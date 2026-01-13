新手爸爸蕭正楠爆囝囝甜蜜瞬間 大讚BB易湊 被親戚「戥慘」：得咁少玩具

新手爸爸蕭正楠今日（13日）出席公開活動時透露囝囝近況，更大讚囝囝「易湊」，以及分享多個溫馨瞬間。再加上農曆新年將至，阿蕭一家更為囝囝準備適合BB的新年菜式，一家迎新春。

阿蕭透露囝囝近期開始進食「加固食物」，廚房煮食以囝囝為主，更大爆囝囝為食一面，食到「唔唔聲」，囝囝尤其喜愛水果蓉。新春將至，阿蕭亦為囝囝研究新菜式，更教會囝囝握掌「請請」逗利是，揚言：「帶佢出去歸吓本，都派咗咁多年」，而囝囝亦進步神速，學會不少新詞彙及動作。阿蕭亦大讚囝囝「易湊」，亦爆出不少甜蜜瞬間， 如囝囝起床後會於床上滾來滾去，更會躺於枕頭上望著爸爸媽媽，一臉甜蜜。

廣告 廣告

阿蕭亦大爆曾有親戚探望時「戥BB慘」，指BB少玩具，因此未來或會為BB購入更多玩具。

至於工作方面，阿蕭透露正籌備推出新歌，三月將推出與黎耀祥及曹永廉的旅遊節目，拍劇方面則暫未有安排。

新手爸爸蕭正楠爆囝囝甜蜜瞬間 大讚BB易湊 被親戚「戥慘」：得咁少玩具

新手爸爸蕭正楠爆囝囝甜蜜瞬間 大讚BB易湊 被親戚「戥慘」：得咁少玩具

蕭正楠黃翠如一家三口

蕭正楠黃翠如一家三口

蕭正楠黃翠如一家三口

蕭正楠黃翠如一家三口