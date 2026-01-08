新手化全妝1盒搞掂「粉底盤」登場！Make Up For Ever多功能粉霜盤，12格有齊粉底、遮瑕、修容、胭脂、提亮

Make Up For Ever的HD SKIN系列長期熱賣，今年新品就來推出全新多功能粉霜盤，一盒12格，有齊粉底、胭脂與提亮，基本要用到的化裝單品都有，而且手掌大小的設計，方便放在小廢包裡，拿出街補妝或者帶去旅行都非常方便。

全新底妝盤透過那輕盈無重、輕易推開的柔滑粉霜配方，實現自然、無縫和可疊加的妝效。每盤共有12種高度還原色調，包括6款粉底色調，用作均勻、調色及調配專屬膚色色調；4款胭脂色調，從柔和的粉紅，以至鮮豔的紅色和漿果色調，還有2款提亮色調，分別為玫瑰色或金色。

12款顏色從白皙至自然，以及健康膚色色調都有齊，可以用作提亮、胭脂、粉底及遮瑕，還有修容，對於化妝新手人士都可以容易以一盒粉底盤就處理臉上的妝容，相信會成為不少愛美妝品人士想試用的目標。

一盒12格的多功能粉霜盤，手掌大小尺寸都幾便攜。粉底盤定價$700，價格相對會貴少少，但可以一次過化全臉妝容而且又可以一次過化到全臉妝容，對於新手化妝來說都很友好。加上粉霜裝設計都幾易上妝以及貼妝，化到自然妝容。想試的話，現在已經可以去專門店、專櫃試新品！

