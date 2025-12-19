lululemon年末大減價低至3折
新木優子秘戀中島裕翔半同居 傳元旦閃婚
【on.cc東網專訊】日本女星新木優子，入行多年來形象健康。幾近零緋聞的她，今日(19日)驚爆暗撻多次合作的男團Hey!Say!JUMP前成員中島裕翔，秘密發展地下情長達3年。優子今年初更為男友搬屋過着半同居生活，更傳好事近，有望在元旦嫁人！
據雜誌爆料，兩人3年前因同樣喜歡攝影而撻着，平時只會在家中約會。為了爭取見面時間，今年初優子更搬到男方寓所樓上，過著半同居生活。本月15日是優子的32歲生日，她除了女性好友慶祝外，更被爆生日正日在家中與男友甜蜜度過。
新木優子與同齡的中島裕翔，曾於2017年合演電影《明天也有好吃的飯》扮演戀人，之後兩人又在日劇《SUITS》2季再合作。曾揚言想結婚生B的優子，近年卻改口風，揚言結婚最合適的時機是與對方有同樣想法。而中島於今年8月尾無預警宣布離開加入了17年的組合，放下偶像包袱的他，有傳將與優子在元旦閃婚。
不過，中島過去緋聞多多，曾與年長20歲的女星吉田羊搞母子戀，9年前又曾鬧出醉酒非禮女途人的醜聞。網民希望優子嫁人前好好考慮清楚，擔心她會遇人不淑。
