四大飲食平台網購優惠碼大放送！
【2025新店精選】11月嘆豬油煲仔飯/地道泰菜/博多烏冬
約會又好，一班人或家族聚餐都好，發掘新店嚐新就最過癮～開飯仔每個月會搜羅各區特色新餐廳，同大家齊齊緊貼潮流打卡嘆美食，即睇邊間啱你心水～
11月更新
自家煉油煲仔飯 美麗小廚
宵夜醫肚有選擇～呢間粵菜餐廳開到凌晨1點半，愈夜愈有港式大排檔感覺，因為主攻煲仔飯同雞肉宴呀！不過日間就有反轉感，會有惹味碟頭飯同健康蒸飯。餐廳認為「油是靈魂」，所以主廚每日都會親自監製5款手工煉油，好似即點即製煲仔飯會配自煉香油同豬油。另外招牌菜「鋒哥三寶煲仔飯」以玫瑰五五臘腸、鵝肝膶腸同雲南諾鄧鹽封肉做主料；「麗姐海陸空煲仔飯」則有鮑魚、雞件同臘味，新舊口味都有。加埋大紅袍脆皮雞、脆米蜜椒番薯牛柳等香口菜式令人大滿足！
地道泰式小店 艾卡邁
由泰國人主理嘅泰式小店，主打地道風味，店內滿牆都係泰文海報同國旗，真係好有泰國氣氛。環境都乾淨開揚，座位闊落，加埋店員熱情招呼，體驗感滿分。人氣菜式推介泰式蟹肉奄列、烤豬頸肉以及泰式豬肉碎沙律等，好啱嗌返枝酒啤一啤，或者配多杯無糖青檸梳打，酸甜清新又解辣。
福岡博多老店風味 博多槍烏冬
喺日本福岡縣內有3間分店、經營接近60年嘅烏冬店，選址尖沙咀開設首間海外分店！據知香港店會同福岡各店一樣，使用同樣嘅烏冬麵同湯底，三款招牌菜：名物！博多槍烏冬同天下三烏冬都配有「32cm炸牛蒡」為賣點(前者1枝，後者3枝)；仲有香噴噴博多白咖喱忌廉烏冬登場！加埋明太子烏冬、炸蝦天婦羅烏冬以及天丼等合共19款美食之外，佢哋亦表示會開發香港店限定獨家菜式，兼繼續進軍亞洲其他地區𠻹。
更多OpenRice詳細推介：
►【開飯熱店2025】賽果公佈 (按此)
► 4大韓式鍋物合集！ 鮮味海鮮鍋/傳統牛腸鍋/地道辣燉雞湯/土豆排骨湯 (按此)
► 持續更新！ 2025生日優惠餐飲精選 送多款免費餐點 (按此)
文：Cathy
其他人也在看
新手爸媽必睇！帶嫩嬰外遊5大實用神器：一插即煲水水樽、旅行煮食爐、3合1換尿片墊 母乳/奶粉/BLW都適用
帶嫩嬰外遊，對所有父母來說，絕對是又驚又喜的事！既可與一同寶寶見識新事物，但怕場面失控失禮人前，執行李過程更加講求心思與策略～Yahoo Travel為一眾新手爸爸媽媽精選5大嬰兒外遊必備神器，包括沖奶必備便攜電熱水樽、BLW適合的旅行煮食爐、3合1換尿片墊等，無論母乳、奶粉以至開始加固的小朋友都一樣適合。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
大東山大批遊人賞芒草 漁護署派員維持秩序
【Now新聞台】大東山踏入芒草盛放季節，內地社交媒體亦掀起打卡潮，假日大批遊人上山，漁護署派員到場維持秩序及提醒要保護環境。秋風送爽、芒草盛放，賞芒聖地大東山假日有不少人上山，加上內地社交媒體小紅書近日又再掀起大東山熱潮，吸引不少內地遊客到訪，「跳板石」打卡凌空照一度排長龍。有深圳遊客指第一次來大東山。深圳遊客石女士：「香港大東山很漂亮，很衞生、很乾淨，沒有垃圾，比深圳那邊很多山要乾淨很多。」郊遊人士蔡小姐：「多了很多說國語的人，比之前我們行的時候多了很多，去年同一個季節。」大家為影「靚相」都出盡法寶，摘草作道具最常見，雖然山上擺放了多個「請勿踐踏芒草」的告示，不過不少人都無視，繼續踩入草叢拍攝芒草環繞的效果，期間有漁護署人員作出呼籲，甚至上前勸籲離開。內地旅客羅先生：「肯定有用的這些，本身現在的人素質都還可以，加上政府派人來傳達都好有幫助。」有近百年歷史的熱門打卡位「爛頭營」聚集了不少遊人，有人不顧危險爬上石屋屋頂。有多次到訪大東山的郊遊人士指，如果看到動作太危險會出聲提醒。郊遊人士莊先生：「有個別我們知道都會提醒，石頭頂尖的地方快要跌倒，怕有風吹一吹這樣，一般我們不會上去。」漁護署亦指，會繼續密切留意大東山情況，會在有需要時採取進一步措施加強管理。除了派員在山上巡邏維持秩序，漁護署亦都安排人員派傳單，提醒郊遊人士要保護環境，將垃圾帶走。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
西瓜卡背面17位數字真相！ 企鵝魚肉香腸最愛曝光！
哎喲，日本鐵道迷的心碎了！JR東日本11月11日宣布，Suica西瓜卡的招牌吉祥物企鵝將在2026年底「畢業」，交棒給新角色，徵稿即將開跑。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
鴨食譜｜芋頭炆鴨
鴨加芋頭於味道上十分夾Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
秋冬早午餐合集 白松露主題/法日fusion風味早午餐
想約朋友食brunch，慢慢嘆個悠閒週末～ 今次揀咗幾間高質有氣氛嘅餐廳，無論想hea住傾偈定係影靚相打卡都好啱。OpenRice開飯喇 ・ 1 天前
特朗普豁免咖啡、牛肉，香蕉及橙汁等200多項食物關稅
