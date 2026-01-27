Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

新店直擊！Starbucks香港故宮店開幕 必食古埃及木乃伊卷/北魏楷書打卡位/全港首設杯身刻字服務

西九文化區又有新驚喜！Starbucks香港故宮文化博物館正式開幕。這間全新概念店不只是一個喝咖啡的地方，更像是一間微型藝術館，巧妙地將中華傳統美學與現代咖啡文化結合 。如果各位朋友正計劃到西九一日遊，這間揉合傳統與現代的全新地標絕對不能錯過。現在還有超熱門的期間限定古埃及探險美食之旅，各種驚喜主題造型美食一一送上。話不多說，Yahoo Food小編率先帶大家看看！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

廣告 廣告

沉浸式美學空間 當書法遇上瓷雕

踏進店內，很難不被充滿文化底蘊的設計吸引。Starbucks邀請了三位本地藝術家坐鎮，門口最吸睛的「星巴克」中文牌匾，是由設計師黃雋溢（Westley Wong）親手揮毫的書法作品，特地選用了最能代表香港牌匾字體文化的「北魏楷書」，展現出不同於以往的文化張力。轉身看向店內的藝術裝置，牆上的一大片咖啡樹，形狀原來是雲南地圖，瓷雕藝術家王俊賢（Leo Wong）歷時三個月人手創作的精緻瓷雕。魏舍椏（Elsa Ngai）以天然礦物顏料描繪的咖啡豆生命週期畫作，從開花結果到收成的過程，每一幅畫都美不勝收。讓大家一邊歎咖啡，一邊感受文化氣息。

一大片瓷雕咖啡樹牆

港澳區首次用中文字作為招牌

描繪了咖啡豆生產過程的畫作，重點顏料採用天然礦物和泥土。

期間限定！古埃及探險美食之旅及刻字專屬咖啡杯

為了配合香港故宮登場的大熱「古埃及文明大展」，這間概念店特別推出了獨家限定的主題美食與飲品。想像一下，在充滿古埃及神祕氛圍的博物館中，品嚐專屬設計的特色小點，這種視覺與味覺的配合，是其他分店絕對體驗不到的獨特驚喜。

除了味覺享受，這間新店更引入了星巴克在香港的首個「刻字服務」。大家可以在精選的咖啡隨行杯上刻字，無論是自用還是作為參觀博物館後的紀念品，都有獨一無二的質感 。提提大家，這個服務先到先得，送完即止。

按此預訂香港故宮文化博物館門票 按此入手星巴克咖啡

金字塔蛋糕

木乃伊酥皮香腸卷

以梅花為靈感的「踏雪尋梅」系列飲品

星巴克在香港地區首推咖啡杯刻字服務，數量有限！

還有各種古埃及主題的小精品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？