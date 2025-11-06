焦點

西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙

Yahoo 娛樂圈

新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦

環球唱片2025全新唱作組合FYP，成員包括主音Emiko（徐嘉蔚）、結他手Billy Long，鼓手兼隊長霍金。出道短短一個多月，便有第二首派台歌〈天空崩塌之時 We Will Arise〉，拍攝MV時三位都表現得相當興奮。有趣是今次MV，誠邀到一批嘉賓客串演出︰一堆螞蟻！而主音Emiko見到，更關心這群螻蟻在完成拍攝後，將如何處置，往後尚可偷生？

主音Emiko關心螞蟻去留

今次為 MV 創作與拍攝的莊世圖導演是柯煒林、梁雍婷同一經理人公司的師弟，除愛演戲之外，亦先後執導多部短片，並曾參展獲獎。是次這首 MV 就借用螞蟻作特別演出，引領主角去尋找出路，導演找來川允太 (Jack) 擔任今次演員負責與螞蟻玩遊戲。碰巧原來 Jack 與結他手 Billy Long 早已相識，竟然在拍攝現場巧遇老Best。Billy：「因為世圖導演找來的主角 Jack，係我好朋友兼打拳教練，事前一直唔知，去到現場先見面，真係好巧合。」

廣告

在拍攝時，特意找來一群真螞蟻演出，後期更會以CG巨大化版本亮相。不過當主音Emiko見到這班「串星」，便立即向劇組詢問︰「拍完個MV堆螞蟻會點處理？我好怕佢哋為咗我哋個MV冇得Arise，被了結生命。」後來得知有工作人員表示感興趣，會帶返家飼養才鬆一口氣。

隊長霍金上演「螞蟻搬鼓」

MV有螞蟻出現，而隊長兼鼓手霍金，在拍攝前後便上演了兩場「螞蟻搬鼓」的番外篇。事緣MV需要三人夾Band的畫面，公司提議霍金動用套私家鼓出鏡。霍金︰「套白色鼓，當時買已經覺得好靚，一直放在Studio用，見佢上鏡咁靚仔我都好開心。」不過代價就是要由觀塘Studio搬去葵涌拍攝現場。「然後拍到凌晨兩三點，又要由葵涌搬返去觀塘，辛苦但值得。」

結他手 Billy Long︰「諗清楚自己想要咩」

〈天空崩塌之時 We Will Arise〉 講述大家要如何面對挫折難關，對於3位成員而言，挫折時有出現，但只要認清自己所想所需，所謂挫折其實都是微不足道的干擾。主音 Emiko 就經常會自我放大不開心的事，無形中是自設關卡。「有時都控制不到自己，但都努力嘗試去跨過，希望如這首歌一樣，可以一步一步壯大力氣，克服重重難關。」結他手 Billy Long 在中學時，一直想考獲古典鋼琴演奏級資格，從而給予自己不少壓力，幸慶最後想清楚自己所需便沒再堅持。「有時只係自己隨波逐流，人考你又考，其實我最鍾意都係創作流行曲，所以要諗清楚自己想要咩？」而霍金更從一次意外認定甚麼是危機處理。「有次行山失足跌落幾米高的懸崖，有被海浪沖出大海的危險，當時有諗會唔會死！不過冷靜下來，慢慢逐步處理，問題係可以逐步解決，所以要克服難關最需要係冷靜，清楚自己目標係咩，一步一步向前行。」

歌曲以世界末日去談人生在世，追尋理想時所遇到的種種難關。而英名歌名〈 We Will Arise〉，就堅定地表示再艱難事，都可一一打破，最後定必可站起來。MV找來既是導演又是演員的莊世圖（Saito Chong）執導，於台北藝術大學修畢電影導演碩士的他，執導過不少高質素短片，包括：入圍台灣高雄國際電影節短片競賽單元的《荔枝椿象》，又憑《入土為慌》在《試當真》喜劇短片比賽中，贏得「我最喜愛大短片獎」，並同時入圍香港亞洲電影節短片單元。今次他希望透過一位社蓄在辦公室工作時，看到一隻螞蟻在辦公桌的桌面玻璃之下，有種被困並努力尋找出路的處境。這種狀態，正好表達到這首歌的意思，希望所有社蓄都能夠衝開現實生活中的種種枷鎖，找到屬於自己的路向。

（右）導演莊世圖
（右）導演莊世圖
（左起）鼓手霍金、主音Emiko、導演莊世圖、結他手Billy、演員川允太
（左起）鼓手霍金、主音Emiko、導演莊世圖、結他手Billy、演員川允太
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
新晉唱作組合FYP新作 《天空崩塌之時 We Will Arise》MV導演莊世圖借螞蟻呈現受困社蓄之苦
11 food.

