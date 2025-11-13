新意網榮獲史蒂夫®科技卓越金獎

MEGA IDC 項目團隊獲評為基礎設施類別–年度最佳技術團隊

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月13日 - 香港最大的數據中心服務商及新鴻基地產發展有限公司 (「新鴻基地產」) 的主要科技旗艦新意網集團有限公司 (「新意網」；港交所股票代碼： 1686) 在2025年度史蒂夫®科技卓越獎中榮獲金獎，其MEGA IDC項目團隊獲評為「基礎設施類別–年度最佳技術團隊」。此項國際殊榮表彰新意網項目團隊在建設尖端數據中心 MEGA IDC所展現的傑出成就，並為數字基建設施的發展樹立新標杆。



MEGA IDC背後的項目團隊

MEGA IDC 項目成功背後，凝聚了一支擁有卓越技術的專業團隊，他們實現了前瞻願景，建造了世界級的數據中心。項目團隊匯聚設計、工程、建築和營運等跨領域的專家，憑藉深厚的專業知識以及對高質數據中心的堅定承諾，獲得此享譽全球的殊榮。



於2018年，新意網成功投得土地用於興建MEGA IDC，毗鄰MEGA Plus，在將軍澳構建超大規模數據中心集群。多年來，團隊不懈努力，建成專為人工智能時代而設的 MEGA IDC數據中心，其設施符合電力韌性、可擴展性及高效運行性的嚴格標準。MEGA IDC 第一期已於2024年啟用，提供50MW電力容量，並獲得客戶的高度肯定。為應對日益增長的市場需求，第二期工程於今年正式展開，進一步提升承載規模。整個設施分三期建設，總IT電力容量超過180MW，將成為香港規模最大的數據中心。



人工智能的趨勢徹底改變數據中心的設計，而MEGA IDC全面採用尖端的人工智能就緒規格而建。設施配置了七座132kV 75MVA電力變壓器及多重備用電源系統，提供高質素的電力以支持高密度的人工智能工作，其機櫃可承載超過40kW的IT負載及最先進的伺服器晶片。這座建築已做好液冷部署，確保能高效散熱。數據中心採用模組化架構設計，樓層高度達5.7米，地板承重能力高達20kPA，提供足夠的垂直空間。



挑戰中展現團隊力量

MEGA IDC 的落成，充分體現了跨部門團隊協作的力量。儘管面對全球挑戰，新意網團隊仍能成功完成了香港最先進且規模最大的數據中心項目之一。建設過程中，團隊面對供應鏈中斷、原材料短缺以及緊張的工期等多重挑戰，但以卓越的團隊合作精神，成功克服困難。團隊與建築合作夥伴密切協作，採取了一系列高效的措施，包括批量採購物資、集中存儲設備、重新優化關鍵工序，以及實施即時應變方案，從而加速項目進展。這些戰略性措施有效減少延誤，還確保了項目質量不受影響。



在團隊的努力下，MEGA IDC 已全面配備關鍵基礎設施和可擴展容量的能力，以支持人工智能驅動的超大規模部署。





關於新意網

新意網（港交所股票代碼：1686）是香港最大的數據中心服務商，為新鴻基地產（港交所股票代碼：0016）的主要科技旗艦。我們擁有亞洲第一的連接能力，提供電訊商和雲服務商中立的數據中心服務。通過建立亞洲首屈一指的數據中心生態系統，新意網高效連接本地、內地乃至全球的電訊商、雲服務商、互聯網服務供應商 (ISP)、內容傳遞網路 (CDN)、OTT及其他行業的企業，為客戶創造價值。



新意網將MEGA-i的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數據中心，包括MEGA Gateway、MEGA IDC 、MEGA Plus和MEGA Two，形成MEGA Campus。 MEGA Campus內的數據中心通過專用的暗光纖和約15,000個交叉連接形成互聯，加上座落於園區內的海底光纖網絡接點，以無可比擬的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直連和雲間互聯服務。新意網更增設海纜登陸站HKIS-1及HKIS-2，為海纜持有者和用戶提供一站式連接方案﹐進一步鞏固我們作為亞洲領先連接樞紐的地位。新意網致力於支持香港成為地區通訊樞紐和通往內地的戰略性門戶。



