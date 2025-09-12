新意網榮膺「聯合國可持續發展目標香港成就獎2025」雙項殊榮

成為唯一獲獎數據中心服務商 表彰可持續發展業務及綠色能源項目的卓越表現

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月12日 - 香港最大的數據中心服務商及新鴻基地產發展有限公司 (「新鴻基地產」) 的主要科技旗艦新意網集團有限公司 (「新意網」；港交所股票代碼： 1686) 在環保促進會主辦的「聯合國可持續發展目標香港成就獎2025」中榮獲兩項殊榮，分別為「可持續發展機構優異表現獎」及「獲認可項目獎」。新意網在可持續發展的表現屢獲業界肯定，連續第三年獲此殊榮，更成為唯一獲獎的數據中心服務商。此獎項肯定了新意網在環境、社會及管治 (ESG) 實踐的不懈努力，並展現其積極應用綠色科技，為可持續經濟發展注入新動能。





新意網獲頒聯合國可持續發展目標香港成就獎 2025 — 優異表現獎，公司代表 (左) 出席頒獎典禮



新意網憑藉在可持續發展領域的卓越表現，以及對「聯合國可持續發展目標 (SDGs) 」的積極貢獻，榮獲「可持續發展機構優異表現獎」，為業界綠色轉型樹立了全新典範。新意網將環保理念融入業務策略與決策之中，涵蓋數據中心從規劃、建設、營運以至財務架構的每一階段，全面實現綠色建築。新意網秉持企業責任，積極推動長遠可持續發展，建設高能源效益的基礎設施，以減低環境影響，應對日益嚴峻的氣候挑戰。



此外，新意網聯同中華電力有限公司 (中華電力) 合作推出本地可再生能源方案，榮獲「獲認可項目獎」。新意網與中華電力簽訂中電「可再生能源證書」購買協議，採購由新鴻基地產 旗下附屬公司翠谷工程有限公司 (翠谷工程) 營運的太陽能發電場所產生的環境權益。這是本港首個由私人發展、建於堆填區地面的太陽能發電場，每年預計可產生120萬度電力，其環境權益將用於抵消新意網數據中心園區在營運上與用電相關的部分碳排放。此項計劃配合新意網的可持續發展策略，標誌著一個重要里程碑。



為進一步印證新意網支持香港邁向低碳城市的堅定承諾，新意網目前透過購買國際可再生能源證書，抵消了旗下數據中心100%的自用電力消耗，為綠色未來奠定堅實基礎。



新意網商務總監羅羿表示：「我們很榮幸能夠連續第三年獲得這個備受推崇的聯合國可持續發展目標獎項。 在迅速擴展數據中心容量以滿足日益增長的人工智能及雲端需求的同時，我們亦全力致力於採用創新方式保護環境，並推動綠色數據基礎設施的建設。展望未來，我們將加倍推動 ESG 工作，構建更可持續的生態系統，並支持香港於2050 年前實現碳中和的目標。」



新意網持續引領綠色轉型，通過採用節能設備、使用可再生能源，建立透明且負責任的供應鏈網絡，全方位推動可持續發展。為了提升能源效率，新意網實施了一系列結合尖端綠色科技的前瞻性舉措。當中包括部署高效水冷系統、安裝太陽能光伏板轉化能源，以及在MEGA Campus園區內多個數據中心率先應用i2Cool無電製冷塗層來降低設施的能耗。同時，新意網的世界級基礎設施已獲得多項國際認可，其超大規模數據中心 MEGA IDC、MEGA Gateway 和 MEGA Plus 榮獲LEED 金級認證，展示了永續設計和綠色建築。而被譽為亞洲領先的連接樞紐MEGA-i、以及MEGA Plus 和 MEGA Two 取得 BEAM Plus Existing Buildings V2.0 自選評估計劃營運管理範疇最高級別的卓越評級。



新意網致力於打造綠色、為未來而建的數據中心，具體落實可持續發展理念，在營運效率與環境影響之間取得平衡，推動產業與社區邁向永續未來。



關於新意網

新意網（港交所股票代碼：1686）是香港最大的數據中心服務商，為新鴻基地產（港交所股票代碼：0016）的主要科技旗艦。我們擁有亞洲第一的連接能力，提供電訊商和雲服務商中立的數據中心服務。通過建立亞洲首屈一指的數據中心生態系統，新意網高效連接本地、內地乃至全球的電訊商、雲服務商、互聯網服務供應商 (ISP)、內容傳遞網路 (CDN)、OTT及其他行業的企業，為客戶創造價值。



新意網將MEGA-i的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數據中心，包括MEGA Gateway、MEGA IDC 、MEGA Plus和MEGA Two，形成MEGA Campus。 MEGA Campus內的數據中心通過專用的暗光纖和約15,000個交叉連接形成互聯，加上座落於園區內的海底光纖網絡接點，以無可比擬的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直連和雲間互聯服務。新意網更增設海纜登陸站HKIS-1及HKIS-2，為海纜持有者和用戶提供一站式連接方案﹐進一步鞏固我們作為亞洲領先連接樞紐的地位。新意網致力於支持香港成為地區通訊樞紐和通往內地的戰略性門戶。



詳情請瀏覽新意網

公司網站

、

LinkedIn

或

官方微信公眾號

。







