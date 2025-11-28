宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
新板特區新古屋能買嗎？房仲：地段就是王道
[NOWnews今日新聞] 網友於ptt發文表示，看上新板特區一處屋齡15年的物件，但該屋無人居住過於是上網詢問能買嗎?多數網友回應此物件地段佳，屋齡不算高，推估可能是屋主當年非自用故一直沒有入住。信義房屋在地專家表示，該物件最大優勢是坐落在新板特區，區域交通便利、生活機能俱全，屬板橋最精華地段，雖可開發素地不多，但周遭仍有國家兒童未來館等建設，保值性高，在新北市有一定的吸引力與競爭力。
信義房屋新板特區專案經理胡毓婷表示，新板特區有幾大無可取代的優勢，交通、生活機能、學區與綠地皆能全數滿足。不僅有高鐵、板南與環狀雙線捷運、台鐵、公車客運等綿密的大眾運輸路網；百貨商場林立，周遭超市、市場一應俱全，更有行政中心、稅捐處等公家機關；學區是指名度極高的海山國中、海山國小；還有萬坪都會公園、體育場等大大小小休閒空間。
物件部分，新板特區平均屋齡在16至17年左右，大樓產品為主，類型相當多元，產品坪數大小都有，從套房到大四房兼具，坪數橫跨11坪至165坪；套房坪數落在11至19坪之間，特色是挑高三米六；兩房產品則大約在21至33坪左右，目前套房與兩房成交單價皆上看90萬。三房產品坪數落在48至65坪之間，總價視坪數落在4000萬至5000萬以上不等。
不若其他新興區域以年輕族群居多，新板特區地段精華，加上有不少大坪數產品，推升總價帶，指名在此購屋者包括傳產業主、醫生或是科技業等較有一定經濟實力的族群。
胡毓婷特別提到，影響新板特區內的物件價位還有景觀與建商品牌兩個重要因素；特別是景觀，同樣社區有無景觀單坪價差有機會到10萬左右，建議有意在新板特區購屋的民眾，在看房時可多和仲介了解細節，多看、多比較，感受差異是否在可接受的範圍。
胡毓婷表示，商圈從發展到成熟至少要20年，新板特區相較其他區域已是非常成熟的區域，生活各方面的便利度都是重劃區或是市內其他區無可比擬的，因此保值性相當高；此外，板橋車站旁規劃有預計2030年完工的國家兒童未來館，此為全台首座專為兒童打造的國家級博物館，加上周遭接壤的幾個新建案陸續啟動與交屋、區內亦有些許都更話題，預料有機會與特區中古屋相輔相成、帶動房市。
