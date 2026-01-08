天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
新手化全妝1盒搞掂「粉底盤」登場！Make Up For Ever多功能粉霜盤，12格有齊粉底、遮瑕、修容、胭脂、提亮
Make Up For Ever的HD SKIN系列長期熱賣，今年新品就來推出全新多功能粉霜盤，一盒12格，有齊粉底、胭脂與提亮，基本要用到的化裝單品都有，而且手掌大小的設計，方便放在小廢包裡，拿出街補妝或者帶去旅行都非常方便。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
全新底妝盤透過那輕盈無重、輕易推開的柔滑粉霜配方，實現自然、無縫和可疊加的妝效。每盤共有12種高度還原色調，包括6款粉底色調，用作均勻、調色及調配專屬膚色色調；4款胭脂色調，從柔和的粉紅，以至鮮豔的紅色和漿果色調，還有2款提亮色調，分別為玫瑰色或金色。
12款顏色從白皙至自然，以及健康膚色色調都有齊，可以用作提亮、胭脂、粉底及遮瑕，還有修容，對於化妝新手人士都可以容易以一盒粉底盤就處理臉上的妝容，相信會成為不少愛美妝品人士想試用的目標。
一盒12格的多功能粉霜盤，手掌大小尺寸都幾便攜。粉底盤定價$700，價格相對會貴少少，但可以一次過化全臉妝容而且又可以一次過化到全臉妝容，對於新手化妝來說都很友好。加上粉霜裝設計都幾易上妝以及貼妝，化到自然妝容。想試的話，現在已經可以去專門店、專櫃試新品！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
美妝護膚：
49歲舒淇親授「不顯紋補妝大法」 只需1步瞬間不卡粉、法令紋隱形！同場加映高人氣遮瑕推薦
全港最大@cosme香港登陸尖沙咀！3層高、逾450個美妝品牌，必買彩妝Top8出爐
其他人也在看
49歲舒淇親授「不顯紋補妝大法」 只需1步瞬間不卡粉、法令紋隱形！同場加映高人氣遮瑕推薦
對於乾性肌膚與熟齡肌膚的女性來說，無論妝前保濕做得多好，只要經過數小時，眼下乾紋、法令紋與鼻翼卡粉便會悄然出現，就連長年站在鎂光燈下的女星也無法避免。這時若急著補妝，只會讓底妝產品卡進紋路，反而放大年齡感，這時候正確的補妝技巧才是關鍵所在。女神舒淇曾在網上分享她的「不卡粉補妝秘技」，簡單一招便能瞬間撫平乾紋，更能讓後續妝容宛如剛上妝般服貼！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
韓國Olive Young「神級眼影」推薦2026！TWICE御用化妝師狂囤4盤的眼影盤是它？7折起必買星級化妝師同款
韓國美妝市場競爭相當激烈，眼影更是競爭最大的產品之一，從單色、四色、九色到十六色，質感與色調的選擇多如繁星。若要從貨架中挑選出一款既顯色又實用，且能完美修飾眼型的眼影，往往是一大挑戰。與其盲目選擇，不如直接參考韓國星級化妝師都認證的「神級眼影」清單，輕鬆打造出深邃迷人的眼妝！Yahoo Style HK ・ 1 天前
51歲楊采妮狀態超驚人！公開「妝前5分鐘臉部運動」，幫助消水腫、減少細紋及肌肉下垂
楊采妮的保養哲學：效率至上的「臉部有氧運動」楊采妮認為，幫臉部做運動就像身體健身一樣，能有效提升肌肉線條並減少阻塞。對於時間有限的現代女性，這5分鐘的刮痧按摩儀式能促進血液循環，讓臉色在化妝前就呈現自然紅潤，並同步解決水腫、細紋及肌肉下垂的困擾。楊采妮的保...styletc ・ 20 小時前
日本Sugi藥局爆買藥妝排行榜！Kate怪獸唇膏03色號成唇妝霸主、爆紅Atrix晚安手膜精華柔軟滋潤必掃
日本 Sugi 藥局 2025 年爆買藥妝排行榜！2026 年又開計劃日本之旅了嗎？最近 Sugi 藥局公佈了 2025 年最受歡迎藥妝排行榜，小編為大家整理好彩妝、護膚品及身體護理產品願望清單，一起來爆買吧～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
拯救「扁塌毛躁頭髮」髮型用品恩物推薦！日本女生手袋必備：瀏海急救神器蜜粉超有用
香港的春夏潮濕悶熱，頭髮一不注意就容易毛躁扁塌，連精心打理的造型都撐不過半天。想擁有日雜女孩同款的精緻髮型、維持整日等蓬鬆感，其實不用大費周章！只要選對幾款實用頭髮造型小物，就能輕鬆擺脫髮型困擾！Yahoo Style HK ・ 1 天前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 21 小時前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 1 天前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 16 小時前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 21 小時前
分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
Getty Images 僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。 在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。 中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。 ...BBC News 中文 ・ 16 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 18 小時前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 20 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 22 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 1 天前
馮皓揚再被童星學院校長追擊爆「食霸王餐」 經理人交律師處理 網民踢爆童星學院曾被TVB指侵權
喺電影《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉嘅馮皓揚（羊羊），憑該片奪得第40屆香港電影金像獎最佳男配角，去年加入TVB備受力捧，早前更於《萬千星輝頒獎典禮》贏得「最佳男新人」。馮皓揚本來形象正面，但自稱曾經悉心培育羊羊嘅童星訓練學校校長Momo（巫麗儀），月前拍片控訴多宗罪，暗示羊羊母子「喺我背後狠狠咁插我一刀」，聲稱「同佢無條件解咗本身簽咗10年嘅藝人合約，親手送咗佢入更大嘅舞臺」，但有人為咗劃清界線，向外界表示Momo嘅課程「唔係咁正規」，並且「周圍咁唱我，完全否定咗我5年嚟嘅心血，同埋專業」。Momo又暗示有家長表示冇錢交學費，「點不知我後嚟發現原來佢屋企係開髮型屋，同埋做生意㗎！」。馮皓揚之後對Mono嘅言論回應話「問心無愧」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
元朗男子單位內燒炭亡 女同事收死亡短訊揭發
【on.cc東網專訊】元朗有人燒炭亡。今晨(7日)10時49分，元朗安寧路59號裕豐洋樓一單位一名男子向其女同事發訊息表示有意尋短，女同事得悉後隨即報案。救援人員接報抵達上址，發現一名男子倒臥單位內，身旁有一盆燃燒過的炭，該男子經人員檢驗後證實已當場氣絕身亡。警on.cc 東網 ・ 22 小時前
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 1 天前