其他人也在看

林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！

TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。

姊妹淘 ・ 1 天前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家

細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家

陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪　捲命案被跨年晚會除名

黃明志投案獲拍拖15年女友陪　捲命案被跨年晚會除名

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa

東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映　送飛吻閃爆全場：以妳為傲

真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映　送飛吻閃爆全場：以妳為傲

在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。

姊妹淘 ・ 3 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他

向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他

著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴

Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？

專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？

方力申即將在澳門開騷，原來對上一次搞個人音樂會，已是17年前。他不單預告會跳舞，下年更打算開香港站，重拾歌手身份。講起身份，今年他就多了個「丈夫」與「爸爸」身份

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
《射鵰》林尚武心臟病發離世　享年75歲

《射鵰》林尚武心臟病發離世　享年75歲

有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地

前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地

資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色

47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色

現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣

何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁偉豪玩「西瓜挑戰」　張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛

袁偉豪玩「西瓜挑戰」　張寶兒佗二胎肋骨筋膜扯到痛

【on.cc東網專訊】藝人張寶兒（Bowie）早前宣布懷有二胎，目前已踏入第三孕期，腹大便便的她即將臨盆迎來「袁氹氹」，近日她在個人網絡頻道晒出影片，片段中的她無論精神狀態皆不錯，更與老公袁偉豪（Ben）大玩「西瓜挑戰」，即要在肚上綁住西瓜，模擬女性懷孕時的肚子

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
韓流女神惠利來了！身穿Max Mara經典大衣啟程飛台灣、氣質太犯規，粉絲接機模式啟動

韓流女神惠利來了！身穿Max Mara經典大衣啟程飛台灣、氣質太犯規，粉絲接機模式啟動

這款大衣靈感源自品牌經典 Olimpia Jackets，以頂級駝毛 zibeline drap 製成，剪裁俐落、氣勢滿分，完美詮釋「不費力的時尚宣言」。從女團偶像到國民女神，韓星惠利（Hyeri）以女團 Girl’s Day成員身分出道，憑藉甜美外型與招牌笑眼圈粉無數；後來轉戰戲劇圈，以《請回答1988...

styletc ・ 3 小時前
木村未來女婿？大女心美爆地下情戀排球員兩年

木村未來女婿？大女心美爆地下情戀排球員兩年

【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉與歌手老婆工藤靜香的24歲長笛演奏家大女心美(Cocomi)，入行以來首爆緋聞！出名是動漫《排球少年》粉絲的她，私下亦撻著排球員，被爆與29歲日本排球國家隊運動員小川智大發展地下情長達兩年，上月中便被斷正在大阪拍拖密會！

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 疑淨身出戶：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴

高鈞賢老婆黃梓漫激罕分享與前夫離婚細節 疑淨身出戶：靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴

高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比佢年輕10歲嘅太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門。當時，有網民爆出黃梓漫家底雄厚，據悉有份投資嘅美容院更喺香港有4間分店，又直言黃梓漫曾離婚兼有一對仔女。對於太太被攻擊，高鈞賢對此表示心痛：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公佈嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講返件事，好過太多猜測。」日前，黃梓漫罕有分享與前夫離婚細節，又因前往酒店欣賞頂級名錶期間，回想起一件往事。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃明志自動投案將扣查6日　深夜發文：我不會逃！

黃明志自動投案將扣查6日　深夜發文：我不會逃！

【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案令全城關注，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，馬來西亞執法人員昨（4日）宣布案件改以「謀殺」方向偵辦，並通緝在場黃明志，指其「可能已潛逃」。不過，黃明志在今日（5日）凌晨凌晨突於社交

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清

12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清

12月將有多個國際及本地大型演出接連舉行，各位音樂愛好者絕對不容錯過​！當中雲集本地及日韓台泰歐美超紅歌手、人氣偶像及演員，陣容相當鼎盛！Yahoo!為大家整理了12月演唱會時間表，即睇內文了解演唱會詳情。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
韓偶像竟跟台灣阿嬤撞衫！穿「紫色羽絨外套」帥到翻 網笑：靠臉逆襲時尚！

韓偶像竟跟台灣阿嬤撞衫！穿「紫色羽絨外套」帥到翻 網笑：靠臉逆襲時尚！

最近朴寶劍被拍到穿紫色羽絨外套出門，帽子一戴、拉鍊一拉，再加上乾淨的臉蛋跟溫柔氛圍，整個畫面完全不像下樓買菜，而是「韓劇男主角趕去見女主」。結果有網友立刻翻出「阿姨紫羽絨對照照」，並排後效果太狠，留言狂刷：「外套同款，命運不同」「這外套放在市場就是長輩最...

styletc ・ 1 天前
Netflix全新浪漫韓劇《一吻爆炸》預告釋出　張基龍、安恩真浪漫火花引爆

Netflix全新浪漫韓劇《一吻爆炸》預告釋出　張基龍、安恩真浪漫火花引爆

Netflix 今（5）日公布全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出最新消息，定檔宣布將於11月12日於Netflix全球上線，並同時釋出主海報與正式預告。繼全球熱播的韓劇《暴君的廚師》之後，這部浪漫喜劇將再度帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間。影集故事講述單身女子高多琳（安恩真 飾）為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚媽媽。原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫（張基龍 飾）後，隨著一次衝動的「吻」，讓兩人的辦公室生活徹底翻轉。

Yahoo Movies HK ・ 1 天前