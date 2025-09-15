新手爸媽上路！婁峻碩緊張到幫焦凡凡孕吐

▲焦凡凡（左）、婁峻碩（右）當新手爸媽，焦凡凡爆婁峻碩在產檢時比她還緊張，回到家還吐了，感覺是代替她孕吐。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

[NOWnews今日新聞] 歌手婁峻碩與老婆焦凡凡去年底登記結婚，在昨（14）日演唱會上驚喜宣布已升格準爸媽，兩人手牽手深情對唱、互動甜蜜，合唱了〈Make sense〉，婁峻碩全程護妻，連焦凡凡想多唱一首，他都擔心她會太累，希望她趕緊下台休息，焦凡凡不甘心地在下台前又清唱了幾句，目前懷孕3個月的她，預計將在明年3月迎接新生命，焦凡凡爆料，婁峻碩陪她產檢時比她還緊張，回家甚至吐得像人體噴泉，像是代替她孕吐一樣。

得知老婆懷孕超緊張 婁峻碩幫太太孕吐

焦凡凡表示，去產檢當天，婁峻碩陪同前往，在確定懷孕後，兩人開心吃壽喜燒慶祝，沒想到，回家後他竟然開始狂吐，一度以為是腸胃炎，「應該是聽到自己要當爸爸太緊張就吐了！我都沒事，結果他開始孕吐，簡直是人體噴泉。」婁峻碩也坦承，自己是緊張大師，之前產檢時，看見寶寶心跳一分鐘跳到170下，還緊張到一直追問醫生：「為什麼心跳那麼快？」

2次假性懷孕烏龍 保持平常心寶寶就來了

婁峻碩透露，之前曾發生過2次假性懷孕，看到驗孕棒出現兩條線，結果後來發現是空歡喜一場，這次在醫院檢查時，婁峻碩得知好消息時，心情上反而相對平靜，只是還是很緊張，他表示：「當下我還是在告訴自己，不要有過度期待，因為不想給她壓力，現在就是她開心最重要。」

廣告 廣告

婁峻碩說，焦凡凡懷孕後他才真正體會到媽媽懷胎十月的辛苦，「每次產檢都像是在拆炸彈一樣，深怕會聽到不好的消息。」他表示，雖然懷孕不滿3個月不能對外透露訊息，但他太緊張了，第一時間先請教爸媽，應該怎麼照顧太太，現在的他戰戰兢兢地照顧老婆，有什麼需要他做的事，他都會幫太太完成，「我很樂意幫太太處理很多事，我覺得很開心。」

▲焦凡凡（左）和婁峻碩（右）愛情長跑8年修成正果， 今年迎來他們第一個寶寶。（圖／伊弗龐金有限公司提供）

寶寶是愛犬來投胎？新手爸媽大作戰

婁峻碩表示，和焦凡凡對孩子的未來有許多共識，他們希望給孩子一個健康的成長環境，因此目前不打算讓寶寶有太多曝光，未來也不太會在社群上公布寶寶長相，婁峻碩透露，目前已減少焦凡凡的工作量，希望她能好好養胎，等到孩子出生後，夫妻倆都會一起照顧，不希望讓對方有太大壓力。

對於即將出生的寶寶，媒體提及會不會是愛犬來投胎，婁峻碩幽默表示：「這不好說。」他目前最大的願望就是希望寶寶平安健康長大，他計畫在孩子出生前，努力完成新專輯，並希望能找到一間好的月子中心，讓焦凡凡能得到最好的照顧。

看更多相關新聞

婁峻碩汗灑台中開唱！連飆20首嗨翻全場 粉絲狂喊：脫掉

婁峻碩、焦凡凡不藏了！結婚6個月「喜迎新生命」 恩愛過程羞爆

更多 NOWnews 今日新聞 報導

金鐘獎入圍／SUPER JUNIOR隊長利特首度敲鐘！《老少女》強勢入圍

金鐘獎入圍／Lulu陳漢典婚後事業超級旺！《綜藝大熱門》喜上加喜

金鐘獎唯一零負評主持人是她！曾寶儀再接重任：放老人家一條生路