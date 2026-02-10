【新春限定】超強 AI 智能 PDF 工具王限時優惠

對於 PDF 相信人們不會感到陌生，我們每天也會用到。知名的 PDF 編輯軟體 UPDF 集 AI 功能及傳統 PDF 轉換、編輯、管理功能於一身，並同時適用於 iOS/Android/Windows/macOS。它不但速度快，更重要是結合多項 AI 功能及 PDF 編輯處理功能，而且1 個帳號涵蓋 4 台電子裝置。為用戶的工作、學習效率帶來極大的提升。新春期間，官方提供額外的優惠碼，我們只要輸入優惠碼 "LIUDONG10" 即可額外減 10 美元！千萬不要錯過！

支援 iOS/Android/Windows/Mac 平台

UPDF 適用於 Windows、Mac、iOS 和 Android；此外，AI 也支援網頁版，功能更豐富。一套工具，讓你在不同平台自由使用，實在相當便利。

設計革新：介面重構帶來的體驗升級

UPDF 2.0 的首個亮點是完全重新設計的使用者介面。新的主畫面採用了更直觀的佈局設計：

最近文件管理：「Recent」區域讓使用者能快速存取近期處理的 PDF 檔案，對於需要頻繁處理文件的商務人士來說極為實用。

收藏功能：「Starred」功能讓重要文件一目了然，這個細節設計顯示了開發團隊對使用者工作流程的深度理解。

雲端整合：「Upload to Cloud」功能將本地與雲端工作流程無縫整合，這在遠端辦公盛行的時代顯得特別重要。

工具列重新配置：新版本的工具列設計更加人性化，將常用功能如閱讀、編輯、比較、轉換和批次處理集中在「工具」選單中。特別值得一提的是 AI 功能和雲端管理的獨立圖示，體現了 UPDF 對新興技術的重視。

批次處理能力大提升

UPDF 2.0 新增了 6 種批次處理選項，例如批次 OCR、壓縮、添加浮水印、頁首頁尾和背景，以及從 PDF 中移除元素。對於有大量文件要處理的用戶，現在可以更輕鬆地完成。

身分證件 PDF 製作

這是一個極具實用性的新功能。測試中我們使用手機拍攝的身分證正反面照片，UPDF 2.0 能智慧識別並自動調整方向，最終生成標準格式的單頁 PDF。整個過程不超過 30 秒，對於需要頻繁處理證件掃描的行政人員來說是一大福音。

搜尋替換與刪除功能

如果你要將一份 100 頁的合約文件中替換特定條款，傳統的手動查找替換往往容易遺漏，UPDF 2.0 的全域搜尋替換功能不僅準確率高，還能顯示替換的總數量，大大提升了文件編輯的效率和準確性。

護眼模式閱讀更舒適

長時間閱讀 PDF 文件容易造成眼部疲勞，UPDF 2.0 的護眼模式通過調整色溫和對比度，有效緩解視覺疲勞。需要長時間閱讀的用戶，使用護眼模式眼部舒適度明顯提升。

注釋系統升級

新版本的注釋功能支援回覆、篩選和隱藏，這讓團隊協作變得更加順暢。在多人審閱文件的測試中，評論管理的便利性得到了顯著提升。

表單欄位導航

對於複雜的 PDF 表單，新增的表單欄位列表功能如同書籤一般，讓使用者能快速跳轉到特定欄位，大幅提升填寫效率。

文件淨化功能保私隱

UPDF 2.0 新增的「Sanitize Documents」功能能徹底清除文件中的元數據和隱藏資訊，這對於需要分享敏感文件的企業用戶來說至關重要。經測試，該功能能有效清除創建者資訊、修改記錄、隱藏文字等潛在隱私洩露點。

搭載雙引擎 AI 助理帶來的智慧閱讀革命

UPDF 最引人注目的亮點在於其強大的 AI 功能，由 ChatGPT 5 和 DeepSeek R1 雙引擎提供支援。這項功能徹底改變了傳統閱讀艱澀文件的方式。當使用者面對冗長的專業報告或外語文獻時，不再需要花費大量時間逐字閱讀。透過 UPDF AI，使用者可以要求系統自動生成精準的摘要，甚至將複雜的內容一鍵轉換為心智圖，讓文章結構與重點一目瞭然。

心智圖轉化知識結構化呈現

除了純文字摘要，UPDF AI 還支援將文件內容轉為心智圖，讓知識架構一目了然。對於需要整理大量複雜資訊的使用者而言，這功能尤為實用。同時，UPDF AI 也能針對 PDF 中的圖片進行內容理解與問答，真正做到圖文並重的智慧分析。

AI 重寫翻譯

UPDF AI 不僅僅是閱讀助手，更像是一位隨身智庫。它可協助使用者重新撰寫文件段落，進行語言翻譯，甚至提供創意發想建議。對於需要高頻處理文件、跨語言協作的知識工作者而言，UPDF AI 是不可或缺的幫手。

將 PDF 轉換為 PowerPoint

PDF 很常用，但不少公司要求將 PDF 轉成 PowerPoint 進行簡報。UPDF 能讓助用戶快速將 PDF 文件變成 PPT。

先開啟 PDF，按工具，選取 PDF 轉換器裡的 PowerPoint。

可以將您的 PDF 轉換為僅圖像的 PowerPoint 簡報。這有助於保護原始結構並防止不必要的編輯。將「輸出格式」設定為「PowerPoint」，並將「內容樣式」設定為「僅用於演示播放」。再儲存即可完成。

大量 PDF 一次過轉 PPT

如果有大量 PDF 檔也想轉 PPT，可透過批量功能實現。輸入所有要轉換的 PDF，再將輸出格式設定為 PowerPoint 即可。