外電報道，美國總統特朗普面對美國消費者對雜貨成本上漲的不滿增加，撤回對200多項食物產品的關稅，包括咖啡、牛肉，香蕉及橙汁。 美國民主黨早前在維珍尼亞、新澤西及紐約市等州及地方選舉中勝出，當中競選議題包括高昂食物價格。 特朗普表示，希望在明年某個時間推動透過關稅收入，向中低收入美國民眾分發每人2,000美元的計劃，並指美國將會削債。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年11月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter推出極抵優惠，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，再送$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（18/11-22/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Sajo 豬肉加雞肉午餐肉 $36/2件、富士甚拉麵用10倍濃豚骨湯500ml $25.9/件、Pokka-S粒粒粟米濃湯 $16.9/2件、Crown牛油窩夫餅$25/件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
方力申澳門開騷嘆正宗片皮鴨！北京四系鴨炮製果木烤鴨 升級變奏配魚子醬及霜降鵝肝
方力申日前（11月15日）在澳門開騷，除了是其相隔17年再開個人演唱會，更表示澳門站是2025年告別演唱會，吸引不少粉絲過大海支持。方力申開騷前在社交平台Instagram發帖文在澳門準備總綵排前大嘆果木烤鴨，更表示是正宗北京填鴨，一個字「正」！想知道方力申食邊間烤鴨食到如此滋味，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 1 天前
黃竹坑18歲女被非禮 26歲持行街紙巴基斯坦男被捕
黃竹坑發生非禮案。周日（16日）下午4時22分，警方接獲一名18歲少女報案，指在海洋徑懷疑被一名非華裔男子非禮。 警員到場初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名26歲巴基斯坦籍男子，現正被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第三隊跟進。據了解被捕男子持行街紙，與受害人不認識。am730 ・ 1 天前
2026年最新旅遊趨勢！跑景點、打卡購物、大魚大肉統統不入流 即睇你的旅遊方式有否追上潮流
2025即將過去，今年大家去了多少趟旅行呢？事實上自從疫情後，旅遊世界正在悄悄轉變，各位旅人重新思考旅行的意義，加上環保意識提升、全球交通成本波動、在地文化被更重視，旅行不再只追求去過多少個景點，而是更在意旅程是否有價值。今次為大家整理出2026年旅遊趨勢，從目的地選擇、飲食習慣、旅行季節、團體型態到價值觀，都能看到明顯變化，來年計劃行程上不妨參考下！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
京都遇上香港：COFFEE BASE x 野田珈琲限定聯名體驗
咖啡迷注意！今個11月有場不容錯過的咖啡盛事——香港人氣咖啡店「野田珈琲Noda Coffee」與京都精品咖啡品牌「COFFEE BASE」首度攜手合作，帶來港日聯乘的頂級咖啡體驗。這次合作由COFFEE BASE主理人鬼追善久親自監製，結合兩地烘焙團隊的專業技藝，嚴選來自埃塞俄比亞及尼加拉瓜的兩款咖啡豆,分別以「厭氧日曬」與獨家「Funky Natural發酵法」處理，為咖啡愛好者帶來全新的風味體驗。 限定兩天90分鐘品味之 想親身感受這場融合京都與香港特色的咖啡文化之旅，可於11月22及23日（星期六及日）前往野田珈琲灣仔門店。現場由專程來港的COFFEE BASE咖啡師團隊沖煮，每日設有三個場次（12nn-1:30pm、2:30pm-4pm、4:30pm-6pm），每場限定18席。每位費用為港幣328元，已包含兩款聯名限量咖啡及甜品，除了預約制訂座外更設有自由席，讓更多咖啡迷能參與這場年度盛事。 兩款聯名限量咖啡豆 這次合作推出的兩款咖啡豆各具特色，絕對值得收藏。第一款是來自埃塞俄比亞耶加雪夫的「GBP096 科契爾7天厭氧日曬」（售價544港元/250g），產自海拔1,...men’s Reads ・ 10 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 4 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 13 小時前
男人還是女人最常出軌？由離婚律師以數據經驗告訴你誰最懂出軌：女人出軌較高明，男人一天到晚做蠢事
近日「出軌」的新聞鬧得沸騰，引起不少對「婚內出軌」的理性討論。大家認為男人還是女人較常出軌嗎？由離婚律師以科學數據告訴你誰最懂出軌，以及男人與女人應對出軌的不同反應吧！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 18 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 21 小時前