新年自助餐突發$2XX起！帝都酒店柏麗廳自助餐買一送一 歎即叫即燒美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟

帝都酒店柏麗廳自助餐一直以高性價比取勝，是本地受歡迎自助餐之一！1月21日中午十二點在KKday推快閃買一送一優惠，可開放預訂情人節的週末自助午餐低至$259，而開放新春預訂的自助晚餐低至$289！多個經驗豐富的廚師團隊在即煮美食站悉心炮製各款美食，為大家呈獻美味佳餚。而自助餐桌上的刺身、龍蝦、長腳蟹從不缺席，滋潤養身湯品應有盡有，這裡更有即焗傳情達意心太軟，寫上Love Message太浪漫，超精彩又打卡able！

立即查看帝都酒店柏麗廳自助餐優惠

打卡！即煮美食站+畫碟甜品

帝都酒店柏麗廳自助餐的用餐區十分精彩！自助午餐除了各款冷盤包括冰鎮海鮮、刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等，這裡更設有多個經驗豐富的廚師團隊悉心炮製的即煮美食站，呈獻即製佳餚，以世界各國最地道的烹飪方式來準備，尤如一場國際級的廚藝表演。而且菜式會定期轉換，次次都有驚喜！當然不能少的有即焗傳情達意心太軟、Movenpick雪糕、牛乳布甸等至Sweet甜品，特別是即焗傳情達意心太軟，寫上Love Message，又甜又浪漫！

冰鎮海鮮

「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」晚市自助餐除包括午市一系列豐富菜式外，更加有龍蝦、蟹腳等靚靚海鮮，也用了上等日本和牛多款烹調出鉄板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司、鉄板和牛漢堡等，一眾嗜牛食家都不要錯過，各位快預訂去試試啦！

晚市自助餐

【買一送一】「美國極黑牛鐵板燒」週末自助午餐（用餐時間：12:00-14:30）

優惠價：$518起/2位，平均$259起/位｜ 原價：$518起/位

現場另收原價加一服務費

SHOP NOW

【買一送一】「美國極黑牛鐵板燒」自助晚餐（用餐時段：17:00 – 19:00）

優惠價：$578/2位，平均$289起/位｜ 原價：$518起/位

現場另收原價加一服務費

SHOP NOW

【買一送一】「長腳蟹、龍蝦、日本和牛盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30–22:00）

優惠價：$728起/2位，平均$364起/位｜ 原價：$728起/位

現場另收原價加一服務費

SHOP NOW

生蠔

即煮美食

即切烤肉

和牛菜式

即切原條藍鰭吞拿魚

畫碟甜品

甜品

帝都酒店柏麗廳

The Palate 柏麗廳

地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓（地圖）

