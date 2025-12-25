32歲新木優子私下超愛爬樹！ 演技爆發的轉折點是什麼？

街頭偶遇星探，演藝路就此展開

大家好啊～新木優子這名字聽起來就覺得超有氣質對吧？😌 她是1993年12月15日生的東京人，現在32歲，身高165cm，那種清爽高雅的感覺真的很討喜。

小學五年級的時候，她在原宿竹下通閒晃就被星探盯上，從此一腳踏進娛樂圈。2008年還直接以電影《錨を投げろ》當主角出道，那時候還小小一隻，就已經有明星相了～

non-no八年加婚紗CM，直接讓她紅透半邊天

廣告 廣告

不過真正把她推上高峰的，還是2014年開始當《non-no》專屬模特兒，一當就當了八年，到2021年才正式畢業。

那段時間她封面拍不停，2015年更成為《ゼクシィ》第八代CM女孩，

穿著婚紗的模樣一播出去，全日本女生都瘋了😂 從那之後，時尚圈完全把她當寶，2020年直接升格DIOR日本大使，高端活動和代言根本接不完。

戲劇電影雙開花，演技穩到不行

演戲部分，新木優子也超給力！2017年《CRISIS 公安機動捜査隊特捜班》一演就拿新人賞，

之後《コード・ブルー》系列、《SUITS/スーツ》、《トレース～科捜研の男～》都有她的身影。

2019年《モトカレマニア》直接當女主角，2020年WOWOW的《セイレーンの懺悔》更是獨挑大樑～

電影圈也有《劇場版コード・ブルー》、《キングダム 大将軍の帰還》（她演的摎超有氣勢）、《SEE HEAR LOVE》、《赤ずきん旅の途中で死体と出会う》，

連《トイ・ストーリー4》都找她配音！2025年還有《良いこと悪いこと》W主演跟《DOPE 麻薬取締部特捜課》，排程滿檔到讓人佩服😲

IG快500萬追蹤，日常分享圈粉無數

現在的新木優子，Instagram @yuuuuukko_ 已經衝到快496萬粉絲，每次發個自拍、活動照或是DIOR行程，讚數輕鬆破萬～

她2022年還開了YouTube頻道「新木優子 / YUKO ARAKI」，放幕後花絮、自己剪的影片，粉絲超愛她那種親切又大方的感覺。

留言區永遠都是一片「優子さん最高」「好想見本人」的溫馨場面，尤其婚紗或禮服照一出，網友直接刷版瘋狂轉發！

私下超文青，訪談聊起來完全沒距離

螢幕前再光鮮，她私底下其實很低調～超愛看書、自己剪影片，還會玩點樂器。訪談時她常說自己是個努力型的人，年纪越大越想挑戰新東西，也很在意粉絲的想法。

小時候愛爬樹、國小是後藤真希鐵粉、中學告白被甩這些小八卦，她都大方分享，聽完只覺得她超可愛，完全沒偶像包袱。

Japhub小編有話說

新木優子從街頭被發掘到現在32歲，每一步都走得穩穩的，無論模特兒、演員還是大使身份，都讓人看得心服口服～這種自然又親切的魅力，真的怎麼看都看不膩😉

還沒關注她的朋友，趕緊去IG和YouTube逛一圈吧，尤其是最新戲劇，絕對值得追～2025年還有新作品，小編會幫大家持續追蹤啦！