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

香港老字號榮華餅家賀年糕點一年一度超抵優惠 低至69折/香港製造/快閃價$70起

農曆新年大家準備好賀年糕點了沒！香港老字號榮華餅家今年繼續推出一年一度最抵價優惠，價錢低至69折，各款超足料傳統糕點只需$70起，$100有找，性價比超高！另外還有人氣產品生曬臘腸同樣有快閃優惠，想做2026最精明的消費者，記得繼續緊貼Yahoo Food報導！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

優惠一：臘味香菇蘿蔔糕 標準價$110 Yahoo獨家優惠價$75

蘿蔔糕一向都是新年最受歡迎的賀年糕點，榮華堅持香港工場製作，並加入自家臘腸，每啖都品嚐到清甜的蘿蔔香氣，伴隨着口感十足的香菇跟蝦米，無論是香煎或者清蒸，都品嚐到滿滿的傳統滋味。傳統技藝加上高質食材，快閃價都只是$75，加上香港品牌，香港製造，非常值得支持！

廣告 廣告

立即搶購

臘味香菇蘿蔔糕 標準價$110 Yahoo獨家優惠價$75

優惠二：臘味芋頭糕 標準價$119 Yahoo獨家優惠價$80

有沒有芋頭糕的Fans！臘味芋頭糕並不是每間糕點店都會有賣，更不是間間做得好！但榮華有着多年製作芋頭糕的經驗，嚴選優質粉糯芋頭，自家製的臘腸油香在烹飪過程中慢慢滲入芋頭糕之間，齒頰留香，一試難忘。現在更只需$80就可以埋單，抵到難以置信！

立即搶購

臘味芋頭糕 標準價$119 Yahoo獨家優惠價$80

優惠三：馬蹄糕 標準價$103 Yahoo獨家優惠價$70

馬年就快到，怎能少了馬蹄糕！榮華製作的馬蹄糕有着吉祥如意的金黃色，爽甜的馬蹄粒佈滿整個馬蹄糕，凍食跟熱食都一樣清甜煙韌，保證男女老少都喜歡。超足料的馬蹄糕一底都只是$70，確實是性價比之選！

立即搶購

馬蹄糕 標準價$103 Yahoo獨家優惠價$70

優惠4.加瘦招牌臘腸（一斤裝） 標準價$330 快閃優惠價$264

天寒地凍，熱辣辣臘腸煲仔飯又或者臘腸炒菜都是冬天美味之選！榮華的加瘦招牌臘腸向來都是品牌的皇牌產品之一，全因品牌嚴選優質豬後腿肉﹐於元朗自家廠房製作，並榮獲香港Q嘜優質產品標誌認證。而最簡單又美味的食法，只需將臘腸放在白飯上蒸熱享用，已經是100分配搭。

立即搶購

加瘦招牌臘腸（一斤裝） 標準價$330 快閃優惠價$264

優惠5.加瘦鴨膶腸（一斤裝） 標準價$330 快閃優惠價$264

榮華製作加瘦鴨膶腸，嚴選優質豬後腿肉加入乾鴨膶製成，以玫瑰露酒調味及原曬豉油王調味，依然保持鴨膶腸特色的油潤感，絕對是完美的白飯神偷。

立即搶購

加瘦鴨膶腸（一斤裝） 標準價$330 快閃優惠價$264

網上預售日期：13/1-18/1

分店換領日期：6/2-14/2

立即搶購

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

浸發海味相關文章

浸發冬菇│冬菇泡發兩大貼士半小時搞掂│附冬菇鮑魚雞煲食譜

瑤柱浸發│暖水浸軟拆絲後可蒸或炸（附瑤柱炒桂花食譜）

海參浸發│想發得更大條最重要落夠水？有種材料萬萬不能碰！

花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）

更多賀年食譜

金蠔食譜│蜜餞金蠔升級版！先蒸後煎仲要加呢樣嘢先好味

蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素

【蛋散食譜】南乳芝麻脆蛋散！想酥脆最重要用一樣嘢試油溫

【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火

【煎堆食譜】煎堆想圓得持久有竅妙！奶黃餡加一樣嘢就非常香

【年糕做法】4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

【年糕做法】大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

更多農曆新年賀年食品推介

盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞

年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕

蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉

新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣

團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略

迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠

蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆

蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品

賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標

賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子

年糕做法│4招自製軟滑靚年糕 大廚：糖水要分幾次加

年糕做法│大廚教路！4招煎出完美年糕：煎糕前原來要…..

辦年貨│破解5大花膠迷思！深色代表靚貨？蒸後縮水係次貨？

過年海味│超市發現「假花膠」？教你揀靚花膠三大貼士

賀年食品│四大賀年食品卡路里陷阱 最危險竟然係……

中醫養生│新年健康飲食貼士！過年食錯可致濕疹暗瘡易發作

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？