新意網啟動第三屆「初創飛航計劃」

致力培育本地初創企業 壯大香港創科生態圈

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 - 香港最大的數據中心服務商及新鴻基地產發展有限公司 (「新鴻基地產」) 的主要科技旗艦新意網集團有限公司 (「新意網」；港交所股票代碼： 1686) 宣布啟動第三屆「初創飛航計劃」。新意網致力支持初創企業，提供穩健的數碼基礎設施，並聯同行業領先的科技合作夥伴，攜手為新興創科企業打造更廣闊的發展平台。這項計劃展現了新意網在推動香港創新科技發展的堅定承諾。



新意網「初創飛航計劃」旨在為初創企業提供技術支援及專業導師指導，助其在各個發展階段成長壯大、擴展業務，並釋放AI技術潛能，推動創新及提升競爭力。新一屆計劃現已接受報名，誠邀具潛力的初創企業參加，重點領域包括: 人工智能 (AI)、生物科技 (BioTech)、金融科技 (FinTech)、綠色科技 (GreenTech)、健康科技 (HealthTech)、智慧城市 (Smart City) 及其他新興技術。 報名截止日期為 2026年2月10日 ，每屆將選出 10 間具發展潛力的初創企業入圍。



入選的初創企業可獲價值高達港幣 160,000 元的「新意網積分」 使用額，可兌換新意網及其合作夥伴提供的各類支援服務。此計劃為初創企業建立穩健的數碼基礎，於新意網超大規模數據中心內部署及擴展AI應用方案。同時，參與企業將可連接到超過300多家科技與商業夥伴、服務供應商及業界持份者組成的龐大網絡。計劃支援初創企業在大灣區拓展業務版圖，並進一步開拓亞太市場。此外，計劃夥伴將提供專屬支援、工具及導師指導，內容涵蓋：





Angelflow: 綜合技術基礎設施

Dataplugs: 互聯網及託管服務

Finda Cloud: 增值雲服務與軟體即服務 (SaaS)

Nexusguard: 分散式阻斷服務 (DDoS) 防護與網絡安全

SUNeVision: 數據中心機櫃託管

Sustainable SmartTech Ventures: AI建築管理技術

the Hive.: 共用工作空間

Votee AI: 廣東話翻譯服務

WeExpand: Agentic AI銷售與市場營銷自動化服務

上一屆「初創飛航計劃」成功孕育多家具潛力的創科公司，包括DeepTranslate及Sustainable SmartTech Ventures (SSV)，兩者均憑藉突破性的創新方案脫穎而出。DeepTranslate結合AI翻譯技術與專業譯員的經驗，提供金融翻譯服務，並透過新意網的低延遲網絡，有效提升翻譯的準確度及處理速度，實現精準而流暢的交付體驗。SSV則專注於智慧建築管理技術，於新意網數據中心部署其AI 應用場景，持續優化模型並強化建築效果圖生成能力。這技術突破讓SSV成功吸引多家企業客戶，進一步拓展其在建築領域的業務。



新意網執行董事及商務總監羅羿表示:「我們非常高興啟動第三屆『初創飛航計劃』，秉持培育本地具潛力初創企業的使命。我們致力打造一個全方位的平台，為具前瞻視野的創業者提供先進的基礎設施與完善的生態網絡，助他們將大膽創新理念轉化為具實際影響力的成果。我們將持續推動創新發展，為香港的創科生態圈注入新動力。」



有關新意網「初創飛航計劃」的詳情，請瀏覽我們的網站。



Hashtag: #SUNeVision #新意網



關於新意網

新意網（港交所股票代碼：1686）是香港最大的數據中心服務商，為新鴻基地產（港交所股票代碼：0016）的主要科技旗艦。我們擁有亞洲第一的連接能力，提供電訊商和雲服務商中立的數據中心服務。通過建立亞洲首屈一指的數據中心生態系統，新意網高效連接本地、內地乃至全球的電訊商、雲服務商、互聯網服務供應商 (ISP)、內容傳遞網路 (CDN)、OTT及其他行業的企業，為客戶創造價值。



新意網將MEGA-i的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數據中心，包括MEGA Gateway、MEGA IDC 、MEGA Plus和MEGA Two，形成MEGA Campus。 MEGA Campus內的數據中心通過專用的暗光纖和約15,000個交叉連接形成互聯，加上座落於園區內的海底光纖網絡接點，以無可比擬的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直連和雲間互聯服務。新意網更增設海纜登陸站HKIS-1及HKIS-2，為海纜持有者和用戶提供一站式連接方案﹐進一步鞏固我們作為亞洲領先連接樞紐的地位。新意網致力於支持香港成為地區通訊樞紐和通往內地的戰略性門戶。



詳情請瀏覽新意網

公司網站

、

LinkedIn

或

官方微信公眾號

。







