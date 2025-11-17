【2025新店精選】11月嘆豬油煲仔飯/地道泰菜/博多烏冬

約會又好，一班人或家族聚餐都好，發掘新店嚐新就最過癮～開飯仔每個月會搜羅各區特色新餐廳，同大家齊齊緊貼潮流打卡嘆美食，即睇邊間啱你心水～

11月更新

自家煉油煲仔飯 美麗小廚

圖：ElizaChan4662、vikkichoiiii

宵夜醫肚有選擇～呢間粵菜餐廳開到凌晨1點半，愈夜愈有港式大排檔感覺，因為主攻煲仔飯同雞肉宴呀！不過日間就有反轉感，會有惹味碟頭飯同健康蒸飯。餐廳認為「油是靈魂」，所以主廚每日都會親自監製5款手工煉油，好似即點即製煲仔飯會配自煉香油同豬油。另外招牌菜「鋒哥三寶煲仔飯」以玫瑰五五臘腸、鵝肝膶腸同雲南諾鄧鹽封肉做主料；「麗姐海陸空煲仔飯」則有鮑魚、雞件同臘味，新舊口味都有。加埋大紅袍脆皮雞、脆米蜜椒番薯牛柳等香口菜式令人大滿足！

地道泰式小店 艾卡邁

圖：urfoodbuddies、sweety07

廣告 廣告

由泰國人主理嘅泰式小店，主打地道風味，店內滿牆都係泰文海報同國旗，真係好有泰國氣氛。環境都乾淨開揚，座位闊落，加埋店員熱情招呼，體驗感滿分。人氣菜式推介泰式蟹肉奄列、烤豬頸肉以及泰式豬肉碎沙律等，好啱嗌返枝酒啤一啤，或者配多杯無糖青檸梳打，酸甜清新又解辣。

福岡博多老店風味 博多槍烏冬

圖：餐廳(IG) 、alaialiu

喺日本福岡縣內有3間分店、經營接近60年嘅烏冬店，選址尖沙咀開設首間海外分店！據知香港店會同福岡各店一樣，使用同樣嘅烏冬麵同湯底，三款招牌菜：名物！博多槍烏冬同天下三烏冬都配有「32cm炸牛蒡」為賣點(前者1枝，後者3枝)；仲有香噴噴博多白咖喱忌廉烏冬登場！加埋明太子烏冬、炸蝦天婦羅烏冬以及天丼等合共19款美食之外，佢哋亦表示會開發香港店限定獨家菜式，兼繼續進軍亞洲其他地區𠻹。

更多OpenRice詳細推介：

►【開飯熱店2025】賽果公佈 (按此)

► 4大韓式鍋物合集！ 鮮味海鮮鍋/傳統牛腸鍋/地道辣燉雞湯/土豆排骨湯 (按此)

► 持續更新！ 2025生日優惠餐飲精選 送多款免費餐點 (按此)

文：Cathy