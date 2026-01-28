Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新年買新鞋！輕奢返工鞋VIVAIA低至半價 $779買Jennie同款Mary Jane/經典平底鞋減至$499

新年正是轉換新造型兼大手購物獎勵自己的好時機！除了紅噹噹的內衣褲外，一雙能陪你從辦公室衝刺到下班約會的完美返工鞋亦是決定每天心情與風格的關鍵。說到這裡，目光不得不轉向眾多明星的心頭好—輕奢鞋履品牌VIVAIA！從Bella Hadid、Selena Gomez到Blackpink Jennie，女星們私服腳上那雙既時髦又輕盈的鞋款都是來自VIVAIA。品牌官網已正推出新年限定優惠，讓你用驚喜價就能擁有一線明星同款，不少經典平底鞋更直接減至$499！Yahoo!購物專員為大家精選了多雙開運紅鞋選擇，低至半價就能為你的新年穿搭點亮一抹迷人氣色。

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

即睇VIVAIA新年優惠

女星們私服愛牌 主打舒適又時尚

VIVAIA於2020年在美國創立，以推出時裝結合環保的鞋履為品牌主打，首創獨特彈性鞋面和舒適鞋墊，讓所有女性在追求時尚的同時也能兼顧到舒適感和保護環境使命。品牌創立至今不過六年就以黑馬之姿迅速走紅全球，在時尚圈佔有一席之地，還是好萊塢和韓圈明星們的私服愛牌，當中包括Bella Hadid、Selena Gomez、朴敏英、idle 舒華等都被拍到穿著VIVAIA出門。VIVAIA最讓人著迷的正是溫柔的包裹感，即使通勤一整天也不會感到侷促，難怪Jennie搭飛機時也穿著它。款式百搭，無論是配俐落褲裝或是優雅長裙都能讓你步伐輕盈，自信滿分。

官網低至半價 精選開運紅鞋最平$499

為迎接農曆新年，一雙亮眼的開運紅鞋正是拜年穿搭的靈魂！無論是選擇Square-Toe Block Heel Sandals (Juliet Pro) 的摩登粗跟涼鞋或是一雙 Almond-Toe Ballet Flats (Tamia 2.0)的經典芭蕾平底鞋，只要在穿搭中加入紅或粉紅色，瞬間就能為全身造型注入節慶氛圍與活力好氣色。是次官網特價最平$499就能買到，建議可以搭配丹寧褲展現率性時髦，或與黑白色系服裝組合，突出重點又不失優雅，讓你從腳踝開始，步步踩出新年好運與自信風采。如果本身是VIVAIA粉絲的話，不妨趁這次特價多入手一對百搭色系的日常返工鞋吧！

Pointed-toe Mary-Jane Flats (Maria)

78折後：$779｜ 原價：$999

SHOP NOW

Pointed-toe Mary-Jane Flats (Maria)

Pointed-Toe Wedge Sandals (Yaffa Wedge)

5折後：$569｜ 原價：$1,139

SHOP NOW

Pointed-Toe Wedge Sandals (Yaffa Wedge)

Square-Toe Block Heel Sandals (Juliet Pro)

5折後：$499｜原價：$999

SHOP NOW

Square-Toe Block Heel Sandals (Juliet Pro)

Pointed-Toe Ankle Heel Boots (Alexandra)

6折後：$849｜ 原價：$1,419

SHOP NOW

Pointed-Toe Ankle Heel Boots (Alexandra)

Square-Toe Water-Repellent Ankle Boots (Ryan Pro)

5折後：$639｜ 原價：$1,279

SHOP NOW

Square-Toe Water-Repellent Ankle Boots (Ryan Pro)

Square-Toe Perforated Heeled Boots (Melissa)

53折後：$709｜ 原價：$1,349

SHOP NOW

Square-Toe Perforated Heeled Boots (Melissa)

Almond-Toe Ballet Flats (Tamia 2.0)

54折後：$499｜ 原價：$929

SHOP NOW

Almond-Toe Ballet Flats (Tamia 2.0)

Pointed-Toe D'Orsay Flats (Melia)

54折後：$499｜ 原價：$929

SHOP NOW

Pointed-Toe D'Orsay Flats (Melia)

Square-Toe V-Cut Flats (Margot™ 2.0)

54折後：$499｜ 原價：$929

SHOP NOW

Square-Toe V-Cut Flats (Margot™ 2.0)

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

減價優惠：

UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器

2026馬年12生肖開運手袋推薦！這4個生肖拿「雲舞白」最旺？adidas驚現Miu Miu平替款 $500有找即可入手

Adidas陳冠希CLOT靚鞋「這裡」殺價6折！奶茶色Samba直接$466買回家、Gazelle最平$450