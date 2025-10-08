新店十四張區段徵收案開工 央北重劃區受惠

▲央北重劃區受十四張開發案帶動，未來生活機能將更完善。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 新店十四張區段徵收案日前開工，開發面積約34公頃，位於捷運環狀線及安坑輕軌雙捷運交會核心，除規劃住、商等建築用地，社福、學校、公園等公設比高達56.84%，預計117年完工，將為新店房市增添新動能；信義房屋專家表示，十四張區段張徵收案開發後，首要受惠為鄰近的央北重劃區，未來新增商業機能後，有益區域整體發展，社區大樓成屋，人口進駐後，生活機能也將逐漸完善。

信義房屋新店央北店專案經理謝易桓表示，十四張區段徵收案規劃住商混合的重劃區，地方都很期待，可以補足央北重劃區目前為純住宅區、生活機能較少、沒有商業發展的部分，開發到位後，區域內的公車路線也將增加，帶動區域整體正向發展。

謝易桓表示，過去央北重劃區剛開發時陸續推出的建案5字頭，當時因生活機能缺乏，普遍被認為房價開價過高，隨著區域逐漸發展，新成屋房價逐漸高過中古屋房價，當地居民才開始意識到央北重劃區的進步。

謝易桓表示，央北重劃區生活環境佳，不僅市容新穎、街廓寬廣、建案退縮，整體也都有綠化植栽，並有公園預定地，人、車都不會太過擁擠，生活氣氛悠閒。

此外，央北重劃區的住戶品質高，附近的中央新村過去為國大代表、軍公教的宿舍，皆為獨棟建築居多，這些住戶從中古電梯大樓、公寓換屋至央北重劃區的新電梯大樓，換取更好的生活品質；近年來也有北市購屋族群，他們看中央北重劃區的房價是台北市的三分之二價，交通也便利，開車上二高、環快至大安信義區僅需15分鐘，選擇搬至央北重劃區居住

謝易桓表示，房價行情依建商品牌、基地面積大小、位置、細分條件、電梯比、樓層、單面或雙面採光等條件皆影響房價，概略來說，較平價建商品牌單價為6-7字頭、中階建商單價為8-9字頭、指標建案單價為接近百萬甚至破百。

