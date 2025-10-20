新德里空氣污染達世衛建議值16倍以上 濃霾遮天

不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
（法新社新德里20日電） 印度首都新德里今天被濃厚的有毒霧霾籠罩，空氣污染程度飆升至世界衛生組織（WHO）建議每日上限的16倍以上。
新德里及其龐大的都會區擁有超過3000萬人口，經常被列為全球污染最嚴重的首都之一，每年冬天，刺鼻的煙霧都會覆蓋整片天際線。
較冷的空氣將污染物困在靠近地面的地方，這些污染物混合了焚燒農作物、工廠廢氣和擁擠交通的排放，形成致命的空污。
此外，因慶祝印度最重要的節慶之一排燈節（Diwali），連日施放煙火，污染亦隨之飆升，並在今晚達到高峰。 最高法院本月放寬排燈節施放煙火的全面禁令，允許民眾使用污染較少的「綠色煙火」，以減少細懸浮微粒排放。過去幾年，這項禁令執行不力。 根據瑞士空氣品質監測平台IQAir，新德里部分地區今天PM2.5濃度達248微克/立方公尺。PM2.5是可能致癌且小到足以進入血液的細懸浮微粒。
印度政府的空氣品質管理委員會（Commission of Air Quality Management）表示，預計未來幾天空氣品質將進一步惡化。 該委員會也實施一系列旨在遏制污染的措施，其中包括要求當局確保穩定供電，以減少柴油發電機的使用。 市政府當局也表示，他們將在本月首次在新德里試行飛機人工降雨，即透過向雲層施放鹽或其他化學物質，藉由誘發降雨來淨化空氣。
